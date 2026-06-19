История, которую можно потрогать

За время стоянки поезда в Москве на выставке побывали свыше 200 ветеранов СВО и членов их семей. Фонд «Защитники Отечества»

«ОСОБАЯ ЦЕННОСТЬ ПАМЯТИ»

С октября 2020 года он несколько раз пересек страну - от Крыма до Владивостока, преодолел более 200 тысяч километров и делал остановки в 225 городах. С помощью технологий дополненной реальности, объемного звука и театрального освещения в десяти тематических вагонах реконструированы ключевые события Великой Отечественной войны. Более 150 уникальных скульптур героев, аудиогид и интерактивные элементы создают атмосферу полного погружения в историю.

Маршрут стартовал с Белорусского вокзала в Москве. И конечно, это место было выбрано не случайно: в 1941 году отсюда уезжали на фронт советские воины, а летом 1945 года здесь встречали победителей. Первыми поезд накануне празднования 9 Мая посетили свыше 200 ветеранов СВО и членов их семей.

- Такие проекты, как «Поезд Победы», дают возможность защитникам через личное соприкосновение с историей почувствовать связь поколений, силу подвига нашего народа и особую ценность памяти, которую мы обязаны беречь и передавать потомкам. Особенно важно, что участники СВО смогли посетить экспозицию вместе с родными и близкими. Это объединяет семьи наших героев, помогает почувствовать внутреннюю опору, сохранить живую связь с героической историей страны, - подчеркнула председатель Государственного фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

«ПОНЯТЬ ИСТИННУЮ ЦЕНУ ПОБЕДЫ»

По признанию большинства посетителей, самым сильным потрясением для них было посещение санитарного вагона, где показано, как в крошечных отсеках спасали раненых бойцов. Цифры, которые приводил аудиогид, поражают: за годы войны почти 12 тысяч санитарных поездов вывезли с фронта пять миллионов человек.

- Я впервые побывал в «Поезде Победы», впечатления очень сильные. Больше всего меня тронул санитарный вагон. Я узнал, что на каждую медсестру приходилось по 165 раненых. Такие цифры не оставляют равнодушным. Считаю, что каждый молодой человек должен пройти через эту экспозицию. Она помогает понять истинную цену Победы и учит уважать историю нашей страны, - признался участник кадровой программы «Защитники. Под крылом Архангела» Иван Агафонов.

На передвижную выставку приходят не только взрослые, но и молодежь - школьники и студенты. Для них это погружение в события 80-летней давности оставляет неизгладимое впечатление. А благодаря аудиогиду, который от первого лица рассказывает обо всех ужасах войны и героических подвигах наших воинов, они испытывают невероятную гордость за свою страну.

- В вагоне сразу забываешь, что это музей, - поделилась впечатлениями ученица архангельской школы Ксения Зверева. - Ты не смотришь на экспонаты, а оказываешься внутри событий. Вот мирная жизнь: улыбки, смех, планы на будущее. А через минуту - взрывы и крики. Скульптуры настолько живые, что кажется, они сейчас повернутся и заговорят.

Ощущение абсолютной реальности представленных в поезде сцен подчеркивают все ребята, побывавшие на экспозиции. Особенно их удивляет то, что экспонаты можно рассмотреть вблизи и потрогать.

- Когда я вышел из последнего вагона, у меня не было слов. Я просто стоял и смотрел на перрон, на людей, на светлое небо, - рассказал 15-летний Владимир Пономарев из Емецкой средней школы. - До этого дня я знал о войне из учебников и кино. Но там все как будто ненастоящее. А тут - вот они, вещи, которые держали в руках живые люди. Я вдруг остро понял: пока я живу своей обычной жизнью - учусь, спорю с друзьями, радуюсь мелочам, - где-то в прошлом за эту обычную жизнь заплатили миллионы. И «Поезд Победы» показал мне, какой была эта плата.

Куда бы ни приехала выставка, поток желающих прикоснуться к истории не через учебник, а через сердце не иссякает с утра до вечера. И каждый понимает, что «Поезд Победы» - это не техника, а память, у которой нет срока давности.