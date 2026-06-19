Алексей Ртищев представил подробные итоги исследования представленных документов Фото: скриншот видео.

Минобороны России обнародовало на брифинге результаты всестороннего анализа материалов, переданных американской национальной разведкой. Основное внимание оказалось уделено работе закрытых биолабораторий, развернутых несколько лет назад на территории Украины. Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ, генерал-лейтенант Алексей Ртищев представил подробные итоги исследования представленных документов.

В ходе брифинга Ртищев поделился выводами экспертов российского военного ведомства, которые тщательно изучили предоставленные американской стороной данные. Анализ позволил пролить свет на истинные цели и истинные масштабы биологических исследований, проводимых в зоне конфликта спецслужбами разных стран.

Ключевые моменты, озвученные на брифинге военного ведомства:

– Российской дипломатии все-таки удалось добиться признания фактов проведения военно-биологических программ на Украине, несмотря на предыдущие заявления о дезинформации. В мае 2026 года глава разведки США Тулси Габбард сообщила о начале расследования финансирования 120 иностранных биолабораторий, свыше 40 из которых расположены на Украине.

– Разведка США подтвердила, что американские власти намеренно скрывали информацию о своих биолабораториях на территории Украины. Значительная часть этих учреждений вела исследования опасных патогенов, включая работы по «усилению свойств вирусов и бактерий», практически без должного надзора.

– На представленной в США карте отмечены объекты в Харькове, Днепропетровске, Львове, Виннице, Тернополе, Чернигове и Одессе. Здесь изучались возбудители таких заболеваний, как чума, сибирская язва, туляремия, а также лихорадок Марбург и Эбола.

– Исследования проводились на основании соглашения 2005 года между Минобороны США и Министерством здравоохранения Украины, под кураторством американского управления DTRA. Вся деятельность велась в условиях строжайшей секретности иностранными и украинскими специалистами.

– Документы, полученные из зоны специальной военной операции, также говорят о том, что приоритет отдавался не вопросам здравоохранения, а изучению поражающих свойств потенциального биологического оружия и инфекций, способных нанести ущерб экономике.

– Анализ американских документов и карт указывает на Одесский научно-исследовательский противочумный институт имени Мечникова как на место «хранения биологического оружия». Реконструкцию объекта инициировало Минобороны США, а контракт выполняла компания «Блэк энд Вич», связанная с Пентагоном. Это подтверждает опасения России относительно необоснованно больших запасов возбудителей холеры, туляремии и бруцеллеза в этом приморском институте.

– Еще одним учреждением, где хранятся различные патогены, оказался Институт экспериментальной и клинической ветеринарной медицины в Харькове. Там также проводились длительные эксперименты с возбудителями чумы, сибирской язвы, лихорадок Марбург и Эбола, Конго-Крымской лихорадки, лептоспироза, клещевого энцефалита и африканской чумы свиней. Эти возбудители делали искусственным путем намного опаснее для человека, чем они встречаются в естественной природе.

Ртищев также подчеркнул, что на Украине длительное время велись научные исследования, направленные на изучение различных путей передачи человеку вирусов и инфекций от перелетных птиц, домашних и диких животных.

Такими птицами являются дрозд-рябинник, черный и певчий дрозд, которые летят к нам весной из Африки и Ближнего Востока. Во время сезонных миграций через Украину они могут переносить на себе зараженных личинок клещей.

На веках у этого подмосковного дрозда оказалось по три клеща-личинки Фото: Александр БОЙКО. Перейти в Фотобанк КП

Уничтожать эту птицу нельзя: дрозды - природные враги клещей. Они питаются крупными клещами, но не болеют инфекциями, которые они переносят. Но самые мелкие членистоногие (личинки и нимфы) успевают впиться дрозду в веки и клюв, где он не может до них добраться.

Вот так на птице они и путешествуют в Россию. Напившись крови в полете, зараженные личинки и нимфы могут отвалиться в лесах рядом с дачными участками, где дрозды и предпочитают вить гнезда. Рядом грядки, ягодные кустарники и чистая питьевая вода в бочках. Именно там клещи имаго и дадут новое уже зараженное потомство, которое начнет искать свою жертву уже среди людей, а также их домашних питомцев.

Отмечается, что цель озвученного на брифинге анализа не напугать, а сформировать у граждан нашей страны ясное представление о потенциальных рисках, которые подобные объекты представляют для глобальной безопасности.