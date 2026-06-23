Берегите пенсию: Мошенники придумали новый способ обмана россиян

Если вам звонят из «пенсионного фонда» и пугают потерей накоплений, требуя перевести деньги прямо сейчас, знайте - это мошенники Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Если вам звонят из «пенсионного фонда» и пугают потерей накоплений, требуя перевести деньги прямо сейчас, знайте - это мошенники. Умеют они втираться в доверие и нагонять страху, представляясь специалистами госорганов. Цель их не спасение вашей пенсии, а доступ к вашим деньгам и личным данным.

В последнее время жулики звонят от имени официальных представителей Пенсионного фонда, Соцфонда или НПФ (негосударственный пенсионный фонд) и начинают разговор с тревожных новостей. Они пугают людей тем, что их накопления могут «сгореть», «заморозиться» или оказаться под угрозой из-за неких изменений в законодательстве. Жертве срочно предлагают единственный «спасительный» выход - немедленно перевести свои пенсионные средства в другой, более надежный или сверхприбыльный фонд. При этом мошенники давят на психику, требуя принять решение здесь и сейчас, не давая времени посоветоваться с родными или зайти на официальный сайт.

Чтобы убедить человека, аферисты используют профессиональные термины, говорят уверенным тоном и даже могут назвать реальные данные жертвы, которые заранее собрали в интернете.

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Когда человек соглашается, они переходят к следующему этапу. Под предлогом оформления заявки или сверки личности просят продиктовать секретные коды из СМС-сообщений, назвать номер карты, логин и пароль от портала «Госуслуги». Они объясняют это «технической необходимостью» или «заполнением электронной формы», хотя на самом деле это стандартные приемы выманивания конфиденциальной информации.

В итоге, заполучив эти данные, преступники получают полный доступ к личному кабинету гражданина. Через портал госуслуг они могут подать поддельное заявление на перевод накоплений в подконтрольный им фонд, а затем обналичить эти деньги.

Руководитель аналитического центра компании Zecurion Владимир Ульянов полагает, что пенсионные накопления могут использоваться и как инфоповод, чтобы завязать общение с жертвой. Цель - вывести реальные деньги со счетов доверчивого человека.

- На руку злоумышленникам играет недостаточная осведомлённость людей о пенсионных накоплениях, порядке их использования, возможностях для сохранения и повышения доходности, - объясняет эксперт. - Люди путаются, когда слышат о «заморозке» накопительной пенсии, а также о новых программах по формированию пенсий. Чтобы избежать возможных негативных последствий, по всем подобным вопросам лучше общаться лично с сотрудниками Социального фонда или НПФ, который управляет вашими сбережениями в офисах, адреса которых указаны на официальных страницах организаций. Как минимум, до совершения каких-либо переводов, оформления поручений, заполнения документов или предоставления любой информации, нужно проконсультироваться с близкими, которым доверяете, чтобы те помогли разобраться в ситуации. Также следует воздержаться от принятия необдуманных решений, второпях. Любые признаки психологического давления со стороны собеседника, когда говорят о возможных потерях или торопят практически гарантированно выдают мошенника.

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