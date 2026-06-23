«Тот, кто реально готов к боевым действиям — тот может рассчитывать на мир»: что означает предупреждение Владимира Путин об ответе на любые угрозы

Владимир Путин заявил, что Россия готова оперативно ответить на любые внешние и внутренние угрозы Фото: REUTERS.

Россия готова оперативно ответить на любые внешние и внутренние угрозы. Об этом сказал Владимир Путин. Президент сделал заявление на встречи с отличниками-выпускниками вузов Минобороны, МЧС, ФСБ, ФСО, Росгвардии, МВД, Следственного комитета и ФСИН.

Президент отметил, что современная международная ситуация далека от стабильной. Он добавил, что больше тысячи образцов оружия и техники прошли апробацию в зоне СВО в 2025 году. И речь не только о беспилотниках с усовершенствованным наведением и барражирующих боеприпасах.

На Радио «Комсомольская правда» говорили с завкафедрой политического анализа и социально-психологических наук РЭУ им. Плеханова Андреем Кошкиным.

СХЕМА ОБОЗНАЧЕНА

- Было сказано, что Запад бьет по России пока с территории Украины — может ли так случится, что ситуация изменится?

- Президент обозначил схему. Запад создает условия, провоцируя Россию на защиту своих национальных интересов, а потом обвиняет Москву в том, что она агрессивна, и что ее надо сдерживать. То есть, в информационном пространстве продолжается очернение нашей страны. Которая продолжает проявлять невероятное терпение и миролюбие по отношению к Западу. При том, что все удары дальнобойными средствами нападения на наши объекты в глубине страны — это же все готовится в западных странах и передается ВСУ, как проси-структуре, которая должна воевать против нас. Запад создал все условия, чтобы перейти к непосредственному столкновению с нами.

ДАТЫ НАЗВАНЫ

- Когда?

- Как они сами говорят — к 2030-му году.

- А они успевают нарастить свою военную мощь? И где они опыт боевой получат — или опять рассчитывают на украинских боевиков?

- Тут разного вектора заявления звучали. Например, командующий немецкими ВВС заявил, что они хоть завтра могут бомбить Калининград, Санкт-Петербург и Кольский полуостров. Не говоря при этом, какие последствия будут для Германии. Они постоянно называют даты, цифры разные. Но сам принцип милитаристского угара — он, кажется, объединил почти всю Европу. И это настораживает. Они создают условия, чтобы кто-то долго и упорно продолжал воевать против России.

НАША ГОТОВНОСТЬ

- Если они будут постоянно поддерживать такой информационный фон, то через несколько месяцев это перестанет кого-либо не то что ужасать — удивлять. А будет ли готово к такому наше общество?

- Мы видим, что они не только своего обывателя обрабатывают. Мы осознаем, что подготовка идет против нас. И вторая сторона медали — когда мы готовимся к защите своих национальных интересов. И то, что сегодня на линии боевого соприкосновения есть четкое направление движения на запад — это свидетельство того, что наши воины проявляют не только героизм, но и компетентность, и они готовы громить врага не только на этой ЛБС.

УПРЕЖДАЮЩИЕ ШАГИ

- Если Европа непрерывно будет накачивать свою военную мощь в ожидании 2030-го, то почему мы, зная это, даем им возможность эти мышцы накачать? Почему не делаем упреждающие шаги?

- Вообще-то мы делаем все необходимое, чтобы не только контролировать ситуацию, но и готовится к отражению угроз — с какой бы стороны они не сходили, и не важно, в каком качестве. У нас есть и готовность, и стремление консолидировать общество к надвигающимися большим событиям. Когда эксперты говорят о большом шторме 2035-го, к этому шторму надо готовится сегодня. И тот, кто реально готов к боевым действиям — тот может рассчитывать на мир.

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