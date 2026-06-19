Зеленский сходит с ума от того, что несколько дронов долетели до Москвы

Атака на Москву 18 июня стала самой массированной за два года Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Атака беспилотников ВСУ на столичный регион стала самой массированной за два года. Об этом 18 июня сообщило ТАСС со ссылкой на мэра Москвы Сергея Собянина. С начала суток силами ПВО МО РФ на московском направлении сбили более 190 дронов. В результате атаки в Подмосковье пострадали 16 человек, в том числе, двое детей в возрасте 3 и 10 лет. А всего за минувшую ночь бойцы противовоздушной обороны сбили 555 украинских беспилотников над регионами России.

На Радио «Комсомольская правда» говорили с военным экспертом, членом Изборского клуба Владиславом Шурыгиным.

ВРАГ ПРОЩУПЫВАЕТ

- Враг прощупывал возможности столичного ПВО, подступы к столичному НПЗ?

- Прощупывал? Противник последние два с половиной года пытается пробить ПВО Москвы. И у него не получалось. Три дня назад после концентрированного удара 60 беспилотников один из них смог прорваться. Работающий на Киев искусственный интеллект от «Палантир» быстро обработал результаты той атаки. И запустил теперь уже 190 дронов.

- Но ПВО справилась хорошо?

- ПВО сделала максимум возможного. При том, что сегодняшняя противовоздушная оборона строилась до СВО. И, конечно, не может вся система так быстро обновиться. Ситуация серьезно изменилась даже за последний год. Дронов уже не десятки, а сотни. И они идут не широким фронтом, а носятся на узких направлениях. И никакое ПВО на конечном участке обеспечить 100-процентную защиту, очевидно, не сможет (во всем мире процент сбития выше 95% считается фантастикой, у России – выше 97%, - ред.).

ГЛУБОКИЙ ЭШЕЛОН

- Какие выводы мы можем сделать?

- ПВО надо делать глубоко эшелонированной. И основной эшелон должен быть вдоль пограничной полосы - на расстоянии примерно в 50-70 километров от госграницы. Чтобы обычными дронами противник их не мог достать. Это не должны быть разрозненные части - а соединения ПВО, в которые требуется объединять все силы, чтобы сбивать основной поток дронов. Они же далеко не везде могут войти на нашу территорию. А вот когда они вошли, они расходятся каждый по своей территории - и только на конечном участке они собираются в этот пучок прорыва.

- Наше приграничье очень протяженное - как его полностью закрыть технически?

- Можно закрыть. Есть понятие из советских времен — корпуса ПВО. Они отвечали за очень большие территории. И эти корпуса объединены были в единые структуры под единым управлением. Да, надо разворачивать новую систему обнаружения — и не только радиолокационную. Надо поднимать их на аэростатах — чтобы дроны видеть издалека. И водить акустические системы, вроде тех, которые на Украине развернуты. И отдельные части дроноперехватчиков. Это все - новые подразделения ПВО. И не забыть про авиацию ПВО.

Читайте также:

Военкор Коц об атаке на Москву: Рекордный налет. Снимаю шляпу перед ПВО

Киев бросает на штурм «гиен войны»: смогут ли ВСУ заменить треть личного состава на передовой иностранными наемниками