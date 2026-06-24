Украина номер два: как Финляндия свернула не туда и стала полигоном НАТО

Финский журналист Кости Хейсканен Фото: Личный архив.

Донецк притягивает своих, поэтому на улице можно встретить того, о ком недавно смотрел военный репортаж или читал в новостях. Это первая особенность. Вторая – здесь люди легко заговаривают друг с другом, будто до этого знали друг друга сто лет. Чувство опасности, в котором город живет с 2014 года, делает народ ближе и отметает всякие границы. Так вышло и с финским журналистом Кости Хейсканеном, с которым мы случайно встретились в центре города.

- Юля?

- Кости?

- Приходи в гости, пообщаемся. А заодно накормлю тебя супом с фрикадельками и картошечкой с печенкой по-фински. Все собственного приготовления. Ты такого точно не ела, - Кости демонстрирует полную сетку продуктов.

И это третья особенность Донецка – радушие и щедрость.

РУССКИЙ ФИНН ИЛИ ФИНСКИЙ РУССКИЙ

На следующий день, прихватив душистую клубнику, спешу в гости в «Бункер». В подвальном помещении тут квартируются ребята-волонтеры, которые приезжают добровольно на полтора месяца и печатают на 3D принтерах всевозможные детали для беспилотников. Те, кого старшее поколение пренебрежительно называет «зумерами», вместо того, чтобы гонять на самокатах, торчать в телефоне или обниматься с девчонками, целыми днями собирают беспилотники.

- Как тебе наша молодежь? Орлы! А теперь айда за стол. Кормить вас буду, а то совсем тощие, - Кости преображается, надев медицинскую шапочку и маску с надписью «FIN» и «RUS». – На кухне я всегда в такой форме, чистота прежде всего. А ты пока полистай мой паспорт, а то говорят, что я – не фин, а проект Марии Захаровой. Никто меня гражданства не лишал.

В ДНР Кости приехал с другими иностранными журналистами в 2022 году Фото: Личный архив.

И вручает мне свой паспорт, если быстро его пролистать, можно увидеть, как в нижнем углу страничек нерпочка машет хвостиком. Такие забавные книжечки в Финляндии.

Кости родился в Ленинграде в семье красных финов, которые переехали в Советский Союз в 30-х годах прошлого века. Его бабушка была переводчиком и учила Кости финскому, немецкому, шведскому, английскому языкам.

- Она меня и убедила переехать в Финляндию, когда рухнул Советский Союз. Я был ребенком двух стран и мечтал, чтобы эти страны дружили. Финляндия вообще могла когда-то стать 16-ой республикой СССР. Не вышло, - вздыхает Костя, у которого на шевроне соединены российский триколор и финский крест.

Финский паспорт и шеврон на плече Кости Фото: Юлия АНДРИЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Он ставит передо мной щедрую порцию горячей картошечки с печенкой и рассказывает, как в свое время организовал туристическое агентство, открывал для финнов, тот Петербург, который знал и любил сам.

- Меня не устраивала вот эта типичная туристическая программа «водка, руссо туристо», я хотел, чтобы они вместе со мной узнали Россию, как величайшую страну и полюбили ее, - признается он.

«ЗАВЕДЕМ ЗА САУНУ И РАССТРЕЛЯЕМ»

Вскоре Кости уже работал в журналистском пуле президента Финляндии и жизнь не готовила никаких потрясений. Первый раз он приехал в Россию в ковид еще в 2021 году. Хотел увидеть своими глазами, действительно ли в России заболевших сжигают в крематориях, как писали об этом на западе.

- Я тогда сделал серию честных репортажей, опровергающих это вранье, а в 2022 году прилетел с проектом «Из России с любовью». К тому времени оказалось, что многие аккредитованные в России журналисты, в том числе финские, были шпионами, они сдавали позиции российских военных, - горячо говорит Кости.

Уже шла спецоперация, когда ему написали финские коллеги: «Если ты с рашистами, то заведем за сауну и расстреляем, если едешь в Киев - работаешь там военкором». Зарплату посулили щедрую - 15 тысяч Евро (сегодня это больше 1 млн рублей).

Но он не мог предать Россию, в которой жила когда-то его семья. В ДНР приехал с другими иностранными журналистами в 2022 году. Им устроили «экскурсию» на мариупольский завод «Азовсталь», откуда только-только выгнали нацистов, где кругом была намалевана свастика и валялись упаковки от наркотиков.

Кости Хейсканен родился в Ленинграде в семье красных финнов, которые переехали в Советский Союз в 30-х годах прошлого века Фото: Личный архив.

А потом вместе с журналисткой Татьяной Деменевой организовал группу «Передай добро», привозил помощь нашим раненым в госпитали. По его примеру в Россию начали приезжать финны, пекли пирожки для солдат, плели сети, везли помощь. Тогда, в 2022 году, такое еще было возможно.

- Кто приезжал первый раз, видел, что творится в Донбассе, ужасались. Они видели, что тут не орки, какими русских рисуют на Западе. Они плакали и просили прощения у местных, - говорит Кости.

БОЕВОЙ БОМЖ

Он еще по наивности пытался донести правду до руководства страны, писал президенту Финляндии о пытках российских военнопленных, ударах ВСУ по детским садам и рынкам и об Аллее ангелов. Но его письма остались без ответа.

- Сам я потерял все. Прежде всего, свою Финляндию. Мои счета там заблокированы, квартира разграблена. Смеюсь, что я – боевой бомж, который с 2023 года прошел все фронта: донбасские, белгородский, курский, - улыбается Кости.

Сейчас Кости снимает документальные фильмы обо всем, что видит, записывает свидетельства издевательств украинских националистов, рассказы мирных, которых ВСУ делают живым щитом. Надеется донести правду западным зрителям и при этом чувствует свою беспомощность, ведь на антироссийскую пропаганду запад выделяет миллиарды долларов.

- Самым жутким впечатлением стали курские села с убитыми людьми, детьми. А кругом ходили свиньи, питающиеся разложившейся человечиной. Вот там меня бойцы раз пять спасли от дронов. Бывало, дверь откроешь, а он висит в небе, ждет, - рассказывает журналист.

УКРАИНА НОМЕР ДВА

В Финляндии последний раз он был в 2023 году. Говорит, что Александр Стубб, который возглавляет страну, совершенно проамериканский президент, его жена – британка, а дети ни слова не понимали на финском. Финляндия отдала НАТО 15 военных баз для учений. Америке очень важен Север, именно тут, в условиях низких температур, тренируются будущие враги России. У России арктические войска есть, а у США – нет. Поэтому Финляндия – идеальная база для учений.

- Она полностью повторяет судьбу Украины. Гнобят русскоязычных, запрещают русскую культуру, уничтожают советские памятники. А ты знаешь, что по жестокости пыток финские концлагеря были похлеще немецких? 22 тысячи советских военнопленных в годы Великой Отечественной финны просто убили. Фашизм снова вернулся, - вздыхает он.

По сведениям Кости, на стороне Украины воюет не меньше двухсот финнов.

- Однажды ко мне обратилась мать финского волонтера, тот был на стороне ВСУ и где-то сгинул. Умоляла найти его, а потом накатала мне проклятия, назвала «кремлевской мразью» и сказала, что финское правительство само найдет ее сына. Насколько знаю, до сих пор ищут. Это у финских добровольцев, типа, реванш за Карелию. Давайте, лохи, воюйте за идею, - Кости в сердцах сплевывает.

При этом бизнесмены в Финляндии уже воют, просят открыть границы. Без русских туристов совсем худо стало. Вот только после атак беспилотников по Ленинградской области желающих туда ехать нет.

УХА ПО-ФИНСКИ ИЗ СУХПАЯ

- Больше всего люблю Донецк. Тут особенные люди. Вот недавно пришли с другом американцем Джеймсом в филармонию, билетов - ноль. Так, не поверишь, нам нашли места! Шикарная программа была. Такую поддержку от людей, я чувствую только тут, - делится Кости.

Он платит тем же, кроме съемок, готовит еду для военных - не проблема приготовить обед хоть на 50 человек. Особенно военным нравится уха по-фински.

- Тут весь секрет в «правильном» молоке и масле. А еще приспособился делать уху из рыбных консерв, их так много остается всегда у бойцов. Балую их фрикадельками по-шведски на подушке из жаренного лука и морковки, - смеется Кости и предлагает мне добавки.

Недавно побывал у беженцев из Красногоровки и Красноармейска. Там какая-то бабушка обняла его за шею и расплакалась: «Расскажи им всю правду, сынок! Пусть знают, что с нами дела Украина».