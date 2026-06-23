Не время транжирить деньги: российские туристы признались, на чем они экономят в отпуске

более 40% опрошенных россиян экономят на шопинге и экскурсиях в отпуске. Фото: Hananeko_Studio/Shutterstock/Fotodom

Чемодан среднестатистического туриста теперь напоминает бумеранг: все, что уехало из дома, обратно и вернулось. Ни новых шмоток с турецкого рынка, ни пары плиток дубайского шоколада, ни даже магнитиков! Ну разве что парочка самых дешевых…

Чтобы выяснить этот факт, мы задали нашим читателям в соцсетях актуальнейший для июня вопрос: «На чем вы экономите в путешествиях?» И получили картину, от которой владельцы курортных лавок хватаются за сердце: каждый четвертый в отпуске не тратится на шопинг.

Чемодан среднестатистического туриста теперь напоминает бумеранг: все, что уехало из дома, обратно и вернулось. Фото: MarijaBazarova/Shutterstock/Fotodom

Скептик скажет: денег нет. Но вице-президент Ассоциации «Альянс туристических агентств» (АТА) и генеральный директор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян, проработавший в отрасли 36 лет, смотрит глубже. По его словам, мы просто затоварены.

- Зачем девушке в отпуске покупать шестую пару босоножек или четвертую летнюю сумочку? - рассуждает Алексан Мкртчян. - У современной молодой женщины и так есть обувь на раннюю осень, на середину осени, на позднюю осень. Сейчас у людей гардероб ломится от вещей.

Да и зачем тратить драгоценные часы отдыха на походы по магазинам, когда все можно заказать дома, лежа на диване? В общем, с какой стороны ни посмотри, в курортном шопинге сегодня смысла нет.

Но вот что тревожит: каждый шестой, оказывается, экономит еще и на экскурсиях с развлечениями. Неужели мы едем в путешествие только для того, чтобы лежать тюленем у бассейна и не видеть горы вот такой вышины и реки вот такой ширины? Однако, по мнению Мкртчяна, от впечатлений никто не отказывается. Просто наш человек стал хитрее.

- Люди не перестали ездить на экскурсии. Но они перестали покупать их самостоятельно. Раньше пара брала индивидуального гида, платила, условно, 6000 рублей. А теперь садятся в автобус на 20 человек, и выходит гораздо дешевле, - поясняет эксперт.

То же самое и с развлечениями. Люди все так же веселятся, пьют и закусывают, но теперь это недорогое пиво вместо коктейлей и «вкусная столовая» вместо пафосного ресторана. Качество страдает? Возможно. Но настроение - вряд ли.

ОПРОС «КП»

На чем вы экономите в путешествиях?

На шопинге (не покупаю сувениры, одежду и т д) 25%

На экскурсиях и развлечениях 16%

Путешествую в недорогие города и/или страны 10%

На проживании (поскромнее отель, поменьше звезд) 8%

Выбираю для поездки низкий сезон 7%

Сокращаю продолжительность поездки 6%

На питании (готовлю сам, покупаю еду подешевле) 5%

На билетах (ловлю скидки, не беру багаж и т п) 1%

На местном транспорте (отказываюсь от такси, аренды авто) 1%

Ни на чем не экономлю 21%

Опрос проведен среди читателей «КП» в соцсетях. Участие приняли 1100 человек.

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