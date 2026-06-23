Наглый расчет и попытка привязать к себе "партнеров": зачем США хотят клепать ракеты и чем это грозит России

Львиная доля ракет достанется Украине. Фото: Den4is/Shutterstock/Fotodom

Уже не бывает дня, когда бы главный ньюсмейкер США Дональд Трамп не удивлял мир своими экзотичными и сенсационными заявлениями. В том числе и по военным вопросам. Вот вам свежее:

Трамп объявил, что американские автоконцерны-гиганты Форд и Дженерал Моторс будут счастливы выпускать оружие и уже перепрофилируют свои заводы под выпуск ракет «Патриот» и «Томагавк».

Тут возникают вопросы. Попробуем ответить на них.

Трамп объявил, что американские автоконцерны-гиганты Форд и Дженерал Моторс будут счастливы выпускать оружие и уже перепрофилируют свои заводы под выпуск ракет «Патриот» и «Томагавк». Фото: REUTERS.

1. Зачем американцы вместо машин собираются клепать ракеты?

Очень похоже, что такое совместное решение Трампа и автомобильных гигантов продиктовано «коктейлем» из экономических, политических и военных соображений. И Форд, и Дженерал Моторс никак не могут вылечиться от лихорадки кризисов и банкротств. Лишь два примера. Ford отказался от производства электрической версии своего пикапа F-150 на фоне ожидаемых убытков в размере $19,5 млрд. А General Motors объявил о совокупных списаниях более $50 млрд на фоне резкого падения спроса на его электромобили. Дела попахивают банкротством. Оба концерна (как следует из заявления Трампа) и высказали Белому дому «горячее желание» спастись от катастрофы переводом части гражданской продукции на военную. Трампу такая сделка понравилась. Тем более, что за ее лоббирование он наверняка получит большой куш «премиальных». Такое решение выгодно и концернам, и Трампу как по внутриполитическим, так и по внешним причинам. Президент США на осенних промежуточных выборах в Конгресс похвастается, что спас от безработицы тысячи американцев. С другой стороны, США смогут очень прибыльно торгануть своими ракетами со многими странами, нуждающимися как в новых «Патриотах» и «Томагавках», так и в замене старых (выслуживших свои 30-летние гарантийные сроки). А таких стран вкупе набирается больше 20. Прежде всего — в НАТОвской Европе. Ракет им понадобятся многие тысячи. А цена одной новой ракеты «Патриот» — около 4 млн долларов. А новенького «Томагавка» — под 2 миллиона. Навар будет бешеный.

Такие поставки сулят США еще одну выгоду: этим оружием они привяжут к себе союзников по НАТО и «партнеров».

Ну и, конечно, львиная доля «Патриотов» наверняка достанется Украине. Более того, Трамп проговорился, что сделка предусматривает лицензионное производство таких ракет на Украине и в других странах Европы. Зеленский денно и нощно вымаливает эти боеприпасы у всех стран, которые ими располагают (вместе с пусковыми установками).

Да и самой армии США такими ракетами надо пополнить сильно опустевшие за время войны с Ираном арсеналы (а потрачено больше 60% запасов). Это тоже сулит процветание американской оборонки. Как тут не вспомнить, что США сказочно обогатились именно на производстве оружия во время Второй мировой войны. Однако перевод автомобильного производства Форда и Дженерал Моторс потребует немало времени. Специалисты говорят, что это может занять 2-3 года. Кстати, именно к этому сроку (2029-2030 годы) НАТО и Европа планируют войну с Россией. Такое вот совпадение…

Ракеты будут делать для зенитного комплекса "Патриот". Фото: Jens Büttner/ТАСС

2. Почему автомобильные заводы Европы раньше США перешли от производства Фольксвагенов, Мерседесов и Рено на выпуск военной техники?

Европа сколачивает свой военный блок, пытаясь сделать его независимым от США (о чем не раз говорили и Макрон, и Мерц, критиковавшие несговорчивость Трампа). Этот блок обзаводится и своим «суверенным» военно-промышленным комплексом, и в какой-то мере — филиалом украинской оборонки. Десятки европейских заводов уже клепают военную технику для Киева. Европа четко распределила обязанности между союзниками: одни делают беспилотники, другие снаряды, третьи ракеты и т.д. Причем, все эти программы должны выйти на 100% мощность опять-таки к 2030 году. Европейские политики и генералы уже не стесняются заявлять, что именно к этому сроку они будут готовы воевать с Россией.

3. Куда это все пойдет и полетит? К чему все идет? К чему готовиться?

Все эти приготовления делаются с явным прицелом на Россию. Все идет к большому военному конфликту. К нему и надо готовиться. Причем, с использованием не только обычного (конвенционального) оружия, но ядерного. Возможно, сначала тактического, а затем и стратегического. На сей счет в нашей новой ядерной доктрине все четко прописано.

4. Чем мы можем ответить? Пора ли АвтоВАЗу начинать клепать «Орешник»?

Ситуация может дойти до такой степени накала, когда политическое и военное руководство России может принять решение о полном переводе нашей экономики (промышленности) на военные рельсы.

Хотя много уже сделано — наш ВПК пятый год пашет без выходных и круглосуточно. Производство «Орешников», «Калибров», «Кинжалов», «Цирконов» и других грозных средств поставлено на поток. При этом нельзя исключать, что при определенных обстоятельствах понадобится и расширение этих производств. А главное — модернизация под современные запросы армии и флота.

5. Что остается, чтобы остановить этот поезд, мчащийся к большой мировой войне?

Все необходимые слова и предупреждения на сей счет и Кремль, и МИД России уже и Европе, и всему Западу сказали. Время уговоров и призывов к благоразумию прошло. Наши противники (точнее — враги) маниакально верят в то, что три десятка стран НАТО при поддержке 20 государств-союзников смогут навалиться на Россию и одолеть ее.

Вера в такое превосходство — большое заблуждение. Как и наивная уверенность в том, что Россия побоится достать из ножен свой ядерный меч.

А он у нас наготове. Обновлен и модернизирован на 95%. Пожалуй, лишь он и может остановить врагов. А так же обновленная космическая группировка спутников для разведки и связи, которую нам нужно, конечно, быстро и мощно подтягивать до уровня американской и европейской. Без нее уже сегодня невозможно выигрывать серьезные сражения. А завтра — и подавно.