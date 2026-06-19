Найди себя в мирной жизни

Алексей считает, что следж-хоккей помогает и физически, и морально.

Алексей Савельев, отец двоих детей, внук дошедшего до Берлина ветерана Великой Отечественной, до начала СВО работал слесарем-сантехником. Призвали на службу по мобилизации, и он с гордостью откликнулся. На передовой получил тяжелое ранение. За смелость Алексея наградили орденом Мужества и медалью Минобороны «За разминирование».

После травмы Савельев обратился в тульский филиал «Защитников Отечества» - там ему подобрали частную мастерскую для протезирования за счет средств СФР. Все прошло успешно, и после реабилитации ему помогли с подготовкой резюме и поиском работы. В итоге трудоустроился охранником, смог оформить меры соцподдержки и адаптировать дом под личные потребности.

- Рад, что есть фонд, оказывающий всестороннюю помощь и поддержку ветеранам СВО, - говорит боец. - Огромное спасибо моему социальному координатору Светлане Захаровой. Она стала другом семьи и желанным гостем в нашем доме.

Сегодня ветеран участвует в патриотических и культурно-досуговых мероприятиях, проводит встречи с молодежью и профессионально занимается следж-хоккеем - входит в состав сборной региона.

- Занимаюсь три раза в неделю, - говорит он. - Минимальная тренировка - полтора часа. В следж-хоккее работают все группы мышц, а также психологически разгружаешься.