Глава Южной Осетии Алан Гаглоев сложил с себя полномочия. Фото: Александр Щербак/ТАСС

Впервые в истории глава одного государства уходит в отставку, чтобы помогать другому национальному лидеру. О своем решении осетинский лидер сообщил нации 23 июня, в видеообращении. По его словам, накануне, во время закрытой встречи в Кремле, российский лидер предложил ему занять должность помощника президента, чтобы курировать исполнение Договора об углублении союзнического взаимодействия между Россией и Южной Осетией. Документ был подписан самим Гаглоевым и Путиным на встрече в Москве 9 мая.

- Сегодня наша задача - сделать так, чтобы сбылась наша заветная мечта: преодолеть участь разделённого народа и воссоединиться с Северной Осетией, воссоединиться с Великой Россией, - очертил свои цели на новой работе уже бывший президент.

В тексте соглашения, исполнение которого будет курировать Гаглоев, оговорено создание общего экономического пространства. Также планируется объединить энергетическую и транспортную системы двух государств, развивать общую связь и телекоммуникации, расширять взаимодействие в социальной, трудовой и культурной сферах

БИОГРАФИЯ МАРАТА КАМБОЛОВА

Исполнять обязанности президента Южной Осетии будет премьер-министр Марат Камболов. Ну а официальные выборы должны пройти не позже 21 сентября.

Исполнять обязанности президента Южной Осетии будет премьер-министр Марат Камболов. Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Интересно, что на этот пост Камболов был утвержден неделю назад - 16 июня, а в руководство республики пришел 27 мая, став советником президента по исполнению того же самого договора об углублении сотрудничества. До этого, с 2015 года Марат Аркадьевич был вице-президентом, а с 2021 года - директором Курчатовского института в Москве.

Камболов имеет три высших образования, является кандидатом юридических наук и имеет опыт работы на госслужбе - в 2010-2014 годах он работал директором одного из департаментов, а потом и заместителем министра образования и науки России.

КСТАТИ

В тот же день стало известно, что комитет Госдумы по делам СНГ одобрил кандидатуру нового посла России в Абхазии. Им станет бывший губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

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