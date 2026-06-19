Родом из Победы

В основе экспозиции - фотопары: ветераны Великой Отечественной войны и их потомки, участники СВО. Пресс-служба Национального центра «Россия»

Преемственность поколений - это не просто красивые слова, а живая традиция, которая особенно ярко проявляется в судьбах тех, кто сегодня с честью выполняет свой воинский долг. В наши дни многие герои СВО отправились на фронт, вдохновленные примерами своих отцов и дедов, которые с оружием в руках защищали Родину. Их поступки - продолжение славных дел старшего поколения, символ неразрывной связи времен и верности присяге.

ОТ ОТЦА К СЫНУ, ОТ ДЕДА К ВНУКУ

Возможность познакомиться с историями о мужестве, чести и ответственности, которые передаются в семьях как самое дорогое наследство, предоставил россиянам фонд «Защитники Отечества». К 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне в Национальном центре «Россия» в Москве организовали акцию о преемственности поколений «Наследники Победителей». Ее целью стала демонстрация непрерывности традиций служения Родине и вклада каждой семьи в историю страны. На медиаэкранах и медиафасаде на западном входе центра посетители могут увидеть героев из разных регионов - от Якутии до Чечни, от Удмуртии до Костромской области, что подчеркивает многообразие народов нашей страны.

Аналогичные материалы размещены в филиалах в Красноярском крае и Ханты-Мансийском автономном округе - Югре. В основе экспозиции - фотопары: ветераны Великой Отечественной войны и их потомки, участники специальной военной операции.

В КАЖДОМ ПОКОЛЕНИИ СВОЙ ЗАЩИТНИК

В каждой представленной семейной истории прослеживается живая связь времен, которая показывает, как традиции служения Родине передаются из поколения в поколение. Так, в семье Ивана Кириллина из Якутии есть героический пример его прадеда Григория Анисимова. Григорий Алексеевич воевал на Ленинградском фронте и был награжден орденом Красной Звезды. Когда началась в 2022 году спецоперация, Иван отправился на передовую добровольцем и за проявленную отвагу и выполнение опасных боевых заданий получил орден Мужества.

А вот младший сержант Дмитрий Бесценных из Костромской области равнялся на своего отца. Степан Бесценных встал на защиту Родины, когда ему было 27 лет. Он мужественно прошел всю войну 1941 - 1945 годов и за отвагу, проявленную в боях, был награжден орденом Отечественной войны. После победы Советского Союза Степан Германович продолжил службу на Дальнем Востоке. Как и отец, Дмитрий не смог остаться в стороне в трудное для страны время и пошел на фронт. Домой герой вернулся с медалью «За отвагу».

Защита Отечества стала неотъемлемой частью жизни для нескольких поколений семьи Халитовых из Пермского края. Их военный путь начался в 1942 году, когда Габдулбар Халитов отправился воевать. На фронте был тяжело ранен, и в госпитале ему ампутировали ногу. Родина наградила его орденом Красной Звезды, медалями «За отвагу» и «За победу над Германией», а также гвардейским значком за особые заслуги. Военная служба за плечами его детей и внука. Новым защитником стал правнук героя Динар Халитов. Когда началась СВО, он увидел по телевизору репортаж о группе земляков, которые попали в плен к ВСУ. И Динар не задумываясь заключил контракт на два года.

На экспозиции можно узнать и семейные истории других ветеранов СВО: Тимура Амаева из Чеченской Республики, Александра Горюнова из Республики Мордовия, Михаила Бондарева из Чувашии и Вадима Чупина из Удмуртии. В рассказах героев не только боевой путь предков и потомков, но и продолжение служения обществу: многие участники акции после возвращения домой активно занимаются патриотическим воспитанием молодежи и помогают другим ветеранам адаптироваться к мирной жизни.