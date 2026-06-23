«Ура! Меня выписали»: Ольга Бузова спустя два месяца вернулась домой

Несмотря на выписку, ограничения пока сохраняются. Наступать на прооперированную ногу телеведущей нельзя. Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

После 10 дней лечения, операции и сложного восстановления Ольга Бузова наконец вернулась домой. Впереди артистку ждет еще долгий путь реабилитации, однако самый тяжелый этап, связанный с пребыванием в больнице, остался позади.

О радостном событии телеведущая рассказала в своих соцсетях. Бузова опубликовала фотографию, на которой сидит в инвалидной коляске с цветком в горшке в руках. При этом ее нога по-прежнему остается в фиксаторе. «Ура! Меня выписали. Я по факту дома не жила с 4 мая. Впереди длительный путь восстановления. Набираемся терпения и сил, чтобы не зависать долго на сайте какпропуститьлето com», — написала артистка.

Впереди артистку ждет еще долгий путь реабилитации, однако самый тяжелый этап, связанный с пребыванием в больнице, остался позади. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Несмотря на выписку, ограничения пока сохраняются. Наступать на прооперированную ногу телеведущей нельзя. Кроме того, до снятия швов ей запрещено сгибать колено. Ранее Бузова показала подписчикам, как проходят ее занятия по восстановлению. Под наблюдением специалиста певица начала осваивать передвижение на костылях.

На опубликованных кадрах врач подробно объяснял артистке, как правильно переносить вес и пользоваться опорой. Судя по видео, даже самые простые движения пока требуют серьезных усилий.

Сама телеведущая признавалась, что сейчас вынуждена учиться новому для себя способу передвижения. «Ловите мои первые шаги на костылях. Надеюсь, этот навык мне больше никогда не пригодится. Приходится временно осваивать новый способ перемещения, ибо на оперированную ногу по-прежнему нельзя вставать, а колено нельзя сгибать, пока не снимут швы. Надеюсь, этот навык мне больше никогда не пригодится», — рассказывала Ольга.

Напомним, проблемы со здоровьем у Бузовой начались вскоре после возвращения из Доминиканы, где она больше месяца участвовала в съемках нового сезона шоу «Звезды в джунглях». Уже дома артистка поскользнулась в душе и получила серьезную травму колена. После осмотра врачи приняли решение о госпитализации, а затем провели операцию. Она признавалась подписчикам, что восстановление проходит непросто: сил практически не остается, она быстро устает, и даже обычные бытовые дела даются с большим трудом.

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