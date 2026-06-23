Из Киева надо эвакуироваться: Сергей Лавров сделал резкие заявления по Украине

Глава российской дипломатии Сергей Лавров назвал ультиматум Зеленского в адрес президента Белоруссии Лукашенко «хамским» Фото: REUTERS.

Министр иностранных дел Сергей Лавров выступил на посольском круглом столе в Дипакадемии МИД с программной речью. Он оценил нынешнюю позицию США по Украине, признав: там позабыли про договоренности в Анкоридже. Дипломат еще раз предупредил иностранных коллег: посольствам стоит эвакуироваться из Киева. А в связи с ультиматумом Зеленского Лукашенко напомнил о том, что наша страна готова защищать белорусских соседей всеми имеющимися средствами.

О БЕЛОРУССИИ И ДЕМАРШЕ ЗЕЛЕНСКОГО

Глава российской дипломатии назвал ультиматум Зеленского в адрес президента Белоруссии Лукашенко «хамским». По словам министра, демарш был направлен на то, чтобы напрямую втянуть Белоруссию в вооруженный конфликт, осложнить его возможное дипломатическое урегулирование.

Лавров напомнил про договор между Россией и Белоруссией как частями Союзного государства о взаимных гарантиях безопасности: наша страна готова обеспечить ее в полной мере. (Напомним, что в статье 6 этого документа говорится о возможности применения ядерного оружия в ответ на агрессию).

ПЕРЕГОВОРЫ С ЕВРОПОЙ — ЛОВУШКА

Европейские заявления о возможности переговоров с Россией по Украине министр суммировал так: «Мы (ЕС) хотим, но она (РФ) не хочет, но мы сядем (за переговорный стол), когда мы захотим. Это полная мешанина!»

Требования Зеленского к нашей стране, подчеркнул Лавров, абсолютно нереалистичные, хамские: «Фюрер он и есть фюрер, его на эту роль назначили».

Вывод: позиция Евросоюза несерьезна, у Москвы по этому поводу нет никаких иллюзий. От нас требуют капитуляции. А слова о необходимости немедленной остановки огня направлены лишь на то, чтобы ВСУ получили передышку и накачались новыми порциями вооружений.

Слова о необходимости немедленной остановки огня направлены лишь на то, чтобы ВСУ получили передышку и накачались новыми порциями вооружений Фото: REUTERS.

ВАШИНГТОН ПОЗАБЫЛ ДУХ АНКОРИДЖА

Естественно, отдельно министр остановился на позиции США, которые «вроде бы отходят от претензий на роль объективного посредника». Лавров напомнил, что при Трампе были расширены антироссийские санкции, и он забыл о собственных заявлениях после встречи с президентом России в Анкоридже о необходимости долгосрочного мира на Украине.

«У Соединенных Штатов своя мораль», - сказал Лавров, имея в виду «обычай» американского руководства пренебрегать договоренностями.

ЕВРОПЕЙСКИЙ НАЦИСТСКИЙ СОЮЗ

Глава МИД обратил внимание на взятый Европой курс на подготовку войны с Россией: «Грозят ударами по Калининградской области, по Кольскому полуострову». Европейские союзники Зеленского лелеют идею создания оборонного союза с Украиной, который честнее было бы назвать «союзом войны». Это напоминает поведение нацистской Германии перед началом Второй мировой - тем более, что немецкое руководство сейчас тоже в первых рядах милитаризации.

Лавров привел яркий факт: в Голландии на полном серьезе планируют сценарий создания… концлагерей для российских военнопленных. И раскрыл истинную цель ЕС: капитуляция нашей страны, вступление Украины в НАТО или в европейский «оборонный союз».

Европейские союзники Зеленского лелеют идею создания оборонного союза с Украиной, который честнее было бы назвать «союзом войны» Фото: REUTERS.

«КТО-ТО СКАЗАЛ: «ВОЮЙТЕ»

Переговоры с Украиной Россия готова возобновить «на точке, где все остановилось» (последний раунд встреч с участием США прошел в феврале - Ред.). А прервался процесс из-за того, что «украинцам кто-то сказал: «Давайте, воюйте».

При этом Сергей Лавров признался: ему даже «не хочется подозревать», что встреча на Аляске была задумана американцами, чтобы выиграть время для Киева.

ОБ ОТВЕТЕ НА АТАКИ БЕСПИЛОТНИКОВ

Отвечая на вопрос представителя Мексики о массовых атаках украинских дронов на объекты в России, министр подчеркнул: Киев делает это для того, чтобы «продать» украинцам и внешним силам картинку «подрыва энергетической базы» РФ. И вогнать россиян в панику. Не получится.

Лавров повторил: иностранным посольствам стоит эвакуироваться из Киева, эта рекомендация МИД по-прежнему в силе: «Не то что завтра может случиться нечто, чего ожидают многие - это рекомендации, исходя из долгосрочной стратегии по достижению целей СВО».