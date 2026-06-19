«Это не по-человечески, так нельзя»: бывшая подруга заявила, что с Мией Бойкой сложно работать

Певица Мия Бойко Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Еще недавно Мия Бойка и SABI (Сабина Мамедова) вместе штурмовали музыкальные чарты с хитом «Базовый минимум». Песня, вышедшая в августе 2025 года, быстро стала популярной, а сами артистки регулярно появлялись вместе. Однако теперь, как выяснилось, между ними произошел серьезный конфликт.

О причинах ссоры SABI решила не рассказывать. По ее словам, подробности могут негативно сказаться на карьере коллеги. При этом артистка дала понять, что после совместной работы ее мнение о Бойке сильно изменилось. Певица призналась, что никогда не любила публично оскорблять людей, однако сотрудничество с Мией оказалось непростым. По словам SABI, у них слишком разные взгляды на многие вещи, а некоторые моменты в поведении коллеги и ведении совместных проектов вызывали у нее недоумение.

«С ней действительно тяжело работать, мы очень разные люди. Были моменты у нас в личных взаимоотношениях, что мне не нравилось, как она себя вела или как она вела наше сотрудничество с ней, как оно проходило. Мне не нравилось. Некрасиво. Я бы так не делала», — рассказала исполнительница в эфире «Нового радио».

Несмотря на обиду, артистка постаралась избежать громких обвинений. Более того, она подчеркнула, что считает Бойку талантливой певицей и уверена, что место на сцене та получила заслуженно. «Она действительно классно поет, кстати. У нее хороший голос, она классно поет. И то, что она на сцене, — это заслуженно. Но как она ведет эту игру в шоу-бизнесе — это неправильно. Это не по-человечески, так нельзя», — отметила SABI.

При этом Мамедова намекнула, что нынешние успехи Бойки во многом связаны с людьми из ее окружения. По словам артистки, именно благодаря ее команде появилась возможность поработать над новым материалом Мии. «Сейчас у нее трек вышел «Экспонат». Благодаря моей команде, с которой я ее познакомила. Понимаете, какая у меня крутая команда, что за счет моей команды у нее сейчас хиты», — заявила певица.

SABI также призналась, что сейчас они практически не общаются. По ее словам, Бойка даже не поздравила ее с днем рождения. «Мы не общаемся, она меня не поздравила с днем рождения, хотя я ей приглашение отправила. Она не пришла и не поздравила меня, что мне кажется очень странным для меня», — сказала исполнительница.

Причем причины конфликта SABI не раскрыла: «Я не хочу, потому что это может подпортить ей карьеру».

Впрочем, скандалы вокруг Мии Бойки возникают регулярно. Недавно певица вновь оказалась в центре обсуждений после ролика с Николаем Басковым. Артистка продвигала как раз новый трек «Экспонат» и записала видео вместе с «натуральным блондином». В кадре Бойка появилась с металлическими банками в волосах вместо бигуди и станцевала с Николаем Басковым жаркое танго. Пользователи соцсетей принялись обсуждать поведение артистов, а часть зрителей раскритиковала ролик.

До этого Бойка оказалась в центре международного скандала после выпуска Comedy Club. Тогда певица, рассуждая о желании стать популярной в Азии, сузила пальцами глаза, что многие пользователи сочли оскорбительным для азиатов. Фрагмент быстро разлетелся по соцсетям и вызвал волну обвинений в расизме.

Еще раньше артистка столкнулась с масштабной критикой после истории с девочкой-квадробером. Во время публичного мероприятия Мия сделала замечание ребенку в маске кошки, после чего разгорелся громкий скандал. Позже певица заявляла, что сумела достойно выйти из ситуации.

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