Павел Трубинер: Борьба с диверсантами и шпионами ведется до сих пор

Фото: Persona Stars

Обаятельный, интеллигентный и в то же время в меру брутальный Павел Трубинер - настоящее сокровище для режиссеров. Идеально подходит под образы умных и честных офицеров! Вот и в сериале «Аллигатор» 16+ (Первый канал) у Павла тот самый архетипический персонаж - офицер госбезопасности Борис Стариков, который отправляется на спецзадание в Алма-Ату бороться с разгулом бандитизма и немецких диверсантов в самый разгар ВОВ.

«Мы подсматриваем и запоминаем»

- Павел, в «Аллигаторе» ваш майор Стариков - человек непростой судьбы: беспризорник, ставший офицером. Как сочиняли этот характер?

- Мне ведь приходилось уже играть подобных героев. Безусловно, хотелось найти нечто новенькое. «Вынуть» это из моего организма. Я честно старался. Кроме того, к образу причастен не я один.

Майор Стариков в «Аллигаторе» (с Александром Моховым, 2025). Фото: Первый канал

Актеры, участвующие в проекте, тоже влияли на него. Ведь именно от ансамблевой работы зависит итоговый результат. Вся команда работает на это. И зритель видит всю картину целиком.

- Чекист - это прежде всего работа мысли, а не беготня с пистолетом. Как это внутреннее напряжение передавать? Без нахмуривания бровей и прочей липы.

- Ну я же профессиональный актер. Стараюсь делать так, чтобы зритель это увидел. Технику или пошаговый метод, конечно, не раскрою. Но могу сказать, что это делается на внутреннем ощущении, которое порой описывать словами сложновато. Когда у одного известного «импортного» артиста спросили: «Как вам удаются такие злодеи?», он ответил: «Я же актер, я это играю». Вот примерно так это и работает. Такова наша задача: дать внимательное наблюдение за живыми людьми. Конечно, в определенной степени актеры - плагиатчики, мы все подсматриваем и запоминаем, как и в каком фильме что было сделано. И все же в итоге пропускаем увиденное через собственную природу. Накладываю на собственную психофизику, а потом и переношу на персонажа.

В детстве с мамой Татьяной Васильевной. Фото: Личный архив Павла Трубинера

- Можно ли сказать, что в каком-то смысле сбылась ваша детская мечта стать военным?

- Да, это так. Действительно, актерская профессия помогает примерить совершенно разные способы существования. И побыть военным в том числе.

- А коллекцию элементов военной формы - погоны, фуражки, которую собирали с детства, еще храните?

- Это осталось в прошлом. К сожалению, ничего не сохранилось. Мне очень нравился процесс. Это сейчас можно купить все, что угодно. А тогда это была целая эпопея - найти, приобрести. Форма продавалась в определенных магазинах - попасть туда было не так просто. Найти фуражку, пилотку - целая история. Я занимался этим. И не только я - многие мальчишки моего поколения этим увлекались. Это было и правда интересно.

- А сама по себе история родной страны интересна? Читаете, смотрите по этой теме?

- Да, безусловно. Как раз в том числе благодаря профессии все больше изучаю - и все больше узнаю. Езжу по разным городам, районам нашей страны, участвую в мероприятиях или съемках. Таким образом познаю родную страну, за что и благодарен профессии.

- Что касается нашего исторического прошлого. В «Аллигаторе» разбирается история одного из шпионов. Некоторые любят стенать про паранойю Сталина, шпиономанию и проч. Как к этому относитесь?

- Когда проходит много времени, уходят поколения, потомки начинают искать изъяны или неправдоподобие в действиях предков. В этом нет ничего нового. Если говорить про «Аллигатора», то это точно не выдумка. Есть документированные факты, на основе которых и был создан сценарий (авторы отталкивались от подлинной истории агента абвера, действовавшего в Казахской ССР, и воспоминаний сотрудников милиции и НКВД. - Авт.).

Да, ошибки совершаются. Всегда и во все времена. Это человеческий фактор. Люди слабы. Но борьба с диверсантами и шпионами ведется до сих пор. В самые тяжелые для страны моменты все эти спецслужбы активизируются. И разведка, и контрразведка есть в каждой стране мира. Не только в нашей, секрета тут не открою.

- По поводу противостояния разведок снято очень и очень много сериалов. Есть такие, которые смотрите?

- Иногда смотрю некоторые, но в последнее время на сильно стоящие проекты не натыкался. Не знаю, с чем это связано. Может, общий кризис идей - и это сейчас широко обсуждается. Может, переходное время. Снято огромное количество фильмов и сериалов, и достойные среди них есть. Но так, как 30 - 40 лет назад, уже никто не снимает. И я не про актеров и режиссеров. Я про масштаб и глубину - теперь истории рассказывают несколько поверхностно. Возможно, новые технологии наложили отпечаток. Не подумайте, я не престарелый противник прогресса - нет. Просто нельзя отказываться от того, что работало раньше. А многие считают необходимым отказаться - и оттого теряется киношная «душа», необходимая в каждом проекте. Большой объем высоких технологий как будто вымывает непосредственность и сущность фильма. При этом подчеркну: сейчас много замечательных сериалов и фильмов. И гениальных среди них не может быть много.

Профессор физики Евгений Островский в сериале «Анна-медиум» (с Марией Порошиной, 2020 - 2026). Фото: Кадр из фильма

«Кино должно быть настоящим»

- Раз уж перешли к высоким технологиям. Нейросети - это угроза? Актеры озвучания и сценаристы Голливуда уже протестуют, жалуясь на вытеснение живых людей искусственным интеллектом.

- Этот процесс охватывает не только нашу индустрию. Внедрение нейросетей удешевляет процесс производства, поэтому многие люди и теряют работу. Ведь это рынок, бизнес. Продюсеры стремятся найти вариант дешевле. Но если говорить про нас, то повторюсь: все это обездушивает кино. Да, научились красиво рисовать, заменять людей, но когда смотришь старое кино (не самое ветхое), понимаешь - вот тут декорация, сделанная руками и выстроенная живыми людьми, в этом всем есть душа, как и в артистах, одетых в красивые костюмы. В этом больше атмосферы, уникальности и естественности. А в идеально нарисованной, стерильной картинке как будто бы изюминки нет. Да и артисты на этом фоне существуют иначе. Кино все же должно быть настоящим, целостным, наполненным.

Любимые и родные: с женой, актрисой Юлией Мельниковой и дочерьми Елизаветой и Терезой (в коляске). Фото: Личный архив Павла Трубинера

- Близкие погружают вас в этот чудный, дивный и непредсказуемый мир? Дочки, например, привлекают к записи рилсов? Учат работе видеографа?

- Младшей дочери (Тереза, 2023 г. р. - Авт.) еще рановато (смеется), пока не освоила это дело, хотя уже пытается. А вот старшая (Елизавета, 2016 г. р. - Авт.) снимает, да. Делает это сама, без моего участия. Рилсы, видосики - все это ей интересно. Пока не привлекает меня. Может, и привлечет когда-нибудь (улыбается).

Старшие сыновья Павел (слева) и Александр - уже взрослые мужчины. Но для папы они все еще невесомые мальчишки. Фото: Личный архив Павла Трубинера

- А как вы к самому явлению блогерства относитесь? Это веяние времени, повальная мода, легкий способ заработка или действительно полноценная профессия и проявление собственной природы?

- Называть можно как угодно, но в большинстве своем, конечно, дань моде и времени. Специальных серьезных навыков или обучения в институте это не требует. Простое занятие, чтобы заявить о себе, декламировать или переснять то, что уже сняли. Редко, когда это бывает эксклюзивной задумкой - обычно просто кто-то один сделал, а остальные повторяют и слегка переделывают. Это к разговору про кино, который мы начали: идет повсеместное упрощение всего. В том числе и труда. Блогеры меня сейчас за это, конечно, проклянут. И скажут, что много трудятся. Пожалуйста. Я лично против этого ничего не имею, не подумайте. Таковы сегодняшние реалии - этим занимаются целые поколения. Но если это профессия, насколько она будет ценной для мира? Посмотрим.

- Тогда давайте максимально уплывем от ИИ и блогеров в мир природной красоты. Или красоты природы. Есть у вас планы на отпуск в ближайшее время? Или все занято работой?

- Конечно, хотелось бы лето провести на море! Но, к сожалению, не могу себе такое позволить. Обожаю Крым, черноморское побережье - я там вырос. Могу честно признаться: проводить летние месяцы в Крыму - настоящее счастье и мечта.

Первый канал.

«Аллигатор» 16+

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