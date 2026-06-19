«Никогда не воюйте с Россией!»

В День России Владимир Путин собрал в Кремле тех, кто сегодня на передовой решает судьбу страны. Штурмовики, танкисты, десантники, морпехи - те, кто «на земле» завершает выполнение боевых задач. Разговор получился откровенным, без протокольных фраз. Бойцы говорили о наболевшем - от дронов до судьбы раненых товарищей. Президент слушал, отвечал и давал поручения прямо «с колес».

«ЭТО ВАШ ДЕНЬ»

Встреча началась с теплых, но твердых слов Верховного главнокомандующего. Путин пояснил, почему пригласил именно штурмовиков:

- Во все времена штурмовые подразделения ставили точку в любом сражении и в завершении любого военного конфликта. Потому что именно пехота, именно штурмовики в конечном счете фиксируют решение боевой задачи. Я, когда встречаюсь с летчиками, артиллеристами, всегда у них звучит одна мысль: мы делаем это, чтобы ребятам помочь, чтобы «штурмам» нашим подсобить».

Президент подчеркнул:

- Вы напрямую занимаетесь защитой Родины, защитой Отечества. Это ваш день, День России. - И сразу - без пафоса, по-деловому: - Прошу вас без всякого стеснения, спокойно, в дружеском, рабочем режиме ставить любые вопросы, которые вы считаете важными. Мне интересно узнать мнение людей, которые «на земле» решают важнейшие задачи.

«СМОТРЕЛИ СМЕРТИ В ЛИЦО»

Первым слово взял сержант Алексей Лисовой - морской пехотинец 155-го полка. Он поблагодарил президента за то, что тот встал на защиту Донбасса, и заверил: задачи будут выполнены до полной победы. А затем предложил:

- Недавно героически погиб Герой России старший лейтенант Очир-Горяев. Просим вас рассмотреть возможность присвоения почетных наименований штурмовым подразделениям, чтобы не забывать об их подвигах, о ребятах, которые оставили свою жизнь на поле боя.

Владимир Путин, явно взволнованный, ответил:

- Такой светлый был человек, удивительный. Настоящий мужчина, многодетный отец. Я спросил его: чем помочь? А он говорит: у меня мама в возрасте, если можно - помочь маме. Такие вещи до слез прошибают.

Президент объявил минуту молчания. А потом сказал, что этого мало:

- Не только нужно присваивать имена таких героев штурмовым подразделениям. Улицы надо называть их именами, школы, где они учились. Это нужно не для них, это нужно для нас и будущих поколений.

ДРОНЫ, «БАБА-ЯГА» И STARLINK

Танкист Денис Огняник (163 й танковый полк) задал острый вопрос:

- Противник использует тяжелые гексакоптеры «Баба-Яга», управляемые по Starlink. Возможно ли нам на отечественном производстве выпускать такие же большие дроны, управляющиеся по спутниковому каналу?

Путин ответил спокойно, но уверенно:

- Возможно, и такая работа идет. У нас есть практически частная структура - «Бюро 1440». Она создала низкоорбитальную спутниковую группировку, которая ничем не уступает Starlink, а может, даже в чем-то превосходит. Вопрос в наращивании. Совсем недавно был очередной пуск - плюс 16 аппаратов. Проблема решена технологически, теперь нужно масштабировать.

Министр обороны Андрей Белоусов тут же уточнил:

- В этом году около 20 тысяч тяжелых дронов будет поставлено в войска. Линейка сильно увеличилась. В прошлом году был практически один вид - «изделие 80», сейчас уже больше десятка.

РЭБ, ОПТОВОЛОКНО И ДРОБОВЫЕ ПАТРОНЫ

Командир штурмового взвода гвардии лейтенант Максим Степаненко выдал целый блок предложений:

массовое производство оптоволоконных дронов с ИИ;

ручные сеткометы против FPV-дронов;

патроны с дробью калибра 5,45 мм для автоматов;

электроскутеры и квадроциклы для скрытного перемещения.

Глава государства тут же пояснил:

- Что касается дронов с искусственным интеллектом - все это у нас в очень активной работе. По борьбе с дронами: проблема понятна, знаю, что такое голову поднять, когда они как мухи висят.

Андрей Белоусов добавил конкретики по носимому РЭБу:

- «Соседка-Н», «Земляк» проходят испытания. Если подтверждают характеристики, даем на апробацию в продвинутые части. Весь цикл работает быстро. Полностью закроем потребность штурмовых подразделений в эффективном носимом РЭБе.

А по поводу дробовых патронов Путин заметил:

- Кулибины наши и народное ОПК работают иногда прямо на линии фронта. Будем стараться оказывать им прямую поддержку.

«НЕ ВЫПАДАТЬ ИЗ ЖИЗНИ»

Десантник гвардии лейтенант Сергей Чувашов поднял больную для всех тему:

- Многие боевые товарищи покинули ряды, получив тяжелые увечья. Мы обеспокоены их дальнейшей судьбой. Какие в перспективе планируются социальные гарантии?

Путин ответил развернуто:

- Создан государственный фонд «Защитники Отечества». Он заработал активно. Но недостаточно только предлагать службу в военкоматах. Министерство обороны становится высокотехнологичным ведомством, и там много возможностей для ребят, даже утративших здоровье.

Президент напомнил о платформе «Время героев»:

- Тем, кто хочет повысить образование, получить гражданскую специальность, будем создавать и финансовую, и организационную возможность. Это касается и жилья, и реабилитации, и трудоустройства. Когда СВО подойдет к концу, значительное количество людей окажется на гражданке. Правительство думает об этом каждый день.

«РОССИЯ ОДНА ПРОТИВОСТОИТ ВСЕМУ НАТО»

Один из бойцов попросил «объединить усилия промышленности, науки и общества, чтобы дать лучшее оружие». Владимир Путин ответил:

- Россия практически одна противостоит всему коллективному Западу. Все страны НАТО делают все возможное, чтобы организовать враждебные действия. Но им не удалось добиться стратегического поражения России и никогда не удастся.

При Наполеоне все страны Европы воевали с Россией. При Гитлере - то же самое. И сейчас все лезут. Но мы - сплоченный многонациональный народ. И должны быть не просто на уровне, а на шаг впереди.

Герой России, гвардии сержант Денис Свиридов (68-й танковый полк) подвел общую черту:

- Война стала более технологичной, смертоносной. Прошу обратиться к промышленности, науке, гражданскому обществу - объединить все усилия. Уверен, под вашим руководством наша единая Россия, наша истина, могучая армия очень жестко разочаруют недругов. Враг будет разбит, победа будет за нами.

Путин поблагодарил и сказал главное в конце:

- Я хочу закончить тем, с чего начал. Вы герои. Не только здесь присутствующие, а ваши сослуживцы, ваши боевые товарищи. Кто вперед идет? Штурмовики. Кто ставит точку? Пехота. Вам и вашим сослуживцам - низкий поклон. Берегите себя. С Богом! - сказал Верховный главнокомандующий и пожал руки бойцам.

ПОСТСКРИПТУМ

Это была не протокольная встреча с докладами, а живой разговор людей, которые каждый день смотрят смерти в лицо, с Верховным главнокомандующим. Говорили о главном: о дронах, связи, потере боевых товарищей, судьбе раненых. Путин не уходил от острых вопросов - отвечал прямо, обещал помочь, давал поручения. А в конце сказал важное: «Берегите себя».

В День России это звучало как напутствие всей стране.