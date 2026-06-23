KP.RU публикует боевые сводки и последние новости вокруг СВО на Украине на 24 июня. Фото: Александр Полегенько/ТАСС

KP.RU собирает сводки с передовой и яркие новости СВО на Украине. Кратко - о главном на 24 июня:

1. Новости с фронта: ВСУ потеряли 462 дрона

2. Отношения Украины с Польшей портятся на глазах

3. Белый Орел Зеленского долетел до Варшавы

4. Пять курян должны вернуться из нелаежной домой

5. Режиссер-«пацифист» Звягинцев загремел на «Миротворец»

6. В роддоме Славянска размещаются боевики

7. Сеул хочет изъять у Киева северокорейских спецназовцев

8. Названы виновники атаки на белорусский автобус

БОЕВАЯ СВОДКА: ЧТО ПРОИСХОДИТ НА ПЕРЕДОВОЙ СВО НА 24 ИЮНЯ

Далее - данные Минобороны о ситуации на шести ключевых направлениях за сутки.

Бойцы «Севера» уничтожили 215 националистов и израильскую станцию контрбатарейной борьбы RADA RPS-42.

Подразделения «Запада» вывели из строя 200 боевиков и канадскую бронемашину «Senator».

«Южная» группировка войск нанесла ВСУ такой урон: свыше 185 человек, 24 автомобиля и станция радиоэлектронной борьбы:

На счету «Центра» - до 330 солдат противника. Сожгли три бронемашины и шесть автомобилей.

«Восток» выбил из рядов врага свыше 315 бойцов. Утилизированы четыре бронемашины и семь автомобилей.

«Днепр» упокоил более 50 военнослужащих ВСУ. В металлолом отправлены 12 автомобилей и пять станций РЭБ.

Силы ПВО сбили 13 управляемых авиабомб и пять крылатых ракет «Storm Shadow». Приземлили 462 дрона.

ГЛАВНОЕ: НОВОСТИ ОБ СВО НА УКРАИНЕ НА 24 ИЮНЯ

Дальше – подборка самых ярких новостей вокруг СВО на Украине за сутки.

Отношения Киева и Варшавы плачевны

Збигнев Богуцкий, глава канцелярии президента Польши сообщил: отношения Варшавы и Киева находятся в плохом состоянии. И не по вине его шефа, Кароля Навроцкого. По словам Богуцкого, конфликт между странами начался не потому, что «так или иначе поступил президент Навроцкий», а потому, что Украина решила пренебречь памятью и договоренностями. Про присвоение воинской части имени «героев УПА*» он сказал: «Это было плохое решение. Оскорбительное для поляков. И такое, что затрагивает нашу память об этих жертвах. Надеюсь, что это не было запланировано, потому что это свидетельствовало бы о еще худшем». Не надо надеяться.

В Варшаве получили по почте орден Белого орла, которого лишили Владимира Зеленского. Фото: REUTERS.

Отправленный почтой Белый Орел прилетел в польскую столицу

Пресс-секретарь президента Польши Рафал Лескевич сказал: в Варшаве получили по почте орден Белого орла, которого лишили Владимира Зеленского. Polsat News приводит слова Лескевича: «Награда была возвращена. Сегодня мы получили его в канцелярии президента». По его словам, удостоверение к ордену утратит силу, а награда будет храниться в архиве канцелярии президента. При том он отчего-то предположил, что ситуация с орденом не приведет к дальнейшему ухудшению отношений двух государств. Нет уж, надо все довести до кипения.

Украина держит в плену пятерых жителей Курской области

Уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова поделилась такой информацией: на территории Украины остаются пятеро жителей Курской области, которых вывезли во время вторжения украинских боевиков. Она рассказала РИА Новостям, что поставила вопрос о жителях российского региона на встрече с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом: «Я надеюсь, что мы в ближайшее время сможем их вернуть домой». Успеют на дачах отдышаться и восстановиться.

Русофобия не спасла Звягинцева от попадания на «Миротворец»

Режиссеру Андрею Звягинцеву, который со сцены Каннского кинофестиваля призывал Путина «закончить эту бойню», его показной пацифизм не помог. Он в итоге оказался в базе данных украинского сайта «Миротворец». Личные данные постановщика появились в базе из-за посещения Крыма (и как это его туда занесло?). Туда же включили его мать Галину Звягинцеву и жену, фотографа Анну Матвееву. Разметали бисер перед свиньями, «нарушили территориальную целостность Украины» - извольте отвечать перед рагулями.

Режиссеру Андрею Звягинцеву, который со сцены Каннского кинофестиваля призывал Путина «закончить эту бойню», его показной пацифизм не помог. Фото: Rocco Spaziani/Keystone Press Agency/Global Look Press

Роддом Славянска очистили от медоборудования ради оружия

Медоборудование из родильного дома в Славянске вывозят в другой регион. Освободившееся здание задействуют для нужд украинской армии. Сам славянский роддом эвакуируют в город Лозовая Харьковской области «в связи с приближением линии фронта». При том массовая эвакуация мирных жителей из города пока не проводится, хотя детей из Славянска вывозят принудительно. Ну, а то, что в месте, где появлялись на свет младенцы, теперь будет точка для убийств — вполне в духе режима .

Сеул готов вывезти из Украины пленных северокорейских бойцов

МИД Республики Корея сообщил, что Сеул готов принять северокорейских военнопленных, которые участвовали в освобождении Курской области от солдат ВСУ на стороне ВС РФ, и оказались в плену у украинских войск. Reuters со ссылкой на внешнеполитическое ведомство сообщает, что в Южной Корее выступают против репатриации граждан КНДР из Украины в Россию или Северную Корею. В заявлении МИДа отмечается, что решение о судьбе военнопленных должно приниматься исключительно на добровольной основе. Переговоры между министрами Южной Кореи и Украины по этому вопросу запланированы на 30 июня в Сеуле. И кто-то думает, что северокорейский спецназовец захочет менять украинский барак на южнокорейский?

Названы два виновника в атаке на белорусский автобус

Официальный представитель СКР Светлана Петренко назвала виновных в атаке на белорусский автобус с детской футбольной командой в Брянской области. Это командующий силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди и начальник военной разведки Украины Олег Иващенко. Петренко заявила: «Следствием установлена причастность Бровди и Иващенко, обеспечивших целенаведение и отдавших незаконный приказ об атаке гражданских транспортных средств на российской территории». После удара ВСУ 17 июня по автобусу, в котором команда ехала из Гомеля в Геленджик, пострадали восемь человек, включая шестерых юных футболистов. Погибла сопровождавшая детей гражданка Беларуси, у которой остались две дочери. Первый замглавы администрации президента Беларуси Владимир Перцов заявил, что атака украинского БПЛА на автобус с белорусскими детьми в была спланированной и координируемой. И после этого Киев еще смеет угрожать Минску? Совсем берега попутали.

*Организация запрещена в России

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