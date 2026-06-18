Россия и Украина начали новый раунд обмена телами погибших военнослужащих. Фото: социальные сети

Как сообщили информагентства, Россия и Украина «начали новый раунд обмена телами погибших военнослужащих».

Эта информация поступила от депутата Госдумы, представителя парламентской координационной группы по вопросам Специальной военной операции Шамсаила Саралиева.

По словам парламентария, Москва в ближайшее время передаст Киеву 522 тела погибших украинских военных. Киев - российской стороне - 33 тела бойцов Вооруженных сил РФ.

- …Это - перманентная трагедия, которая происходит уже на протяжении четырех лет, - заявил в эфире Радио «Комсомольская правда» доктор медицинских наук и известный общественный деятель Геннадий Онищенко. - Конечно же, статистика печальная.

Академик Российской академии наук Геннадий Онищенко Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Но она, действительно, говорит о многом.

Во-первых, с нашей стороны делается все для того, чтобы максимально уменьшить невозвратные потери. И - выбрана тактика, которая используется на протяжении уже нескольких лет.

Нам не нужны успехи на фронте - в зоне Специальной военной операции - любой ценой. Нам дорога жизнь каждого солдата и офицера.

Киевский же неонацистский режим пытается воевать, не считаясь ни с какими жертвами. В основе его так называемой стратегии - уничтожение генофонда, истребление в основном молодых мужчин, способных продлевать свой род.

Киевский режим уже более двух лет незаконно удерживает власть.

А то, что сегодня представляет Киев и олицетворяет собой, я уже неоднократно повторял - несостоявшуюся украинскую государственность. Задача неонацистов: чем больше народа погибнет, тем лучше. Ты же видишь, как там относятся к людям.

- Да.

- Их идеология - многоэкратно превышающая здравый смысл - жестокость - тех, кто отлавливает на улицах украинских городов, точно бродячих собак, мужчин - на убой.

И именно по злой воле запада идет братоубийственная война. И запад абсолютно не заинтересован в ее прекращении.

…А ребятам, русским воинам разных национальностей, тела которых удалось вернуть в Россию - светлая память и упокой на родной Земле.

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15 мая Россия передала Украине 526 тел погибших бойцов ВСУ и получила 41 тело наших военных; 9 апреля передала 1000 тел, получила - 41.

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