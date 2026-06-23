Фото: REUTERS.
Ситуация с бензином и ценами на топливо в России находится под пристальным контролем власти. Правительство принимает решительные действия для стабилизации ситуации. Об этом Владимиру Путину на совещании с кабмином доложил вице-премьер Александр Новак. Сам глава государства потребовал «свести к нулю» последствия обстрелов как для простых граждан, так и для бизнеса.
Фото: REUTERS.
Очередное плановое совещание с правительством было посвящено медицинским темам. Но все ждали, что Владимир Путин, как обычно, в числе «оперативных вопросов», поднимет вопрос - что с бензином, что происходит на заправках, и главное - как помочь людям? Ожидания полностью оправдались.
Путин начал с главного: ситуация на передовой все хуже, и Киев прекрасно понимает, что переломить ход боевых действий неспособен. Нет ни достаточных мобилизационных ресурсов, ни времени на подготовку солдат. Единственное спасение - попробовать «заморозить» конфликт. Или - об этом все четыре года мечтает Запад - спровоцировать Майдан.
Поэтому «верной» тактикой Киев признал удары по людям. По нефтезаводам. Главная цель - снизить уровень жизни граждан, заставить людей возмущаться.
- Противник взял на вооружение тактику нанесения ударов по нашим гражданским объектам, по гражданской инфраструктуре, пытается создать проблемы с обеспечением энергоресурсами, повлиять на туристический сезон, - заявил Владимир Путин. - Нам об этом прямо говорят по разным каналам.
Президент заявил: перед Минобороны и силовым блоком поставлена задача «купировать» последствия ударов беспилотниками. А с министрами идет ежедневное обсуждение экономических мер для решения ситуации.
- Правительство Российской Федерации тоже должно принять дополнительные меры, чтобы минимизировать, свести к нулю последствия таких действий, - сказал глава государства.
Фото: REUTERS.
К нулю - для людей и для бизнеса. Чтобы у людей не возникало вопроса «что с бензином». И работа уже идет - о ней доложил зампред правительства Александр Новак. Тезисно - главное из его речи:
- Ситуация с бензином в России «непростая, но контролируемая».
- Правительством разработан план по обеспечению дополнительных поставок бензина и нефтепродуктов на заправки в разных регионах.
- В фокусе руководства страны несколько регионов, где ситуация острее. Это Крым, Севастополь, приграничные регионы, Дальний Восток, Калининград.
Какие конкретные меры кабмин принял для устранения перебоев с бензином по всей стране?
1. Введен запрет на экспорт бензина и авиационного керосина.
2. На рассмотрении вопрос о запрете экспорта дизельного топлива.
3. На всех НПЗ максимально увеличены мощности, сокращены сроки плановых ремонтов, чтобы повысить выработку топлива.
4. Поставки топлива в регионы, где появляются проблемы, ежедневно обсуждаются и проводятся в партнерстве с РЖД.
5. Задействованы резервы, «которые раньше не использовались».
6. Подготовлены изменения в налоговое законодательство, которые помогут вывести на внутренний рынок страны дополнительные объемы топлива, их рассмотрят в ближайшие дни.
7. Огромное внимание уделяется фермерам и аграриям, чтобы обеспечить их необходимыми объемами бензина, утверждены графики поставок.
8. На повестке - вопрос о введении мониторинга цен, чтобы производители не злоупотребляли ситуацией ради собственной выгоды.
Вице-премьер закончил обещанием - правительство будет оценивать ситуацию на топливном рынке каждый день и максимально быстро реагировать на изменения и вызовы - чтобы страна была полностью обеспечена горючим.
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