«Рядом с ним была верная спутница!»: Никас Сафронов оплакивает смерть близкого друга Михаила Ножкина

Михаил Ножкин скончался в возрасте 89 лет. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Народный артист РСФСР Михаил Ножкин скончался в возрасте 89 лет. Известный художник Никас Сафронов дружил с Ножкиным на протяжении многих лет. О том, как жил и о чем мечтал Михаил Иванович, Никас рассказал нашим корреспондентам.

- Вы меня очень расстроили этой новостью, - говорит Никас. – Грустно, что Михаил Иванович ушел. Наша страна потеряла великого человека, замечательного поэта и гражданина. Мы все помним прекрасную композицию: «Я в весеннем лесу пил березовый сок». Его любили все: он очень дружил с Высоцким. Владимир Семенович делился с ним своим творчеством: очень уважал его, прислушивался к его советам. Как-то Ножкин спел ему несколько своих песен, и Высоцкий попросил у него разрешения исполнять их на своих концертах. Он пел и всегда подчеркивал, что это песни Михаила Ивановича.

Художник Никас Сафронов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

- Мы с ним познакомились больше тридцати лет назад: и все это время у нас были теплые, душевные отношения. Мы дружили не случайно, а по-настоящему. Я был рад находиться с ним в дружеских отношениях. Он в последние годы мало, с кем общался – вел закрытый образ жизни. Но всегда принимал мои приглашения: приезжал ко мне домой, пел песни, рассказывал интересные истории. Он умел их рассказывать так, что не хотелось, чтобы они заканчивались. Мои друзья собирались только для того, чтобы побыть с ним и послушать его рассказы. У него в последние годы была спутница жизни, которая помогала ему во всем. Он тоже беспокоился за нее. Как-то у нее возникли проблемы со зрением. Многие врачи говорили, что она уже не сможет видеть так, как раньше. Он обратился ко мне. Я порекомендовал замечательную Татьяну Шилову. Она сделала несколько операций и зрение выправилось. Он был мне очень признателен за это. Ножкин вообще был невероятно благодарным человеком.

- Он был большим патриотом страны, - объясняет Сафронов. - Мы много беседовали о нашем президенте. Он говорил, что Владимиру Владимировичу надо помогать и во всем поддерживать. Михаил Иванович очень переживал за Президента и постоянно молился о нем. Я знаю, что Путин тоже его ценил и как человека, и как актера. Мечта Ножкина была, чтобы наша страна процветала. Это было его главным желанием.

- Михаил Иванович прожил непростую, но очень яркую жизнь. У него была сложная судьба, но все испытания он всегда стоически выдерживал. Мы всегда будем помнить этого великого человека и великого патриота России, который хотел, чтобы у нас всех все было хорошо, чтобы мы жили в мире, дружбе и согласии. Нашей стране будет не хватать его. От нас ушел еще один большой пласт российского искусства. Мои личные соболезнования его родным и близким, всем, кто его знал и любил.

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