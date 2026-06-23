Семьи, где родился второй или последующий ребенок, с 1 сентября 2026 года смогут брать ипотечные каникулы на срок до полутора лет — независимо от ситуации с доходами. Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Семьи, где родился второй или последующий ребенок, с 1 сентября 2026 года смогут брать ипотечные каникулы на срок до полутора лет — независимо от ситуации с доходами. Закон об этом Госдума приняла сразу во втором и третьем чтении.

- Ранее семьи с детьми имели право претендовать на отсрочку платежей по ипотечным кредитам только на 6 месяцев и при соблюдении ряда условий, - уточнил в своем канале в Max председатель Госдумы Вячеслав Володин. - Важно, что его (закона — Ред.) действие будет распространяться и на договоры, заключённые до дня вступления в силу новых норм.

Что изменится в ипотечных каникулах после рождения второго ребенка

Напомним, как было (и пока, до 1 сентября, еще остается): чтобы получить ипотечные каникулы, надо предоставить банку доказательства тяжелой жизненной ситуации. Должны выполняться два условия: доходы семьи снизились более чем на 20%, а ипотечные платежи составляют более 40% бюджета семьи. После 1 сентября все будет проще.

- Главное новшество в том, что заемщик вправе просить ипотечные каникулы просто по факту рождения или усыновления второго, третьего и так далее ребенка. Не надо доказывать, что в семье возникла сложная жизненная ситуация. «Тяжелая ситуация» из-за рождения ребенка — это вообще двусмысленно звучит, рождение ребенка — это все-таки по определению счастливая ситуация. Хотя понятно, что проблемы с выплатами по ипотеке легко могут возникнуть — и расходы семьи увеличиваются, и мама не может работать полноценно. Поэтому более длинные ипотечные каникулы по упрощенной схеме — хорошая мера поддержки семей, - комментирует будущие нововведения завкафедрой ипотечного жилищного кредитования и финансовых инструментов рынка недвижимости Финансового университета Александр Цыганов.

Важный момент: ипотечные каникулы для семей, где случилось пополнение, и после 1 сентября не станут опцией «по умолчанию» - надо будет подать заявление в банк. Кроме того, речь не идет о списании кредита — выплатить его все же придется, но позже.

Как оформляются ипотечные каникулы с 1 сентября 2026 года

Есть и другие нюансы.

- При семейных ипотечных каникулах проценты не будут начисляться только с 1 по 6 месяц каникул, с 7 месяца (всего каникулы по новой схеме можно взять на 18 месяцев) они вновь начнут начисляться в соответствии с договором. Но их оплату можно отложить и погасить уже в конце, после того как будет выплачена остальная часть кредита ( то есть срок ипотеки увеличивается — но так всегда при кредитных каникулах).

Допустим, у вас оформлена ипотека на 15 лет. До рождения второго ребенка вы по ней пять лет уже исправно расплачивались. Затем взяли 1,5 года каникул. По окончании этого периода вам предстоит платить оставшиеся 10 лет. А после этого можете равными долями выплачивать скопившиеся с 7 по 18 месяц каникул проценты. Хотя если вы окажетесь готовы расплатиться быстрее, банк вряд ли станет возражать.

- Оформить каникулы можно в течение 180 дней после рождения (или усыновления) второго или последующего ребенка, но закончиться они должны не позднее дня, когда этому самому второму или последующему ребенку исполнится 1,5 года (либо не позднее 18 месяцев с момента усыновления).

Закон еще должен утвердить Совет Федерации и подписать Президент. Но при нынешнем курсе на поддержку демографии вряд ли с этим возникнут проблемы.

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