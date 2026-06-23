Операторы войск беспилотных систем Южной группировки войск поразили пикап ВСУ на въезде в Краматорск. Фото: Минобороны РФ.

На брифинге Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков уточнил данные о потерях вооруженных подразделений киевского режима за минувшие сутки.

По официальным данным, оперативно-стратегические группировки российских войск "Север", "Запад", "Южная", "Центр", "Восток" и "Днепр" за последние 24 часа нейтрализовали около 1295 украинских боевиков и иностранных наемников.

Операторы войск беспилотных систем Южной группировки войск поразили пикап ВСУ на въезде в Краматорск

В частности, группировка "Центр" сообщила об уничтожении 330 противников, "Восток" — 315, "Север" — 215, "Запад" — 200, "Южная" — 185, а "Днепр" — 50 военнослужащих.

В дополнение к живой силе, украинская сторона лишилась 11 единиц бронетехники, включая канадские бронеавтомобили "Senator", пяти артиллерийских систем, 11 комплексов РЭБ, среди которых израильская станция RADA RPS-42, 29 наземных роботизированных платформ, 22 пунктов управления беспилотниками и 96 автомашин различного назначения.

В ходе боевых действий в районе Красного Лимана штурмовые подразделения 67-й мотострелковой дивизии овладели пятью оборонительными позициями противника в северо-западной части города, ликвидировав 35 боевиков и освободив 52 строения. Штурмовые отряды группировки "Южная" продолжили активные зачистки в Константиновке, вытеснив украинские силы из 128 зданий на юго-западной окраине.

Российская авиация, ударные беспилотные летательные аппараты, ракетные войска и артиллерия нанесли поражение объектам ВСУ и скоплениям личного состава противника в 148 районах.

Силами ПВО за сутки перехвачены 13 управляемых авиабомб, пять британских крылатых ракет воздушного базирования "Storm Shadow" и 462 ударных дрона самолетного типа. Отметим, британские ракеты были запущены с самолетов, находившихся над украинской территорией.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции по состоянию на 3 июня 2026 г. уничтожены:

671 - самолет.

284 - вертолета.

167 506 - дронов.

662 - ЗРК.

29 880 - танков и бронемашин.

1 746 - РСЗО.

35 464 - орудий.

64 732 - единицы спецтехники.

В ЭТО ВРЕМЯ

В Москве успешно завершился первый этап образовательной инициативы, направленной на поддержку ветеранов боевых действий. Программа, организованная на площадке Московского государственного технического университета имени Н. Э. Баумана, предоставляет участникам специальной военной операции (СВО) шанс получить новые перспективы для карьерного развития и успешно адаптироваться к гражданской жизни.

Участниками первого потока стали 27 ветеранов СВО. Этот пилотный проект, реализованный при поддержке фонда «Защитники Отечества», Министерства науки и высшего образования РФ и госкорпорации «Ростех», демонстрирует успешное взаимодействие между оборонным ведомством и образовательной системой.

На встрече с выпускниками статс-секретарь – заместитель Министра обороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева отметила важность полученного опыта. Она подчеркнула необходимость распространения данной программы на другие ведущие технические университеты России.

С сентября текущего года планируется расширение проекта: новый набор охватит 200 ветеранов СВО, которые получат возможность продолжить свое образование и профессиональное становление.