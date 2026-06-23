Андрей Чухнин: Медицина — это не просто наука, это призвание

Доктор медицинских наук Андрей Чухнин. Фото: личный архив.

20 июня стартовала приемная кампания в российские вузы. О том, как она проходит в Российском университете медицины Минздрава России, наш корреспондент побеседовал с ответственным секретарем приемной комиссии, ведущим научным сотрудником лаборатории медицинской кибернетики и цифровых медицинских технологий НИИ «Технобиомед», доктором медицинских наук, доцентом Андреем Анатольевичем Чухниным. В интервью он рассказал, какие специальности пользуются наибольшим спросом у абитуриентов, как изменился уровень знаний современных первокурсников, и чем нынешние студенты отличаются от своих предшественников. Эксперт поделился советами, какие навыки, помимо высоких баллов ЕГЭ, необходимы будущему врачу, а также объяснил, какие цифровые технологии — от VR-тренажеров до систем на основе искусственного интеллекта — внедряются сегодня в образовательный процесс, и сможет ли ИИ когда-нибудь заменить живого доктора у постели больного.

- Андрей Анатольевич, давайте сразу к главному. В чем «изюминка» вашего университета? Почему абитуриенты должны выбрать Российский университет медицины?

- Российский университет медицины Минздрава России - один из ведущих вузов России по стоматологическому образованию и подготовке специалистов лечебного дела. Мы располагаем современными учебными корпусами, клиниками и лабораториями, на базе которых функционируют семь научно-образовательных институтов. За более чем вековую историю в РосУниМеде сформировались свои традиции, прекрасный профессорско-преподавательский состав, который нацелен на качественный практико-ориентированный подход в передаче знаний и навыков. Также стоит отметить, что внеучебная студенческая жизнь крайне насыщена: время учебы для наших ребят становится лучшими годами в жизни, потому как здесь помимо погружения в будущую специальность появляются друзья, коллеги, спутники жизни.

В университете традиционно высокий конкурс среди абитуриентов и это объяснимо, так как мы готовим специалистов, которые успешно строят карьеру и востребованы в медицине по всему миру. С вами будут работать ведущие преподаватели - главные внештатные специалисты Минздрава России, члены-корреспонденты и академики РАН.

Российский университет медицины Минздрава России - один из ведущих вузов России по стоматологическому образованию. Фото: РосУниМед

- Ориентируясь на опыт прошлых лет, какие специальности в этом году вызовут самый большой ажиотаж?

- Это невозможно предугадать, но опираясь на опыт прошлых лет, большой конкурс на следующие специальности-направления подготовки: «Стоматология» и «Лечебное дело».

- Андрей Анатольевич, не могу не спросить, как журналист: часто можно услышать, что молодежь сейчас «уже не та» и знает меньше, глупеет что ли… Вы как преподаватель с этим согласны? Или они просто по-другому устроены?

- Говорить о том, что «молодёжь глупеет», — это скорее эмоциональная реакция, чем научный вывод. Современные исследования показывают, что уровень базовых знаний у абитуриентов за последние десятилетия не снижается, а в ряде случаев даже растёт - особенно в цифровой грамотности, критическом мышлении и способности к самостоятельному поиску информации.

Однако структура знаний изменилась. У многих первокурсников крепкие знания по отдельным предметам, особенно по математике, физике, информатике. Но бывает слабее развита способность к аналитике, аргументации, письменной речи. Сегодняшние студенты чаще мыслят ассоциативно, а не линейно. Они быстро находят информацию, но не всегда умеют её синтезировать, оценивать источники, выделять главное. Современные студенты привыкли к коротким форматам, видео, интерактиву. Это не делает их слабее или сильнее, они действительно учатся иначе.

Утверждение, что «молодёжь глупеет», часто звучит из поколения в поколение. Ещё в Древней Греции Сократ жаловался, что «нынешняя молодёжь портит язык и не уважает старших». Это не ново.

Но что действительно изменилось:

Объём информации — сегодня студент получает за день больше данных, чем его предки за год. Это перегружает внимание, но и расширяет горизонты.

Система оценивания — в школе часто учат «на оценку», а не на понимание. В результате студент может отлично сдать ЕГЭ, но не уметь писать научный текст или вести дискуссию.

Мотивация — у многих первокурсников высокая внешняя мотивация «поступить, получить диплом, устроиться на работу», но слабая внутренняя «хочу понять, исследовать, открыть». Это не значит, что они хуже, просто разные фокусы мотивации.

Да, современным первокурсникам может не хватать глубины, терпения, усидчивости. Но это не признак глупости — это признак новой эпохи. И задача университета — не жаловаться на «падение уровня», а научиться учить по-новому: с учётом цифровой среды, когнитивных особенностей, запросов времени.

Так что молодёжь у нас прекрасная и в чем-то даже они обходят нас прежних. Важно понять, что ключевая задача в другом: не пытаться анализировать её старыми мерками, а помочь раскрыться в новом мире.

- Если вернуться к вашему опыту: чему вы позавидовали бы у сегодняшних студентов, а что, наоборот, считаете их слабостью по сравнению с вашим поколением?

- На фоне взрывного развития гаджетов и новых технологий у современных студентов теряются навыки глубокой работы с текстом, например, долго и вдумчиво читать объёмные научные статьи или классические тексты. В 90-е часто не было широкого доступа к компьютерам, стабильного интернета, многих учебных ресурсов. Студенты того времени искали информацию более сложными путями: посещали библиотеки, договаривались, адаптировались к нестабильной информационной среде. У нынешних студентов этот опыт просто иной — они с детства в цифровой среде, но могут быть менее подготовлены к ситуациям, где технологии недоступны. Современные студенты с детства взаимодействуют с технологиями: умеют быстро находить информацию, работать с онлайн-библиотеками, образовательными платформами, использовать специализированное ПО. Они часто лучше ориентируются в цифровых инструментах для совместной работы.

- Что бы вы посоветовали ребятам, которые уже подали документы к вам? Кроме баллов ЕГЭ, какие качества нужно прокачивать прямо сейчас, чтобы не вылететь после первой сессии?

- Медицина — это не просто наука, это призвание, и успешный врач — это не только тот, кто знает анатомию, но и тот, кто, во-первых, проявляет эмпатию, и второе - умеет думать и действовать в стрессовой ситуации. Ключевые навыки и качества, которые являются бесценным капиталом в нашем вузе и в профессии врача: умение эффективно учиться, развивать клиническое мышление - это способность анализировать симптомы, ставить гипотезы, исключать возможные диагнозы - развивать эмпатию и коммуникативные навыки, прокачивать стрессоустойчивость. Медицина быстро меняется. Необходимо уметь находить, оценивать и применять новые данные. Профессия врача - это история вдолгую: важно не только поступить в вуз, но и не сгореть, не потерять интерес.

Медицина быстро меняется. Необходимо уметь находить, оценивать и применять новые данные. Фото: РосУниМед

- Вы возглавляете лабораторию медицинской кибернетики. Успевает ли наша система образования за этим бурным ростом технологий? Не учим ли мы студентов тому, что устареет уже буквально завтра?

- Это вопрос про общемировую проблему: мне представляется, что вся современная модель образования пока догоняет развитие цифровых технологий. Давайте будем честны: оптимальная система образования на фоне быстрорастущих технологических открытий наверно до конца еще не описана, но все к этому идет. И, конечно, РосУниМед тоже не стоит на месте. Сегодня у нас внедряются большие модули по медицинской информатике, анализу данных, работе с ИИ в диагностике, практике на симуляторах с использованием виртуальной и дополненной реальности. Существуют программы по биоинформатике, биотехнологиям и ИИ. Мы прикладываем огромные усилия по практической интеграции технологий в повседневное обучение. Представьте: студент учится 6 лет. За это время появляются новые алгоритмы диагностики (например, ИИ, распознающий рак лёгких по КТ лучше, чем 90% радиологов), меняются стандарты лечения, внедряются новые устройства (нейростимуляторы, носимые сенсоры, цифровые терапевты, лазерные хирургические гаджеты).

Очевидно, если мы будем учить без оглядки на все то, что я только что перечислил — к выпуску ребята подойдут сильно отставшими от реальности.

В нашей лаборатории мы разрабатываем новую лазерную хирургическую систему на основе ИИ, умеющую распознавать различную плотность ткани и изменять мощность излучения и скорость препарирования лазерного излучателя в автоматическом режиме с подбором оптимальной и безопасной гармоники лазерного излучения. И часто спрашивают, а точно нужно обучение именно на этих приборах, да, нужно. Потому что через 5 лет именно такие технологии будут в каждой поликлинике. И каждый вчерашний студент должен уметь на них работать. И крайне важно, что и руководство вуза в лице нашего ректора, академика РАН Олега Олеговича Янушевича, и непосредственно учредитель - Минздрав России, поддерживают и помогают реализовывать этот высокотехнологичный вектор в образовательных траекториях нашего университета.

- А если говорить о наборе специальностей? Что у вас появилось нового за последние годы и что планируете открыть в ближайшее время?

- «Медицинская кибернетика» . Выпускники становятся врачами-кибернетиками: они работают на стыке медицины и IT — анализируют большие медицинские данные, создают системы поддержки врачебных решений, внедряют ИИ в диагностику и лабораторные процессы. «Фармация», «Педиатрия». Важным стало для ВУЗа открытие Липецкого филиала, где кроме самого кампуса собраны самые последние технологии образования по «лечебному делу». В этом году также в Липецком филиале открыто направление подготовки «педиатрия». Планируется открытие там же – «стоматологии».

- Классическая лекция в поточной аудитории или VR-очки и тренажеры? Что сегодня преобладает в учебном процессе? Как выглядит современная «лаборатория» студента-медика?

- Вы совершенно правы: современный медицинский вуз уже не похож на классическую аудиторию с кафедрой. Я как раз работаю на стыке технологий и образования, поэтому с удовольствием расскажу, какие инструменты сейчас в ходу. Действительно, фокус сместился: теперь главная задача — дать студенту не только теорию, но и безопасный полигон для отработки навыков, а ещё научить работать с инструментами, которые скоро станут привычными в клинике.

Цифровые и VR-тренажёры. Это не просто «поиграть в симуляцию», а инструмент для глубокой отработки навыков. Например, в нашем симуляционном центре есть VR-симулятор экстренной помощи: студент погружается в сценарий (инсульт, анафилактический шок, кровотечение), видит жизненные показатели виртуального пациента, выполняет действия (инъекции, сердечно-лёгочную реанимацию) через специальные манипуляторы, а система в реальном времени анализирует ошибки — глубину компрессий, объём вдоха, последовательность шагов. Так можно многократно тренироваться в стрессовых ситуациях без риска для реального человека. Есть и более узкие решения: тренажёры для отработки физикального осмотра (аускультация, пальпация), работы с конкретным оборудованием (например, аппарат гемодиализа). В обучении врачей стоматологов используются самые современные стоматологические тренажеры с эффектом дополненной реальности и обратной связью.

Важно понимать: эти технологии — не замена живому общению с пациентом и реальной практике. Они дополняют классическое обучение, минимизируя ошибки и позволяя сфокусироваться на сложных и стрессовых сценариях.

- Если заглянуть в недалекое будущее: какая медицинская специальность, на ваш взгляд, станет самой востребованной через 5-10 лет?

- Однозначно сегодня сказать сложно, но на 100% я уверен в том, что врач точно никуда не денется: гаджеты никогда не смогут заменить врача, обладающего клиническим мышлением. Это абсолютно точно! Из узких направлений я бы выделил медицинского кибернетика. По мере того, как в клиниках накапливаются огромные массивы данных (истории болезней, результаты анализов, снимки), вырастет спрос на специалистов, которые умеют с ними работать: строить прогностические модели, помогать в разработке диагностических алгоритмов, интегрировать ИИ в клиническую практику. Такой специалист — мост между медициной и IT.

Также заслуживает внимания специалист в области регенеративной медицины. Развитие клеточных технологий и биопринтинга откроет возможности для восстановления тканей и органов. Появятся эксперты, которые будут работать со стволовыми клетками, биоматериалами, участвовать в создании биосовместимых имплантов.

Однозначно необходим врач телемедицины. Пандемия сильно ускорила этот тренд, и он закрепился. Будут востребованы специалисты, которые умеют проводить дистанционные консультации, организовывать непрерывный мониторинг пациентов (например, с хроническими заболеваниями) с помощью носимых устройств и цифровых платформ. Ключевая особенность будущего: редко будет требоваться «чистый» специалист. Чаще понадобятся люди с междисциплинарными компетенциями. Технологии не заменят врача, но трансформируют его роль: от исполнителя повседневных задач к эксперту, который умеет работать в паре с ИИ, анализировать данные и учитывать индивидуальные особенности пациента.

- Андрей Анатольевич, в информационном пространстве сейчас много споров о нейросетях. ChatGPT — это враг, которого надо запретить, или лучший репетитор? Как у вас в вузе относятся к ИИ и можно ли будет им воспользоваться на экзамене по хирургии?

- Это не враг и не репетитор. Это всего лишь новый инструмент, как когда-то им был микроскоп или рентген. Его нельзя банить — его нужно учиться использовать правильно. ChatGPT и подобные системы уже сейчас помогают врачам и студентам: быстро находить и суммировать научные статьи по редким заболеваниям, генерировать черновики клинических заключений или писем пациентам, помогать в дифференциальной диагностике — например, ИИ может предложить список возможных причин симптомов, которые студент или молодой врач мог упустить. Но, он не заменяет клиническое мышление. ИИ не чувствует пациента, не видит его мимику, не слышит интонацию. Он работает с текстом, а не с человеком.

Использовать ИИ на экзамене нельзя в соответствии с законодательством и правилами проведения экзамена. Экзамен — это проверка вашего знания анатомии, тактики, умения принимать решения в стрессе. Да, можно использовать ИИ в процессе обучения, но, мы учим использовать ИИ как стимул к критическому мышлению, а не как источник истины.

Прежде, чем приниматься за живых пациентов, студенты практикуются на тренажерах. Фото: РосУниМед

— И еще один вопрос о будущем профессии врача: сможет ли все-таки робот когда-нибудь заменить живого доктора у постели больного?

- На мой взгляд, нет. Очень вероятен симбиоз — ИИ станет мощным инструментом в руках специалиста, но не подменит его целиком. Врач не просто анализирует данные — он видит полную картину и понимает ее именно как человек, а не как алгоритм. Он учитывает не только симптомы и анализы, но и образ жизни пациента, его психологическое состояние, сопутствующие заболевания, даже нюансы общения. Многие важные данные врач получает при непосредственном контакте: пальпация, аускультация, оценка мимики, жестов, тона голоса. Это то, что алгоритмы пока воспроизвести не в силах. Кроме того, у опытных врачей формируется профессиональная интуиция — способность замечать тонкие, неочевидные признаки. Эмпатия и доверительные отношения. Никакой ИИ этого не заменит. В медицине критически важно умение выслушать, проявить сопереживание, поддержать пациента.

- Андрей Анатольевич, большое спасибо за такое развернутое интервью! Давайте в самом конце пробежимся по чек-листу абитуриента. Тем более что вопросы от родителей и будущих студентов часто повторяются. Расскажите про механику поступления, про сроки и подводные камни.

— Начнем с самого первого шага. Как сейчас подаются документы? Это все еще очередь с папками или уже по-современному?

- Подача документов для поступления на программы бакалавриата и специалитета проводится через Суперсервис портала Госуслуг. Это действительно удобно, но здесь есть важные технические нюансы. Во-первых, ваша учетная запись на портале должна быть подтвержденной — это обязательное условие. Во-вторых, родители часто пытаются помочь и подать документы за ребенка со своего аккаунта. Так делать нельзя: через портал документы подает исключительно сам поступающий, даже если абитуриенту нет 18 лет. Мы советуем заранее, еще до старта приемной кампании, зайти в личный кабинет и сформировать свой цифровой профиль. Проверьте актуальность паспортных данных, запросите сведения об образовании, об индивидуальных достижениях, об участии в олимпиадах и, если есть, данные об инвалидности. Это сэкономит вам нервы и время в самый ответственный момент.

- Наверняка многие ребята сейчас в панике: «А если я не сдам ЕГЭ на нужные баллы?» Есть ли у вас подготовительные курсы, чтобы подстраховаться и подтянуть знания?

- Да, такие курсы у нас работают. Вся информация о них собрана в специальном разделе на сайте университета — он называется Центр довузовской подготовки «Малый медицинский университет». Там можно найти программы по разным предметам, расписание и условия записи. Это хорошая возможность не просто повторить школьную программу, а понять, как именно мы оцениваем знания на внутренних вступительных испытаниях.

- РосУниМед - московский вуз, но мы знаем, что к вам стремятся ребята со всей страны. Много ли иногородних?

- Да, в среднем около 70 процентов наших поступающих — это ребята из регионов. Мы не ведем отдельную статистику по зачислению именно иногородних, потому что для нас важны баллы и мотивация, а не прописка, но, если посмотреть на общежития и аудитории, видно, что Москва и Подмосковье — скорее исключение, чем правило. К нам едут учиться со всей России, и мы очень этому рады.

- Давайте сверим часы. Какие сроки подачи документов в этом году? Чтобы абитуриенты ничего не пропустили.

- Ориентироваться нужно на два основных этапа. Для тех, кто поступает по результатам ЕГЭ, прием документов на бюджетные места идет с 20 июня по 25 июля. Если вы планируете учиться на платной основе, то сроки чуть шире — до 12 августа. Отдельный график для абитуриентов, которые сдают внутренние вступительные испытания в самом вузе: тут документы принимаются с 20 июня по 10 июля, а сами экзамены пройдут с 14 по 25 июля.

Дальше начинается самое волнительное — публикация конкурсных списков. По бюджету они появятся 27 июля, по платным местам — 14 августа. И критически важный момент: прием согласий на зачисление по особым, отдельным и целевым квотам заканчивается 1 августа в полдень, а на основные бюджетные места — 5 августа в полдень. Приказы о зачислении выходят 3 и 7 августа соответственно. Для платников последний день заключения договоров — 18 августа, а приказы по ним появятся не позднее 28-го числа. Отнеситесь к этим датам максимально серьезно, опоздание даже на час может стоить места.

- А сколько бюджетных мест выделено на основные направления в этом году? Многие переживают, что мест слишком мало.

- Цифры утверждены, и мы их публикуем. На самом популярном «Лечебном деле» у нас 362 бюджетных места. На «Стоматологию» — 283. Это основные направления. По «Педиатрии» — 30 мест, по «Клинической психологии» — 36, по «Фармации» — 12, по «Медицинской кибернетике» — 8. Детальную раскладку по квотам (особая, отдельная, целевая) можно посмотреть в специальном разделе на нашем сайте, там расписано всё досконально.

- Самый волнительный вопрос. Какой проходной балл будет в этом году? Можно ли ориентироваться на прошлый год?

- Хочу сразу предупредить: проходной балл определяется только после издания приказа о зачислении. Он каждый год разный, потому что зависит от результатов ЕГЭ конкретного потока, от количества поданных заявлений и от наличия индивидуальных достижений. Если же говорить о прошлогоднем ориентире, то картина была такая. На «Стоматологии» на бюджет нужно было набрать от 285 баллов, на платное — от 178. На «Лечебное дело» проходной на бюджет был 267, на платку — 176. По «Педиатрии» в прошлом году на бюджет вообще не было общего конкурса, так как единственное место занял победитель перечневой олимпиады, а на платное проходили с 206 баллами. На «Медицинскую кибернетику» — 234 на бюджет и 139 на платку, на «Фармацию» — 240 и 149 соответственно. На «Клиническую психологию» — 252 и 174. Учтите это как ориентир, но не как истину в последней инстанции.

- Расскажите про бонусы. Какие индивидуальные достижения дают дополнительные баллы и где это зафиксировано?

- Перечень достижений, за которые мы начисляем дополнительные баллы, четко прописан в наших Правилах приема, в частности в пункте 47. Если кратко — это могут быть золотой значок ГТО, аттестат с отличием, участие в волонтерской деятельности, победы в профильных олимпиадах и конкурсах. Полный и исчерпывающий список, чтобы вы ничего не упустили, выложен на сайте по специальной ссылке в разделе о приеме 2026 года.

- А что насчет олимпиад? Где посмотреть, какие из них дают льготы при поступлении к вам?

- Это отдельное приложение к нашим Правилам приема, которое так и называется — Перечень олимпиад школьников, учитываемых при поступлении в 2026/2027 учебном году. Этот файл вы найдете в том же разделе сайта, где размещена вся информация по бакалавриату и специалитету. Обратите на него особое внимание, если вы участвовали в олимпиадах — это может серьезно повысить ваши шансы.

- Ситуация, которой все боятся: баллов чуть-чуть не хватило до бюджета. Что делать? Есть ли варианты, кроме как уйти в армию или ждать год?

- Конечно, паниковать не стоит. Во-первых, вы можете рассмотреть другие направления подготовки в нашем же вузе, где проходные баллы традиционно ниже. Во-вторых, никто не отменял платную форму обучения. В-третьих, смотрите на сроки: у вас есть время подать заявления на разные конкурсные группы. Главное — не пропустить дедлайны и успеть заявить все желаемые специальности. Полный перечень специальностей с указанием экзаменов и минимальных проходных порогов мы тоже публикуем на сайте.

- Обязательна ли медицинская справка для поступления? Или ее требуют уже после зачисления?

- Для подачи документов медицинское обследование проходить не обязательно. Но после зачисления справка понадобится обязательно, и ее нужно будет принести в деканат. Мы готовим врачей, и это требование закона. Сейчас в электронной системе меддокументооборота есть специальная форма — структурированный электронный документ СЭМД-196 «Медицинская справка». Можно предоставить ее или ее бумажный аналог. Перечень необходимых специалистов и анализов прописан в приказе Минздрава, и мы рекомендуем заняться этим вопросом сразу после того, как вы увидели свою фамилию в приказе о зачислении, чтобы не бегать в последний день.

- Андрей Анатольевич, спасибо за подробные ответы и ценные советы! Удачи вам и вашим коллегам в проведении приемной кампании, а будущим студентам — удачи на экзаменах и правильного выбора!