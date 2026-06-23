Сергей Степашин: Зеленский и его окружение - военные преступники. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

…- Сергей Вадимович, здравствуйте. Радио «Комсомольская правда», Александр Гамов, помощник Степашина.

- Добрый день, «Комсомолка»!

- Товарищ генерал-полковник, сегодня Верховный Главнокомандующий встречался в Кремле с большой группой выпускников военных вузов… Были из Минобороны, МЧС, ФСБ, ФСО, Росгвардии, а также МВД, Следственного комитета и ФСИН.

- Это, на самом деле, традиционно. Я в 1981-м тоже участвовал в таком мероприятии, когда закончил с отличием Военно-политическую академию имен Ленина.

Но тогда Брежнев не выступал, Верховный Главнокомандующий.

- И очень важные заявления прозвучали в этот вторник из уст Верховного Главнокомандующего…

ДОСЛОВНО. ЧТО СКАЗАЛ ВЛАДИМИР ПУТИН

«Мы видим, что если ранее страны НАТО ограничивались поддержкой киевского режима, пришедшего к власти незаконно, вооружённым путём, с помощью государственного переворота, то теперь открыто на Западе говорят о том, что они готовятся к войне с нами, наращивают военные, наступательные бюджеты».

- Товарищ генерал-полковник, как бы вы прокомментировали эти слова нашего президента?

- Во-первых, это точная и правильная оценка.

Во-вторых, они - там, на Западе - не только готовятся, они, по сути дела, воюют с нами, давай говорить откровенно.

Оружие, деньги, космос, специалисты, инструктора, наемники… Это и есть война на самом деле.

А Украину, точнее говоря, людей с Украины просто используют как пушечное мясо. Им (речь о странах Запада . - А.Г.) наплевать на Украину, им наплевать на людей.

Так что президент сказал все правильно, именно - как Верховный Главнокомандующий.

И ребята, которые сегодня были на приеме в Кремле, это, как правило, отличники, других туда не зовут, это я знаю не понаслышке…

И - они должны понимать прекрасно, если надел погоны, принял присягу - надо выполнять свой воинский долг. Что они и делают сегодня в ходе Специальной военной операции.

- Вот еще одно очень важное заявление…

ДОСЛОВНО. ЧТО СКАЗАЛ ВЛАДИМИР ПУТИН

«…Безусловно, никакие достижения в производстве самых современных средств вооружённой борьбы не заменят мужества и профессионализма наших воинов».

- Это совершенно очевидно. Потому что мужество и воля – это всегда было свойственно и советским, и российским военнослужащим.

Хотя, считаю, что и новое оружие не помешает для того, чтобы мы успешно выполняли боевые задачи. Уверен, президент это тоже понимает.

- Вы сказали - обычно отличников собирают в Кремле.

- Туда приглашают только тех, кто с отличием заканчивает учебные заведения, академии. Эта традиция идет с Советского Союза еще.

- А лейтенант Степашин был же отличником, и вы тоже участвовали в таких мероприятиях?

- Саша, я не лейтенантом тогда уже был. А - майором.

- У вас тоже был красный диплом, естественно?

- Да! У меня все дипломы красные.

- Сегодня перед выпускниками выступал не только глава государства и Верховный Главнокомандующий, но и министр обороны.

- Это очень важно.

- Товарищ генерал-полковник, вот мы с вами каждый день смотрим новости. И у вас еще есть собственная информация. Как вы оцениваете сейчас положение на фронте, как раньше говорили, в Великую Отечественную?

- Я жду, конечно, полного освобождения Константиновки. И впереди - решающий бросок. Можно по-разному это назвать, это, конечно, Краматорск и Словянск. И тогда полностью Донецкая Народная Республика будет освобождена от бандеровцев.

Тем более это важно, что здесь - важнейшие узлы, железнодорожные центры, крупные города. И плюс, конечно, Северодонецкий канал, который укронацисты перекрыли, и из-за этого Донецк не получает воду.

Для нас это очень важно. Ждем результата. А дальше уже будем смотреть, кто с нами захочет контактировать в части, касающейся мира на условиях России.

- И, конечно, не могу не спросить, хотя мы уже это вопрос не раз уже с вами обсуждали. Я имею ввиду вот эту дроновую войну, которую они развязали по отношению к мирному населению и гражданским объектам.

- Это воюют военные преступники. Я сейчас снова буду на Петербургском юридическом форуме (открывается в четверг, 25 июня. - А.Г.) И опять буду поднимать этот вопрос.

Это военные преступники. Для меня это очевидно.

Детей из «Артека» мы вынуждены эвакуировать. Что это такое? Где эта ООН? Где права человека ООНовские? Что-то не слышно, не видно этих псевдозащитников так называемых.

А Зеленский и его окружение - военные преступники. Для меня это совершенно очевидно.

- И к вам вопрос уже как к политику и общественному деятелю. У них, у наших врагов, задача одна - добиться того, чего в свое время оппозиция, скажем так, добилась в 1917-м, - чтобы Россия взорвалась изнутри.

- Согласен.

- Им это удастся?

- Опыт надо наш знать и историю своей страны. Когда у нас есть внешний враг, ничего не получится. А внутренних у нас почти не осталось. Они все разбежались. Пускай бегают дальше.

- Вспоминая 22 июня 1941-го, слова Вячеслава Молотова…

- «Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами».

- Я надеюсь, вы посмотрели нашу беседу с Вячеславом Никоновым, внуком сталинского наркома.

- Да, конечно. Мне больше понравилось все-таки выступление Иосифа Сталина чуть позже.

- 3 июля 1941-го.

- Когда он обратился к гражданам нашим: «Братья и сестры! Граждане и гражданки!»

Братья и сестры – это прям как по сердцу. Он все-таки тогда вспомнил, что Русь-то православная.

- Я думаю, что и первое выступление - Молотова - до сих пор - не только хрестоматийное, но и мобилизующее.

- Молотов его лично редактировал. Сейчас уже в архивах все это можно увидеть. Кстати, и Сталин сам писал выступления свои. Спичрайтеров, как сейчас принято говорить, по-моему, не было рядом с ним.

И Владимир Путин, я несколько раз обращал внимание, сам работает со своими выступлениями. Ему дают материалы, а он там от руки подчеркивает, что-то дописывает, и так далее. Это его личная точка зрения.

- Нам даже раньше удавалось сфотографировать то, что лежит у президента во время выступления на столе.

- Сейчас уже сложнее.

- Спасибо вам огромное, товарищ генерал-полковник, за оптимизм.

- Спасибо. До встречи.