«Будет битва при Ватерлоо!»: юрист семьи Тиммы напомнила Седоковой про новый суд

Янис Тимма и Анна Седокова Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Судебные тяжбы между родными Яниса Тиммы и певицей Анной Седоковой длятся уже больше года. Напомним, что 32-летний спортсмен покончил с собой в одном из столичных хостелов в декабре 2024 года. После смерти Яниса, который крайне тяжело переживал разрыв с Седоковой, выяснилось, что еще при жизни Тимма переписал все имущество на певицу. В итоге единственный сын баскетболиста Кристиан не получил ни копейки.

У Яниса остались родители, которые также являются его наследниками. Впрочем, Райтис и Аусма Тимма сразу заявили, что готовы отказаться от своей доли наследства в пользу внука. Вот только делить оказалось нечего. После смерти спортсмена выяснилось, что у него ничего нет. Впрочем, еще Екатерина Гордон, которая была первым юристом семьи баскетболиста, изучила вопрос и узнала о том, что при жизни Янис приобрёл пять квартир разного метража в Москве. Вся недвижимость была переписана Анну Седокову, которая реализовала ее на свое усмотрение. Договориться с певицей родным Тиммы не удалось, и они были вынуждены обратиться в суд. Уже длительное время делом занимается Маргарита Гаврилова.

«Съездила в Останкинский суд, проверила, нет ли каких дополнений от вдовицы! Кроме копии возражения на наш иск с уставшими доводами про наличие брачного договора — ничего! Анна Владимировна, драгоценная вы наша чаровница! Мы с нетерпением ждём 13 июля! Будет битва при Ватерлоо! Вы, разумеется, знаете, какого исторического персонажа в этой схватке вы будете представлять?» — обратилась к Седоковой Гаврилова в своем телеграм-канале.

На сайте Мосгорсуда есть информация о том, что 13 июля состоится беседа о разделе совместно нажитого имущества между супругами.

Незадолго до смерти спортсмена Анна подала заявление на развод, но пара не успела расторгнуть брак. После смерти Яниса Тиммы его вдова так и не вышла на связь с родственниками баскетболиста.

Седокова и Тимма состояли в браке четыре года. Несмотря на разницу в 10 лет, спортсмен был до безумия влюблен в певицу. Супруги постоянно то расставались, то сходились. Сама Анна, ставшая инициатором разрыва, впоследствии сравнила их отношения с эмоциональными качелями. Незадолго до кончины Тимма угрожал Седоковой, что сведет счеты с жизнью, если она к нему не вернется.