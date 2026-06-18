Герой спецоперации «Z» Максим Дергоусов ликвидировал украинских минометчиков

Старший сержант Максим Дергоусов и рядовой Денис Панюшин Фото: Минобороны РФ.

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий в зоне специальной военной операции: рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, которые проявили характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России дают самую высокую оценку. Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«В сущности, нет ничего вреднее, и даже более – никто не может быть так жесток, как вредны и жестоки по результатам своих действий сентиментальные люди. Человек, любящий своих ближних, человек, ненавидящий войну, – должен добить врага, чтобы вслед за одной войной не началась другая», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А воинов учил: «В баталии в полевой три атаки: первая в крыло, которое послабее. В середину нехорошо – самого сожмут. Атака всеми силами в обход хороша только для малого корпуса»!

ВСКРЫЛ ОГНЕВУЮ ТОЧКУ ВРАГА

Рядовой Денис Панюшин

«На одном из тактических направлений подразделение рядового Дениса Панюшина выполняло задачу по огневой поддержке подразделений.

В ходе выполнения задачи Панюшин обеспечил устойчивое управление беспилотными летательными аппаратами, вскрыл замаскированную огневую точку противника, после чего, применив ударный беспилотный летательный аппарат, уничтожил ее.

Благодаря мужеству и профессионализму рядового Дениса Панюшина боевая задача была выполнена без потерь в личном составе».

ЛИКВИДИРОВАЛ УКРАИНСКИХ МИНОМЕТЧИКОВ

Старший сержант Максим Дергоусов

«На одном из тактических направлений подразделение старшего сержанта Максима Дергоусова выполняло задачу по подавлению огневых средств противника.

В ходе выполнения задачи расчётами беспилотных летательных аппаратов были вскрыты позиции противника. Получив информацию о местонахождении военнослужащих ВСУ, Максим отдал приказ экипажу боевой машины на подавление вскрытых целей. В результате артиллерийского огня было уничтожено два минометных расчета и до восьми военнослужащих ВСУ.

Благодаря профессионализму старшего сержанта Максима Дергоусова боевая задача был