Влажной мечте Зеленского подрезали крылышки: в США сочли утопией производство ракет Patriot на Украине

Сейчас американцы производят всего 650 ракет Patriot в год. Именно на эти объемы и рассчитывает Украина. Фото: Jens Battner / dpa / Global Look Press

На прошлой неделе на саммите «Большой семерки» Зеленский требовал разрешить Украине производить ракеты для ЗРК Patriot на ее территории - по лицензии американцев.

О том, почему этот план неосуществим, написало американское издание Responsible Statecraft. А для KP.RU «блестящую идею» главаря киевского режима прокомментировал военный эксперт Юрий Кнутов.

ЦЕЛЬ ДЛЯ РОССИЙСКИХ УДАРОВ

Responsible Statecraft напоминает: Штаты производят всего 650 ракет Patriot. Именно на это оружие Украина «почти полностью полагается», чтобы перехватывать российские баллистические ракеты. Положим, у американцев есть план увеличить производство до 2000 штук к 2030 году. Однако и этого не хватит, чтобы систематически отражать атаки.

Но делать Patriot на Украине - утопический план. Во-первых, чтобы это наладить, потребуются годы. Во-вторых, незалежная, естественно, не состоянии будет штамповать все у себя от начала до конца, понадобятся оригинальные комплектующие, которых и самим американцам не хватает.

И в-третьих, завод по выпуску ракет автоматически станет приоритетной целью для российских ударов.

К тому же американские эксперты напоминают: подобные лицензии Штаты до сих пор выдали лишь двум странам, Японии и Германии. И для этого им пришлось пройти семь кругов юридического ада - они гарантировали Вашингтону соблюдение сверхсекретности, технических стандартов. И подписали соглашения о правилах использования и экспорта ракет.

О том, как Киев соблюдает договоренности, в Белом доме знают не меньше, чем в Кремле. Отсюда вывод: передача украинцам секретов Patriot стала бы угрозой нацбезопасности США. А ну как еще и и пресловутые русские хакеры получат доступ через к этим военным тайнам?

Вывод авторов: немедленного решения проблемы нехватки средств ПВО в Украине нет. И вообще, пусть новые ракеты для нее разрабатывает Европа.

Зеленский потребовал разрешить Украине производить ракеты для ЗРК Patriot на ее территории Фото: REUTERS.

ВОЕННЫЙ КОНВЕЙЕР

Тем временем Дональд Трамп заявил, что к выпуску вооружений могут подключить крупные автомобильные концерны. Речь не только о Patriot, но и о крылатых ракетах Tomahawk. Американский президент считает: у Ford и General Motors есть свободные мощности, которые можно перепрофилировать.

Военный историк, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов комментирует:

– С технической точки зрения идея подключить автомобильных гигантов к производству оружия выглядит реалистично. Такие корпорации обладают технологиями, инженерными школами и производственными площадками.

Другое дело, что сама эта история вполне укладывается в последствия переговоров, которые Трамп провел на встрече «Большой семерки» во Франции. Там западные партнеры, по сути, убедили его в том, что Украина якобы выигрывает противостояние с Россией, и если усилить поддержку киевского режима, то наши войска не выдержат давления. Похоже, Дональд принял это за реальное положение дел.

А если говорить о производстве вооружений на украинской территории, картина выглядит совершенно иначе. Весной 2024 года немецкий концерн Rheinmetall объявил о планах построить на Украине несколько оружейных предприятий. Осенью того же года даже начал работу завод по производству танков, где рассчитывали выпускать сотни единиц техники ежегодно.

Однако российские удары поставили крест на этих планах, производство начали переносить за пределы незалежной.

С Patriot будет происходить примерно то же самое. Никто не станет строить масштабные производства там, где они сразу превращаются цель.

Но предприятия по выпуску ракет создаются в Германии и Румынии (переговоры на эту тему с Америкой ведет и Польша). В итоге может получиться схема, при которой оттуда готовая продукция будет поступать Киеву.

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