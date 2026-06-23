Анастасия Волочкова вышла замуж. Фото: телеканала «Пятница!»

«Жениться и выходить замуж надо по глупости и рано», - говорят люди пожившие, с опытом. 50-летней Насте Волочковой следовать этой выстраданной мудрости поздновато. Но разве это мешает устроить личную жизнь по уму и в зрелом возрасте? Благо девушка она известная, небедная, без отпугивающих мужчин «прицепов» - дочка выросла и строит свою семью.

Устроить судьбу бывшей примы Большого театра взялось реалити-шоу «Свадьба вслепую» телеканала «Пятница!» Фото: телеканала «Пятница!»

Устроить судьбу бывшей примы Большого театра взялось реалити-шоу «Свадьба вслепую» телеканала «Пятница!» К слову, ранее Волочковой в другом проекте «Пятницы!» - «Звезды под капельницей», помогли избавиться от любви к спиртному (ну, почти).

Шоу – оно и на «Пятнице!» шоу, но участники ведь там настоящие. По Настину душу вызвонили троих крепко стоящих на ногах мужчин: предпринимателя и любителя экстрима из Северобайкальска, музыканта и ценителяь русской культуры с Урала и «клубничного магната» из Ленинградской области. По доброй традиции каждый постарался показать товар лицом: один прокатил Настю на багги по лесу, другой устроил спа с медовыми растираниями, третий наполнил ванну молоком и сыпанул туда клубники и лепестков роз.

По итогу трех свиданий героиня выбирает одного из претендентов. Фото: телеканала «Пятница!»

По итогу трех свиданий героиня выбирает одного из претендентов. Играется свадьба. Ну, а за кадром брачующиеся решают, не пожить ли им вместе взаправду. «Свадьба вслепую» - своего рода тест-драйв отношений. Чем у Насти дело кончилось, покажут 25 июня в 19.00.

Между делом Волочкова озвучила свой идеал мужчины: мощный, красивый и надежный, желательно младше нее, гордится своей женщиной и любит ее творчество. Таких земля русская родит нечасто, признает артистка.

Волочкова озвучила свой идеал мужчины: мощный, красивый и надежный, желательно младше нее, гордится своей женщиной и любит ее творчество. Фото: телеканала «Пятница!»

«Я — сильная женщина, встретить мужчину равного масштаба — задача не из легких. Почти все мои бывшие после расставания признавались: «После тебя невозможно найти другую. Ты задала такую планку, что остальные просто меркнут», - не без грусти констатирует Настя.

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