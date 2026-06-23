Владимир Путин потребовал «свести к нулю» последствия обстрелов как для простых граждан, так и для бизнеса. Фото: REUTERS.

Ситуация с бензином и ценами на топливо в России находится под пристальным контролем власти. Правительство принимает решительные действия для стабилизации ситуации. Об этом Владимиру Путину на совещании с кабмином доложил вице-премьер Александр Новак. Сам глава государства потребовал «свести к нулю» последствия обстрелов как для простых граждан, так и для бизнеса.

Фото: REUTERS.

СИТУАЦИЯ С ТОПЛИВОМ: КОММЕНТАРИЙ ВЛАДИМИРА ПУТИНА

Очередное плановое совещание с правительством было посвящено медицинским темам. Но все ждали, что Владимир Путин, как обычно, в числе «оперативных вопросов», поднимет вопрос - что с бензином, что происходит на заправках, и главное - как помочь людям? Ожидания полностью оправдались.

Путин начал с главного: ситуация на передовой все хуже, и Киев прекрасно понимает, что переломить ход боевых действий неспособен. Нет ни достаточных мобилизационных ресурсов, ни времени на подготовку солдат. Единственное спасение - попробовать «заморозить» конфликт. Или - об этом все четыре года мечтает Запад - спровоцировать Майдан.

Поэтому «верной» тактикой Киев признал удары по людям. По нефтезаводам. Главная цель - снизить уровень жизни граждан, заставить людей возмущаться.

- Противник взял на вооружение тактику нанесения ударов по нашим гражданским объектам, по гражданской инфраструктуре, пытается создать проблемы с обеспечением энергоресурсами, повлиять на туристический сезон, - заявил Владимир Путин. - Нам об этом прямо говорят по разным каналам.

Президент заявил: перед Минобороны и силовым блоком поставлена задача «купировать» последствия ударов беспилотниками. А с министрами идет ежедневное обсуждение экономических мер для решения ситуации.

- Правительство Российской Федерации тоже должно принять дополнительные меры, чтобы минимизировать, свести к нулю последствия таких действий, - сказал глава государства.

Фото: REUTERS.

ЧТО С БЕНЗИНОМ И ЦЕНАМИ НА БЕНЗИН В РОССИИ: ДЕЙСТВИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА

К нулю - для людей и для бизнеса. Чтобы у людей не возникало вопроса «что с бензином». И работа уже идет - о ней доложил зампред правительства Александр Новак. Тезисно - главное из его речи:

- Ситуация с бензином в России «непростая, но контролируемая».

- Правительством разработан план по обеспечению дополнительных поставок бензина и нефтепродуктов на заправки в разных регионах.

- В фокусе руководства страны несколько регионов, где ситуация острее. Это Крым, Севастополь, приграничные регионы, Дальний Восток, Калининград.

Какие конкретные меры кабмин принял для устранения перебоев с бензином по всей стране?

1. Введен запрет на экспорт бензина и авиационного керосина.

2. На рассмотрении вопрос о запрете экспорта дизельного топлива.

3. На всех НПЗ максимально увеличены мощности, сокращены сроки плановых ремонтов, чтобы повысить выработку топлива.

4. Поставки топлива в регионы, где появляются проблемы, ежедневно обсуждаются и проводятся в партнерстве с РЖД.

5. Задействованы резервы, «которые раньше не использовались».

6. Подготовлены изменения в налоговое законодательство, которые помогут вывести на внутренний рынок страны дополнительные объемы топлива, их рассмотрят в ближайшие дни.

7. Огромное внимание уделяется фермерам и аграриям, чтобы обеспечить их необходимыми объемами бензина, утверждены графики поставок.

8. На повестке - вопрос о введении мониторинга цен, чтобы производители не злоупотребляли ситуацией ради собственной выгоды.

Вице-премьер закончил обещанием - правительство будет оценивать ситуацию на топливном рынке каждый день и максимально быстро реагировать на изменения и вызовы - чтобы страна была полностью обеспечена горючим.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Владимир Путин ответил, зачем на самом деле Киев бьет дронами по России