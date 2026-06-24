«Главное — смена картинки»: россиянам рассказли, как сэкономить на отдыхе и не потерять в качестве

Шопинг, экскурсии и развлечения — вот главные статьи, на которых экономят российские туристы. Фото: Studio Romantic/Shutterstock/Fotodom

Шопинг, экскурсии и развлечения — вот главные статьи, на которых экономят российские туристы. Это показал опрос, который сайт KP.RU провел среди читателей в соцсетях (см. "Конкретно").

Но как и сэкономить в путешествии, и в качестве отдыха не потерять? Несколько советов нашим читателям дал вице-президент Ассоциации «Альянс туристических агентств» (АТА) и генеральный директор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян.

Сэкономить на отдыхе и не потерять в качестве. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

1. Смените отель на жилье с кухней

Особенно если у вас большая семья или компания. Если снимать апартаменты, в которых можно готовить еду, зачастую можно неплохо сэкономить по сравнению с вариантом «отель + питание в ресторанах».

2. Большой семье - большое автопутешествие

Если в семье четверо человек или больше, обычно намного выгоднее путешествовать на автомобиле.

- Пять авиа- или железнодорожных билетов просто разорят. Садитесь в машину и наслаждайтесь дорогой, - советует Алексан Мкртчян.

3. Праздник - не время для поездки

По возможности не планируйте поездки на пиковые даты.

- На майские, новогодние каникулы или Китайский Новый год (если речь про поездку в КНР, - Ред.) цены взлетают на все - от гостиниц до гидов, - предупреждает Мкртчян. - Условно, если гид обычно берет 2 000 рублей в час, то 1 мая он попросит уже 3 000 рублей.

4. Не забывайте про туроператоров

По словам вице-президента АТА, опытный турагент не только соберет поездку под ваш бюджет, но и сэкономит вам вагон нервов и времени.

- На чем можно экономить? На мебели, на телефоне, на одежде. Но не на отдыхе и здоровье! - резюмирует Алексан Мкртчян. - Не важно, сколько звезд у отеля, в котором вы живете: две или пять. Главное - смена картинки. Дома хорошо не отдохнешь. Именно поэтому, по моим наблюдениям, даже небогатые люди сейчас стараются ездить куда-то дважды в год.

КОНКРЕТНО

На чем вы экономите в путешествиях?

На шопинге (не покупаю сувениры, одежду и т д) 25%

На экскурсиях и развлечениях 16%

Путешествую в недорогие города и/или страны 10%

На проживании (поскромнее отель, поменьше звезд) 8%

Выбираю для поездки низкий сезон 7%

Сокращаю продолжительность поездки 6%

На питании (готовлю сам, покупаю еду подешевле) 5%

На билетах (ловлю скидки, не беру багаж и т п) 1%

На местном транспорте (отказываюсь от такси, аренды авто) 1%

Ни на чем не экономлю 21%

Опрос проведен среди читателей «КП» в соцсетях. Участие приняли 1100 человек.

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