Пляжная судья попала под чистку мантий: В судебной системе России продолжается генеральная уборка, начатая новым руководством

«Пляжная судья», выносившая решения с шезлонга в Сочи, лишена почетной пенсии. Фото: Сергей НАДЕЖДИН. Перейти в Фотобанк КП

«Пляжная судья», выносившая решения с шезлонга в Сочи, лишена почетной пенсии. А ее коллеги из других регионов — квартир, машин и прочих нажитых явно не зарплатой богатств. Подробнее в материале «Комсомолки».

Судейский корпус в России все больше напоминает поле, где проверка идет за проверкой, а громкие фамилии всплывают одна за другой. И если раньше подобные сюжеты можно было списать на отдельные срывы, то теперь это выглядит как целенаправленная и уже почти демонстративная чистка, которая должна вернуть доверие граждан к судейскому корпусу.

Пляжная судья: отдых, который вышел боком

История Елены Дробышевой стала почти символом того, как далеко могут зайти вольности с Фемидой. Дробышева работала в судебной системе с 1996 года, в 2007-м стала судьей Тамбовского районного суда, а в апреле 2022-го ушла в отставку по собственному желанию. И не просто так сложила она свои бессрочные полномочия. Выяснилось, что осенью 2021-го она, находясь в санатории в Сочи, успела вынести 10 судебных решений, фактически руководя процессами по видеосвязи с пляжного курорта.

В итоге под прицел проверок попали не только отпускные фото, но и переговоры с секретарём по видеосвязи. Все выглядело как массовая «взаимозамена» заседаний. Мало того, суды накладывались друг на друга — один длился с 14:30 до 14:40, другой — с 14:15 до 14:40, и так далее. А участники процессов жаловались, что им настойчиво предлагали оформлять рассмотрение без участия судьи. Технические сбои? Позже сама Дробышева утверждала, что так вышло помимо ее воли, должна была подменять коллега, но в последний момент всё сорвалось, и ей пришлось «быть на связи».

Но доверие — штука хрупкая. Дробышеву отправили не на курортный, а теперь уже на постоянный отдых, который называется пенсия. Правда, у судей она не обычная, а привилегированная, с сохранением 85% зарплаты и прочими благами. И хотя тогда, в 2022-м, всерьез заявлялось о заведении против нее уголовных дел, судя по всему, до этого так и не дошло. Возможно, пока, так как буквально только что стало известно, что Квалификационная коллегия судей Тамбовской области прекратила ее почетную отставку, а значит, она лишилась судейского иммунитета и привилегий. Теперь она обычный пенсионер.

ОТ ШЕЗЛОНГОВ ДО ДВОРЦОВ

Тем не менее, эта история надолго осталась в памяти как образец «правосудия с шезлонга». И встала в один ряд народной памяти вместе с историей «золотой судьи» Хахалевой.

Что же теперь заставило вздрогнуть узкий и весьма привелегированный круг людей в мантиях, начавший избавляться от порочащих его персон?

Все изменилось с приходом на должность Председателя Верховного суда экс-генпрокурора Игоря Краснова, взявшегося за чистку судейских конюшен. Обнародованы масштабные нарушения, ранее скрытые от глаз простых граждан. И они не столько про загар в рабочее время, сколько про миллионы и миллиарды. Материалы из Верховного суда с формулировкой: «выявлены активы, не соответствующие доходам, обнаружены операции с недвижимостью» теперь уходят в Генпрокуратуру по нескольку раз в месяц. И за такими формальными фразами обычно стоят вполне конкретные квартиры, дворцы, землевладения и табуны автомобилей, а еще — очень неудобные вопросы к тем, кто долгие годы был неприкасаемым.

«Комсомолка» уже писала в марте о громких судейских отставках, случившихся в начале 2026 года. И вот очередная их порция.

ПОДОЗРИТЕЛЬНАЯ СКИДКА

Буквально в середине июня пресс-служба Верховного суда России сообщила, что: «По поручению Председателя Верховного Суда Игоря Краснова в надзорное ведомство направлены материалы для предъявления антикоррупционного иска в отношении судьи Четвертого кассационного суда общей юрисдикции Екатерины Якубовской…».

Екатерина Якубовская, как выяснилось, стала счастливой обладательницей квартиры площадью 130,3 кв. м в краснодарском жилом комплексе «Седьмой континент» за 16 млн. рублей. При том, что рыночная стоимость такого жилья примерно в пять раз выше. Именно эта разница в цене и вызвала подозрения.

Формально окончательные выводы еще должны делать надзорные органы, но сам факт передачи материалов в Генпрокуратуру уже говорит о серьезности претензий. В таких историях особенно важна не только сумма сделки, но и ее контекст: кто продавал, на каких условиях, почему цена оказалась столь щедрой и не было ли за красивой цифрой куда менее красивого смысла.

НАБОР ЭЛИТНЫХ МЕТРОВ

У Дарьи Федоровой, судьи Арбитражного суда Москвы, история выглядит иначе, но тоже вполне классически. По сообщениям о проверках, у нее и членов семьи были выявлены активы, которые не соответствуют задекларированным доходам: квартира площадью 170 кв. м в престижном ЖК «Смоленский De Luxe», а также четыре машино-места. Кроме того, упоминаются вложения в дорогую недвижимость в проектах «Лужники Collection» и Slava Residences — по итогу речь идет не о скромном наборе семейного имущества, а о вполне весомом портфеле элитной недвижимости. То есть официально доход один, а по факту — жизнь на порядок выше, чем должна позволять зарплата даже очень высокопоставленного служителя Фемиды.

И ДОМ НА 700 МЕТРОВ В АУЛЕ ПСЫЖ

Не менее тяжелым оказался и сюжет с Альбиной Адзиновой, судьей Верховного суда Карачаево-Черкесской Республики. У нее и членов ее семьи обнаружены активы: десять автомобилей, пять домов, девять квартир, пять нежилых помещений и десять земельных участков. Среди наиболее заметных объектов упоминается дом площадью более 700 кв. м в ауле Псыж.

Если у судьи и ближайших родственников не найдется объяснений, откуда такой набор собственности, то проверка перестает быть формальностью и становится репутационно, а то и уголовно значимой историей.

ИСТОРИИ РАЗНЫЕ — СЮЖЕТ ОДИН

Все четыре истории складываются в один неприятный для судебной системы рисунок. Где-то это квартира по подозрительно мягкой цене, где-то — семейный набор элитной недвижимости, где-то — целый имущественный склад из домов, квартир и машин. Формы разные, суть одна: общество видит, что люди в мантиях не всегда живут по тем правилам, которые сами обязаны защищать.

Судейский корпус в России переживает очистительные времена: проверки, антикоррупционные иски, вопросы к квартирам, домам, машинам и активам, которые никак не хотят совпадать с официальными доходами. Истории уже не выглядят набором отдельных скандалов — это несомненно широкая и пока явно не завершенная уборка системы, идущая по верхам и низам одновременно. И чем дольше она длится, тем очевиднее: у нечистых на руку судей больше не получается прятать проблемные истории в тишине кабинетов и за плотной завесой мантии. Им придется освобождать место для тех, кто вряд ли захочет повторять горький опыт предшественников. И доверие к судебной системе в стране, хочется верить, заметно вырастет.

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