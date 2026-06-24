Елизавета Арзамасова: Когда встречаешь человека, с которым видишь свое будущее, то сразу это чувствуешь

Фото: Ольга ЛЕСЛИ

На следующей неделе актриса Елизавета Арзамасова в который раз сыграет китайскую принцессу. Случится это на вручении ежегодной театральной премии «Хрустальная Турандот». Мы обсудили с актрисой это и другие ее любимые перевоплощения - и на работе, и в семье.

«Эксперименты с классикой - это всегда резонансно»

- В этом году театральная премия «Хрустальная Турандот» пройдет в 35-й раз. Вручают ее 29 июня на территории музея-заповедника «Архангельское». Вы уже по традиции будете в роли ведущей церемонии принцессы Турандот, которая стала символом Вахтанговского театра. Пребывая в этой роли, вы наверняка получаете много знаний об интересных постановках. Смотрите их потом?

- За несколько последних лет ведение премии «Хрустальная Турандот» стало для меня ежегодной радостью, ответственностью, удовольствием и ожиданием удивительной атмосферы встречи талантливых представителей театральной Москвы. Я очень доверяю вкусу экспертного совета премии и обязательно в новом сезоне смотрю те постановки, которые получили награды.

Романтичный момент на прошлогодней церемонии премии «Хрустальная Турандот». Ведущую Елизавету Арзамасову приехал поддержать муж Илья Авербух и не удержался - поднялся на сцену. Фото: Кирилл ШАШКОВ

- У вас год назад случилась неожиданная театральная премьера. Вы летаете из Москвы в Алтайский краевой театр драмы играть князя Мышкина в спектакле «Идиот» 16+ по Достоевскому. Чем вам дорога эта история, что вы летаете ради нее в другой часовой пояс? В чем суть такого отступления от классики? Чего боялись, когда соглашались на мужскую роль?

- Я много чего боялась перед премьерой. Но не того, что роль «мужская», а того объема работы и той формы репетиций, которые нам предстояли. Гендерная составляющая в данном образе и в данном решении не так важна, потому что я, скорее, транслирую со сцены жизнь бесполой, мятежной и переживающей за все живое души князя Мышкина, а актер, исполняющий его телесное воплощение в онемении после всех трагических событий, настигших его, находится на сцене весь спектакль.

Постановка начинается с финального события романа. Отступления от классики нет. Артем Терехин (он режиссер спектакля и главный режиссер Алтайского театра драмы) очень бережно обошелся с текстом великого автора. Конечно, это очень непросто - перенести такой обширный роман на сцену. Конечно, это вызов для всех, кто работал над спектаклем. Конечно, для меня это шанс работы с любимым автором, с самой неочевидной для актрисы ролью. Я полностью доверилась режиссеру Артему Терехину, с которым мы уже работали до этого в Новом пространстве Театра наций в спектакле «Любовное настроение» 16+.

Там же, в Театре Наций, я несколько лет подряд играла в спектакле «Зимние заметки о летних впечатлениях» 16+ по публицистике Федора Михайловича. Все сошлось здесь для моего интереса и желания сделать то, что я чувствовала - могу сделать. Но, как это часто со мной бывает, перед премьерой у меня возникла жуткая паника от «синдрома самозванца»: могу ли я, имею ли право, не подведу ли театр, режиссера, труппу? Я чувствую огромную ответственность. И я очень полюбила там всех - театр, актеров, сотрудников, зрителей. Хотя зрители у нас не только местные. И из Петербурга, и из Москвы прилетают посмотреть. Ну, а в Москве этот спектакль будет в августе. Будет два показа - в Театре Вахтангова и в «Мастерской 12».

- Вся театральная и светская Москва обсуждает «Гамлета» 18+ в МХТ. Этот эксперимент с классикой модно ругать в завершение театрального сезона. То за вольную интерпретацию, то за отсутствие смысла (на взгляд критикующих). Вы уже его посмотрели? И в целом как относитесь к экспериментам с классикой?

- У меня нет ответа на этот вопрос. Я не видела спектакль. Что касается экспериментов с классикой - это всегда сложно и всегда будет обсуждаемо и резонансно.

Фото: Ольга ЛЕСЛИ

«Мы с мужем уважаем нашу разность»

- Турандот во всех литературных или оперных интерпретациях - принцесса, которая загадывала загадки кандидатам в женихи. Вы тоже производите впечатление неприступной барышни. Ваш муж (продюсер и создатель ледовых театрализованных шоу, хореограф, известный фигурист Илья Авербух. - Ред.) долго завоевывал ваше сердце? И что стало решающим, благодаря чему он вас покорил?

- Довольно сложно препарировать и анализировать свои чувства, а потом делиться ими в интервью. Мы много и обо всем разговаривали, прежде чем создать семью, задавали друг другу вопросы, а ответы на них соединяли нас все больше и больше. Я хотела и предчувствовала все то прекрасное, что сегодня между нами есть. Когда вы встречаете человека, с которым видите свое будущее, вы сразу это чувствуете без всяких завоеваний.

- Говорят, чем дольше супруги живут вместе, тем больше становятся похожи друг на друга - привычками, вкусами, интересами. У вас все так и есть?

- У нас изначально были очень похожие вкусы в музыке, кино, театральных постановках. И даже какие-то домашние привычки в силу большой занятости на работе тоже оказались похожими. Мы уважаем нашу разность. Но очень многое и без долгой совместной жизни между нами созвучно.

- Была в гостях, где увидела вашу книгу. Тут же обнаружила вторую такую. Узнала, что дети их очень любят. Какими должны быть книги для маленьких детей, чтобы они им нравились?

- С книгами все случилось по наитию. Сборник рассказов о маленьком «Костике» 0+ не первое, что я написала. До этого был мой авторский моноспектакль «ЧП» 16+ и потом пьеса «Кабы я была» 16+, которая писалась для благотворительной постановки для фонда «Старость в радость», попечителем которого я являюсь уже двенадцатый год. В ее постановке участвовали замечательные артисты - Ольга Лапшина, Марина Дюжева, Филипп Бледный. Но это пьесы, а вот к детской книге меня обстоятельства подтолкнули во время первой беременности. Первая книга рассказов как-то быстро продалась, и издательство заказало мне вторую книгу, ну а потом и третью. И я рада, что все сложилось и что читатели полюбили «Костика». К тому же мне очень хотелось создать литературного друга для своих детей, с которым они смогут «поговорить» на очень важные темы.

- Вы с юных лет снимались в кино, играли на сцене репертуарного театра. Ваш муж с детства каждый день тренировался. Сейчас многие родители - сторонники того, чтобы дети были заняты чем-то уже с юного возраста. Тогда больше шансов добиться успехов в этом деле. В таком возрасте выбор за ребенка делают родители. Что вы выбираете с мужем для ваших малышей - спорт или творчество?

- Мы не делаем выбор за наших детей. Мы аккуратно пробуем и смотрим, что им нравится. Левушке пока больше нравится заниматься музыкой и шахматами, чем активными видами спорта. А Лиечка - очень бойкая и активная, но ей нет еще и двух лет, так что все ее интересы впереди.

С мамой Юлией, сыном Львом и дочкой Лией. Фото: Личный архив Елизаветы Арзамасовой

- Всегда смотрю ваши публикации с новостями о помощи бабушкам и дедушкам, как вы ездите их навещать или когда нужно помочь. Видела, что и сына уже брали с собой. Много лет вы с фондом «Старость в радость». Почему молодым важны эти встречи?

- В нашу первую волонтерскую поездку мы поехали в 2015 году. Это был маленький дом престарелых в деревне Товарково Тульской области. Там мы увидели и узнали людей, которые прожили огромные жизни и теперь остались без родных, друзей, любимых, без собственной крыши над головой, без здоровья и надежд на будущее. Мы привезли с собой радость в тот день. Радость общения, объятий, совместных песен и танцев, обещаний вернуться… И что самое удивительное, мы сразу поняли, что эти одинокие пожилые люди могут дать нам гораздо больше, чем мы им. Они учат нас ценить все хорошее, уметь радоваться мелочам, не унывать, не жаловаться на жизнь, делиться. Они - это мы с вами. Это люди, которые попали в старости в какие-то сложные ситуации, жизненные обстоятельства. Но каждый из них имеет право на достойную старость и на то, чтобы кто-то приехал к нему с гостинцем, поздравил с праздником, за руку подержал, письмо написал. Вы как-нибудь поезжайте. Таких домов много. Вы увидите, как вас полюбят и как будут ждать. И поймете, что благотворительность - это не про деньги, а про внимание.

Лиза с бабушкой Александрой Андреевной и дедушкой Виктором Дмитриевичем. Фото: Личный архив Елизаветы Арзамасовой

- Полгода назад умерла ваша бабушка. Вы посвящали ей трогательные слова. У ваших бабушки и дедушки был долгий счастливый брак. Что из их опыта вы взяли в свою семью?

- Мне очень горько от того, что бабушки с дедушкой больше нет... Бабушка была моим большим другом. И несмотря на географическое расстояние, мы были с ней ближе тех, кто живет на соседней улице. Много лет подряд созванивались и болтали по часу обо всем на свете. В ней было много любви и юмора. Бабушка с дедушкой прожили в браке 66 лет, и до этого еще четыре года дедушка за ней ухаживал. Они были одним целым. Ничего из их истории невозможно «взять». Будем жить своей жизнью, как сможем и сумеем мы, а их будем помнить всегда и любить. И детям будем про них рассказывать.

- Вам всего 31 год. Вы многого добились. А что еще вы бы хотели иметь в своей биографии через 30 лет?

- Даже не смею ни думать на эту тему, ни загадывать, ни мечтать. Пусть жизнь идет своим чередом. А лет через 30 и посмотрим, что это за биография такая получится…