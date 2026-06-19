Боевая работа расчета самоходной гаубицы «Мста-С» группировки войск «Запад»

Наши войска в районе Красного Лимана наносят точные удары по украинским объектам, используя 152-мм самоходные орудия «Мста-С». По опорным пунктам, минометным расчетам, артиллерии, командным пунктам ВСУ наносит удары реактивная артиллерия и операторы ударных беспилотников.

По сообщениям представителя Минобороны РФ, только за последние сутки войсковая группировка «Запад» ликвидировала в своей зоне отвественности более 210 украинских военнослужащих, а также значительное количество техники: две бронемашины производства стран НАТО, 18 автомобилей, две самоходки, 18 роботизированных комплексов и четыре полевых склада. Были также подавлены 53 пункта управления БПЛА ВСУ.

Минобороны РФ показало боевую работу артиллерии на Краснолиманском направлении

В самом Красном Лимане штурмовые отряды 25-й общевойсковой армии идут в наступление на разрозненные украинские подразделения. Подразделения 67-й мотострелковой дивизии, действуя в городской застройке, захватывают укрепрайоны и здания, уничтожая живую силу и технику противника, включая роботизированные комплексы, которые пытаются доставить на передовые позиции провизию и боеприпасы.

За минувшие сутки штурмовые группы 67-й дивизии взяли под контроль семь опорных пунктов и 48 зданий.

Начальник пресс-центра группировки «Запад» Иван Бигма сообщил о блокировании группы из 120-й бригады теробороны в районе улиц Главная и Покровская. По его данным, за день уничтожено до 20 украинских военных, семь единиц техники и пять роботизированных комплексов. Российские системы ПВО сбили три американских реактивных снаряда HIMARS, три барражирующих боеприпаса, 37 беспилотников самолетного типа и 102 гексокоптера ВСУ.

Операторы дронов и артиллеристы группировки «Запад» продолжают активные действия на Краснолиманском направлении, разрушая оборонительные позиции, командные и опорные пункты, а также уничтожая украинское вооружение и технику. Эти удары создают условия для продвижения штурмовых групп и занятия ими более выгодных рубежей.

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