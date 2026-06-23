Трампа накрыло бассейном кошмара: президент США вскрыл диверсию, пятеро арестованы

Дональд Трамп вскрыл диверсию, пятеро арестованы Фото: REUTERS.

Великое начинается с малого - и революция, например, может грянуть по пустячному поводу. Кто знает, возможно, события, развернувшиеся вокруг бассейна рядом с Белым домом, изменят историю США?

Речь про шестисотметровый Отражающий бассейн между мемориалом Линкольна и монументом Вашингтона. Его построили сто лет назад с таким расчетом, чтобы памятники красиво отражались в воде. Президент Дональд Трамп к грядущему 250-летию США решил обновить водоем и выделил $14 млн на его ремонт и перекраску из нейтрального серого цвета в синий, как небо на американском флаге.

И понеслось.

ДЖАКУЗИ ДЛЯ ШРЕКА

Публика обнаружила: после ремонта бассейн весь позеленел. Как поется в известном хите, «затянуло бурой тиной». Понеслись насмешки, издевки: «Трамп построил джакузи для Шрека». «Цвет года - рвотно-зеленый». «Хотел осушить вашингтонское болото, а завел новое».

Дональд юмора не понял, велел потравить водоросли перекисью, а виновных – изловить и наказать.

Про то, что речь идет именно о саботаже и диверсии, Трампу поведала символическая надпись на соседнем газоне. Там кто-то неизвестным химикатом выжег гигантские цифры 8647, которые внушительно смотрятся с высоты птичьего полета.

По утверждению Трампа, это была черная метка на кодовом языке его противников: 86 у них означает «отмена чего-либо», а 47 – это намек на него, 47-го президента США Дональда Трампа.

АРЕСТОВАЛИ ОЛИМПИЙЦА

Сотрудники коммунальных служб по высочайшему распоряжению потравили водоросли. Но вот беда: из-за использования сильных реагентов стала отламываться свежепокрашенная синяя облицовка бассейна.

А высланные Трампом агенты секретной службы поймали пятерых туристов, которые пытались достать их бассейна куски отколовшейся синей облицовки – на сувениры. Один из задержанный - известный каноист, участник Олимпиад Дэвид Хирн. Он утверждает, что просто хотел потрогать облицовку.

Несчастных обвиняют в порче государственного имущества. Им грозит… до 10 лет тюрьмы.

А хозяин Белого дома продолжает яриться: вандалы, считает он, специально порезали облицовку ножами и засыпали в бассейн какую-то гадость. Их цель - испортить приближающийся юбилей страны. О них Дональд гневно написал в соцсети Truth Social – в своем стиле, с множеством заглавных букв.

Фото: социальные сети.

«Из МНОЖЕСТВА Зданий и Фонтанов, которые мы реставрировали, восстановили, починили и почистили, они Вандализировали именно Отражающий бассейн. Я только что проинспектировал его и могу сказать от имени себя и собравшихся рядом: БОЛЬНЫЕ, СЪЕХАВШИЕ С КАТУШЕК ЛЮДИ!.. Это очень серьезные преступления, связанные с разрушением Национальных Памятников. Годы в тюрьме!»

Но это лишь раззадорило шутников. Рядом с Отражающим бассейном встал протестующий в костюме лягушки, который представлялся окружающим как «антифашистская амфибия». Над головой гражданин держал лозунг: «Сначала они пришли за водорослями».

«Вот еще один пример безумного (вероятно, проплаченного) протестующего, выступающего за защиту водорослей», - возмутился Трамп.

Лидер демократов в Сенате Чак Шумер тоже высказался вполне серьезно: «Дорогие избиратели, ваш президент Трамп просто потратил миллионы ваших долларов на плохую покраску бассейна. А теперь он тратит деньги еще и на посадку в тюрьму туристов, которые пришли посмотреть на этот неудавшийся ремонт».

ПОЧЕМУ ОН ПОЗЕЛЕНЕЛ?

Служба национальных парков (NPS) и полиция забрали образцы с места «дьявольской» надписи на газоне на экспертизу, чтобы понять, чем таким выжгли цифры. Облысевшие места сперва пытались банально закрасить зеленым, но так они стали еще заметней. Теперь их закрывают рулонным газоном.

Бассейн же придется снова осушать и экстренно ремонтировать второй раз, причем надо успеть до 4 июля - Дня независимости США.

Так что на самом деле случилось с бассейном?

Диверсии диверсиями, но может быть и вполне банальная причина. Бассейн ради ремонта осушали на долгие 8 месяцев, за это время в перекрытых трубах, через которые подавалась вода из реки, скопились споры водорослей, которые потом потоком смыло в бассейн. Во-вторых, перекрашивание привело к тому, что потемневшее дно бассейна стало сильней нагреваться, от чего водоросли «оживились».

Химикатами проблему не решить — надо перестать закачивать воду в бассейн напрямую из реки Потомак, ставить станцию сложной очистки. И перекрасить водоем обратно в серый цвет.

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