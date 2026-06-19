Уничтожение живой силы ВСУ Фото: скриншот видео.

Подразделения беспилотных систем российской группировки войск «Запад», действующие в районе Красного Лимана Донецкой Народной Республики, успешно ликвидируют украинскую группировку. Они уничтожают боевые позиции у блокированного города, а также боевиков, которые с оружием в руках пытаются прорваться на его улицы.

Для нейтрализации целей, включая военную технику, укрытия и живую силу противника, наши воины используют ударные дроны с мощными осколочными боеприпасами, которые не оставляют противнику ни малейшего шанса скрыться.

Минобороны РФ показало ликвидацию украинских боевиков у Красного Лимана

«Операторы FPV-дронов, входящие в состав 25-й общевойсковой армии, активно препятствуют попыткам украинских подразделений проводить ротацию личного состава на занимаемых позициях под Красным Лиманом», - комментируют кадры в Минобороны России.

Наблюдение за боевыми действиями и фиксация потерь противника ведется в режиме реального времени с помощью средств воздушной разведки. Видео подтверждает успешное поражение FPV-дронами украинских военнослужащих, предпринявших попытку ротации через лесополосы, которые примыкают к донецкому городу.

Напомним, в рамках наступления в районе Красного Лимана, подразделения 67-й дивизии группировки «Запад» только за прошлые сутки заняли семь опорных пунктов и 48 зданий, взяв в окружение украинскую группировку.

Применение дронов-камикадзе и разведывательных «птиц» позволяет операторам БПЛА группировки «Запад» эффективно срывать контратаки, ротации, а также поставки боеприпасов и личного состава противника.

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