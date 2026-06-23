Зеленский назвал подразделение именем «героев УПА*» и пошел на конфликт с Польшей

Ответный залп в польско-украинской «войне орденов» - вице-спикер сената Польши Михал Каминьский вернул две госнаграды, врученные ему украинцами. Их он получил «за деятельность во имя европейской интеграции Украины», напомнил Каминьский в письме украинскому послу в Варшаве, сообщая о своем решении.

Затем стало известно: Зеленского не будет в польском Гданьске на конференции по восстановлению Украины, вместо него делегацию возглавит премьер Юлия Свириденко.

Как скандал отразится на роли Польши в украинском конфликте?

Зеленского не будет в польском Гданьске на конференции по восстановлению Украины, вместо него делегацию возглавит премьер Юлия Свириденко. Фото: VALDA KALNINA/ТАСС

ПОЧЕМУ ПОЛЬШУ «ПРОРВАЛО»?

Затеянный Зеленским перенос праха лидеров ОУН-УПА* в создаваемый им «пантеон героев» Украины обнажил проблему, от которой западные кураторы Киева до последнего отмахивались – нацистскую суть украинского режима.

Еще недавно в Брюсселе чуть ли не смеялись над «выдумками» Москвы о создании на Украине культа Бандеры и других пособников Гитлера. Интересно, что там скажут сейчас?

Начавшая «медальная война» вряд ли скоро закончится. Она настолько остро поставила вопросы, которые раньше Европа старательно заметала под ковер, что и дальше не отвечать на них невозможно. Принципиально важно, что первый шаг в ней сделала Польша, полноправный член ЕС и до последнего времени верный союзник Украины. Почему ее «прорвало»?

«ОН У НАЦИСТОВ В ДОЛГУ»

Зеленский до недавнего времени не отождествлял себя с почитателями Бандеры. Уворачивался, когда его спрашивали об этом, так: сам я не его сторонник, но, если для многих украинцев он кумир, я не могу не уважать это.

Зачем он затеял создание «пантеона героев» именно сейчас и лично отдает почести нацистам, причастных к массовому уничтожению евреев и поляков? Ведь он, как утверждают его кураторы – «лидер демократической страны».

Точный ответ дал бывший аналитик ЦРУ американец Рэй Макговерн в онлайн-эфире: Зеленский эксгумирует останки нацистов и воздает им почести, потому что чувствует себя зависимым от немногих оставшихся боеспособными подразделений ВСУ, которые возглавляют нацисты. «Похоже, он у них в долгу», - считает Макговерн.

Вот и раскрыт секрет, почему Зеленский присвоил наименование «Имени героев УПА*» центру специальных операций «Север» ССО ВСУ.

Не отреагировать на это польский президент Навроцкий не мог: в 2016 году сейм Польши признал геноцидом убийства поляков украинскими националистами во время Второй мировой. В том решении прямо указано, кто убивал поляков – ОУН-УПА* и дивизия СС «Галичина».

На руках украинских националистов кровь свыше ста тысяч поляков, уничтоженных в ходе «Волынской резни». И если Зеленский объявляет палачей поляков героями, значит, у него нет другого выхода для того, чтобы хоть на время сохранить власть.

ПОЛЯКИ УЖИМАЮТ ПОМОЩЬ КИЕВУ

А дальше возникает целый веер возможных раскладов и вариантов будущего Украины, открыто заявившей о себе как о нацистском государстве.

Во-первых, жирный крест на «европерспективе», чтобы ни талдычили политики и еврочиновники, положившие в свою политическую корзину Зеленского как главное яйцо.

Во-вторых, Польша, похоже, «отгребает» от группы тесной поддержки Украины, в которой она недавно была чуть ли не заводилой. Признаки этого уже были – еще в прошлом году Варшава отказалась участвовать в «коалиции желающих», готовых разместить войска на Украине после окончания конфликта.

Но особенно заметными признаки стали после того, как в конце мая Зеленский со всеми почестями перезахоронил останки одного из лидеров ОУН* Мельника. В начале июня Польша опровергла слухи об отправке Киеву вооружения, закупленного по кредитной программе Евросоюза, пояснив, что оно предназначено для польской армии. А буквально вчера стало известно, что Варшава объявила о приостановке передачи Украине оставшихся у нее истребителей МиГ-29.

Варшава объявила о приостановке передачи Украине оставшихся у нее истребителей МиГ-29. Фото: Coert van Breda/wikipedia.org

НИКАКИХ ОБЪЯТИЙ С ПРОСРОЧЕННЫМ

Послезавтра в Гданьске запланирована конференция по послевоенному восстановлению Украины. Премьер Польши Туск не скрывал планов хорошо подзаработать на этом.

Зеленский собирался на мероприятие. Президента Польши Навроцкого, который лишил украинца высшей награды своей страны - Ордена Белого Орла - туда не пригласили. Но и премьер Туск, видимо, решил на обниматься с просроченным, который по почте отправил отозванный у него польский орден и пригрозил при этом полякам «проблемами».

Скандал с орденами-медалями – как многослойный пирог, в котором еще предстоит разбираться. Может, Польша сочла почести, которые Зеленским отдал убийцам поляков хорошим предлогом, чтобы ревизовать всю свою политику в отношении Киева?

Ведь нет секрета в том, что незалежная не нужна Варшаве как полноправный член ЕС. Помимо того, что украинцы создают конкуренцию польским фермерам, Украина не скрывает планы стать чуть ли не главной страной, представляющей в союзе государства Восточной и Центральной Европы. Но Польша давно зарезервировала эту роль для себя.

Еще один слой – разговоры о создании «европейского НАТО» с участием Украины. Более того, ВСУ при этом называют «самой дееспособной армией Европы». А нацистский душок от украинских вояк, которым не стесняется сейчас наслаждаться Зеленский, никого из европейцев не смущает?

Польских наград у граждан незалежной еще должно быть немало. Как и украинских у поляков. Так что медальный звон мы еще услышим.

Кстати, не исключено, что в Варшаве еще и вспомнят о «восточных кресах» - восточных польских землях, которые после Второй мировой отошли к Украине. Именно там украинские националисты осуществили геноцид поляков.

*Организация, признанная экстремистской и запрещенная на территории РФ

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