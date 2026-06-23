«Нельзя все доводить до абсурда»: Сергей Степашин сообщил, что Российский книжный Союз удалил с сайта списки книг с маркировкой

Сергей Степашин сообщил, что Российский книжный Союз удалит с сайта списки книг с маркировкой. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Экс-премьер, президент Российского книжного Союза (РКС) распорядился удалить с сайта этой организации списки книг «со странной маркировкой».

В понедельник, 22 июня, сразу в нескольких СМИ появилась тревожная информация… «Российский книжный союз (РКС) обновил отраслевой перечень книг, содержащих упоминания наркотических средств и подлежащих в связи с этим специальной маркировке…» - наперебой сообщали информагенства.

Журналисты выяснили - в обновленный список попали более 100 произведений, включая даже книги «Ослиный мост» (сборник отрывков из произведений Владимира Ленина) и «Война и язык» (собрание текстов Владимира Маяковского).

Мне ничего не оставалось, как обратиться к самому Сергею Степашину. Вот наш разговор…

…- Алло! Сергей Вадимович, я к вам - как к президенту Российского книжного Союза.

- Да, Саша, пожалуйста….

- Вот хочу вам на ваш же РКС пожаловаться.

- А что случилось?

- Почему вы запрещаете мне теперь и Ленина, и Маяковского цитировать?

- Ага! Понятно. А теперь меня послушай…

Я с удовольствием прочитал об этом в «Комсомолке».

(см. «Сергей Лукьяненко: Попасть в компанию с Маяковским — ну, а что, хорошая компания». Популярный российский фантаст удивился тому, что его книги оказались в «ограничительных списках».)

Кстати, действительно, уже опубликовано 2,5 тысячи произведений, где упоминаются наркотики.

Ну, что сказать…

Во-первых, со мной лично и с правлением РКС это не согласовано. И поэтому я сейчас дал команду – никаких списков публиковать мы не будем. Пускай эти списки публикуют те, кто написал этот закон, кто его придумал, у кого постоянно осенне-весеннее обострение. Вот пускай публикуют.

Более того, я еще раз официально заявляю: осенью вернемся к этой теме. Нельзя все доводить до абсурда.

И я хочу напомнить, что сказал наш президент Владимир Путин совсем недавно в Таврическом дворце в Питере, когда встречался с законодателями: «Хватит запретительства!»

- О, класс! Короче, вы разрешаете мне и Ленина цитировать, и Маяковского, и других?

- (сменится) Да, если можно, и Степашина тоже, и Гамова…

- Степашина я всегда цитирую. Будем ждать умного закона.

- Нельзя все доводить до абсурда. Есть такая русская поговорка – «хуже нет дурака с инициативой».

- Я согласен, поговорка хорошая.

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