Дмитрий Песков: В день память и скорби Президент придет поклониться к Могиле Неизвестного Солдата

Дмитрий Песков Фото: REUTERS.

…- Дмитрий Сергеевич, в понедельник, 22 июня, 85 лет с начала Великой Отечественной. Как к этому событию готовятся в Кремле? Каких ждать мероприятий и заявлений, в частности, от президента и Верховного Главнокомандующего? Будут ли Ржев, Брестская крепость?

- Президент, разумеется, возложит венок к Могиле Неизвестного Солдата, это всегда делают в День памяти и скорби, - сказал официальный представитель Кремля, отвечая в пятницу, 19 июня, на вопросы журналиста «Комсомольской правды». - И это день, когда, действительно, мы помним и скорбим.

И это делает вся наша страна.

ЧТО ЕЩЕ СКАЗАЛ ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КРЕМЛЯ

Вопрос:

…- Дмитрий Сергеевич, в ЕС идут дебаты между сторонниками переговоров с Россией и противниками. Как бы вы могли прокомментировать сложившуюся ситуацию? И готова ли Россия разговаривать с теми представителями ЕС, которые призывают к переговорам, даже если эти представители окажутся в меньшинстве?

Песков:

- Президент Путин неоднократно говорил о том, что мы готовы к переговорам, мы готовы к контактам, и мы не были инициаторами прекращения и сворачивания до нуля этих контактов.

И сама логика здравого смысла, конечно, диктует необходимость контактов, для того чтобы обсуждать то огромное количество вопросов, сложнейших вопросов, которые на повестке дня, и которые являются вызовами для нас.

А у европейцев есть очень большое заблуждение. Они исходят из того, что, дескать, с Россией надо вести переговоры с позиции силы и исходя из слабости России. Это самая большая ошибка. Проистекает ли она из некомпетентности европейцев, из их дезинформированности или их глупости, точно мы не знаем, но это факт.

Они считают, что с Россией нужно разговаривать с позиции силы. Такие разговоры ни к чему не приведут.

Им хорошо бы ознакомиться все-таки с реальным положением дел, в том числе и в украинском конфликте. И если там действительно будут появляться силы, которые поймут необходимость возобновления диалога с Россией, но не для того, чтобы заниматься какими-то нравоучениями или, тем более, пытаться выдвигать какие-то ультиматумы… А для того, чтобы действительно начать диалог, который подразумевает общение с двух сторон… Конечно же, президент Путин и российская сторона для этого будут открыты.

Вопрос:

- Дмитрий Сергеевич, можете ли прокомментировать вчерашние события в Москве? Может быть, президент Путин уже видел, находясь в Казани, ознакомился с кадрами горевшего вчера НПЗ, и есть ли комментарий?

Песков:

- Действительно, дроновые атаки продолжаются.

Принимаются соответствующие меры по ликвидации последствий. Высокие показатели работы систем ПВО, несмотря ни на что.

Что касается президента, сводки он получает регулярно, по несколько раз в день, и при необходимости в любое время дня и ночи.

Ищите больше съемок из различных городов Украины, съемки впечатляющие, по результатам ударов наших Вооруженных сил. Эти удары будут продолжаться.

Вопрос:

- А о чем говорит то, что это самая крупная атака на Москву с начала СВО?

Песков:

- Киевский режим продолжает свою линию, это не линия на переговоры. Киевский режим находится в очень трудном положении, ситуация на фронтах скоро станет совсем катастрофической для украинской стороны. Вот с чем это все связано.