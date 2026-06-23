Владимир Путин ответил, зачем на самом деле Киев бьет дронами по России

Владимир Путин встретился с лучшими выпускниками академий и вузов силовых ведомств, от Минобороны и ФСБ до МВД, Следственного комитета, и даже МЧС Фото: REUTERS.

Взволнованные, юные лица, парадные мундиры и горящие глаза. Во вторник президент Владимир Путин встретился с лучшими выпускниками академий и вузов силовых ведомств, от Минобороны и ФСБ до МВД, Следственного комитета, и даже МЧС

ЛЖЕДЕМОКРАТИЯ И СМЕРТНЫЙ ГРЕХ

Путин поздравляет выпускников высших военно-учебных заведений в Москве

- Сердечно приветствую вас и поздравляю с успешным окончанием учёбы! Уверен, обретённые знания, навыки и умения позволят вам стать настоящими командирами, укрепить офицерский корпус, внести вклад в обеспечение безопасности страны, - начал глава государства.

Путин дал наставление юным офицерам, процитировав генерала Драгомирова: командир должен беспрестанно учиться, ведь без знаний не может быть побед. И предупредил, что ситуация в мире далека от спокойствия:

- Если раньше страны НАТО ограничивались поддержкой киевского режима, то теперь на Западе открыто говорят, что готовятся к войне с нами, наращивают военные бюджеты.

Путин продолжал: Россию всегда обвиняли в агрессии. Даже в 1941 году, когда Германия напала на Советский Союз, немцы объявили, что делают это в ответ на «агрессию СССР»!

- Схема действий так называемого лжедемократического Запада очень проста: сначала создают угрозы для нашей страны, вынуждают предпринять необходимые действия для самообороны, и тут же обвиняют нас во всех смертных грехах, - сказал глава государства.

Путин дал наставление юным офицерам Фото: REUTERS.

ТЫСЯЧА НОВШЕСТВ

Честь и бремя защиты Родины ляжет на плечи будущих офицеров и военачальников, говорил Путин. И сегодня сделано все, чтобы облегчить им эту задачу:

- Обновляется ядерная триада,

- Модернизируются сухопутные войска,

- Растет мощь ВКС и военно-морского флота.

Путин заметил - за последний год на полях СВО испытано больше тысячи новых вооружений: дроны, техника, барражирующие боеприпасы, системы наведения, робототехнические комплексы. Все это - бесценная работа наших ученых и изобретателей.

- Но, безусловно, никакие достижения в производстве средств вооружённой борьбы не заменят мужества наших воинов. Главная составляющая успеха в специальной военной операции – это воинские коллективы, - подытожил президент.

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ

После выступления, президент ответил на вопросы молодых офицеров. Фото: REUTERS.

После выступления, президент ответил на вопросы молодых офицеров.

Зачем Киев бьет дронами по России

- Тот, кто с фронта пришёл, знает: ребята наши поджимают их, поджимают на всех участках боевого соприкосновения. На всех. В ответ - вот эти дроны, удары по гражданской инфраструктуре. Для чего? Чтобы раскачать общество. Конечно, при таком массивном воздействии, когда весь Запад на них работает, в огромном потоке идут эти беспилотники. Чтобы создать какую-то неуверенность в действиях российских Вооружённых сил. А то, что на фронте, они как за скобки выносят.

Ситуация на фронте

- У них (у Киева, - ред.) понимание ЛБС очень своеобразное. Наши вот ребята сейчас добирают практически Константиновку. Но там ещё в подвалах кто-то сидит, прячется, отстреливается. Они говорят: «Это серая зона». Замечательная серая зона!

Страх «ответки»

- Хотя военные производства у себя размещают, но они ещё не дошли до того, чтобы свою территорию напрямую использовать, со своей территории дроны запускать. Понимают, что последует ответный удар. Поэтому всячески стараются дистанцироваться.

С Европой договоримся

- Посмотрите, что в Германии происходит. Все политические силы, которые выступают за то, чтобы вести дело к вооружённому конфликту, теряют свои рейтинги, причем катастрофически. Скатываются и скатываются. И наоборот, все те, кто хотят с нами наладить нормальные отношения, они получают все больше поддержки. Поэтому я думаю в конце-концов выстроится диалог.

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