На XII международном форуме «Примаковские чтения» обсудили американскую политику и действия президента Дональда Трампа Фото: REUTERS.

На XII международном форуме «Примаковские чтения» обсудили американскую политику и действия президента Дональда Трампа, который стал живым опровержением фаталистического тезиса о том, что отдельные личности не играют решающей роли в истории.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков указал: американская внешняя политика всегда обладала удивительной устойчивостью. Несмотря на смену президентов и борьбу партий, общий курс десятилетиями сохранял преемственность. Но второй президентский срок Дональда Трампа заметно встряхнул привычную конструкцию.

По словам Рябкова, республиканцы во многом объединились вокруг Трампа, однако возникла и странная ситуация. Президент пришел с обещанием больше заниматься внутренними проблемами США, но в реальности все чаще оказывается втянут во внешнеполитические проблемы. Это создает дополнительное напряжение внутри страны и усиливает раскол.

Почетный профессор Колумбийского университета Роберт Легвольд добавил: Трамп постепенно отказался от многих принципов, на которых строились действия предыдущих администраций. США меняют отношение к международным организациям, союзникам и пониманию американской роли в мире.

Нынешние действия Белого дома, скорее, направлены на изменение существующей системы, чем на создание новой, считает эксперт. При этом предсказать дальнейшее развитие событий становится все сложнее: как признали все участники дискуссии, нередко складывается впечатление, что планы Трампа известны лишь самому Трампу.

АМЕРИКА СПОРИТ

Декан факультета международных отношений МГИМО Андрей Сушенцов считает, что происходящее нельзя объяснить исключительно личностью президента. Революция Трампа стала следствием того, что американская элита начала переосмысливать место США в меняющемся мире.

Сушенцов отметил: после выборов 2016 года разговоры о российском влиянии превратились в постоянный элемент внутренней жизни страны. Иногда ситуация доходила до анекдотов: спикер вспомнил, как один из помощников американского конгрессмена всерьез интересовался, что за интересы Кремль может иметь в штате Огайо.

По его мнению, отношения Москвы и Вашингтона во многом пали жертвой американских внутриполитических процессов. Позднее похожий сценарий начал развиваться вокруг Украины. Сначала на Западе рассчитывали использовать конфликт как инструмент давления на Россию, однако со временем пришло понимание: американские и украинские цели далеко не всегда совпадают.

Сушенцов также обратил внимание, что в Вашингтоне постепенно начали осознавать: многополярность мира становится объективной реальностью, а ресурсы Америки не бесконечны. Новые подходы, которые появляются в стратегических документах США, отражают именно этот поиск пределов американского влияния.

Но при этом возникает новая проблема: сам Трамп периодически начинает спорить даже с тем курсом, который предлагает его собственная администрация. Это превращает американскую стратегию в постоянный поиск нового баланса.

РАЗМЫТЫЕ ПАРТИИ

Старший научный сотрудник аналитического центра Defense Priorities Дженнифер Кавана подчеркнула: нынешняя ситуация вовсе не уникальна. Америка уже давно ведет спор о том, какой должна быть ее роль в мире. Разница лишь в том, что сегодня этот спор стал гораздо более жестким и заметным.

По ее словам, внутри обеих партий - Республиканской и Демократической - идут серьезные разногласия. Одни требуют наращивания военных расходов и сохранения глобального лидерства США. Другие выступают за сокращение американского присутствия в мире. Согласия нет и по отношению к Украине.

Замдиректора по научной работе ИМЭМО РАН Виктория Журавлева добавила: в США одновременно усиливается несколько процессов. Растут популистские настроения, усиливается конкуренция между институтами власти, а внутри партий становятся заметнее крайние политические силы. Левые позиции укрепляются у демократов, правые – у республиканцев, а центр постепенно начинает исчезать.

По ее словам, ключевым фактором становится уже не столько сама партия, сколько фигура лидера. Нечто похожее происходило и во времена Барака Обамы, и теперь наблюдается при Трампе. При этом после Джо Байдена демократы пока не могут найти фигуру, способную объединить сторонников вокруг себя.

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