Герман Греф рассказал о ключевых трендах в развитии искусственного интеллекта

Фото: Сбер

Переход от от выполнения отдельных задач к самостоятельному решению сложных комплексных сценариев и формирование новой модели взаимодействия человека и информационных систем является ключевым трендом в развитии искусственного интеллекта. Об этом в пятницу, 19 июня, заявил Президент, Председатель правления Сбербанка Герман Греф на первом форуме «Больше чем менеджмент», который проходит в кампусе СберУниверситета.

По словам Грефа, сегодня интеллектуальные агенты развиваются беспрецедентными темпами и берут на себя все больший круг когнитивных функций. Это меняет традиционные представления о производительности труда, структуре организаций и подходах к управлению.

Фото: Сбер

- Мы наблюдаем один из самых масштабных технологических переходов за последние десятилетия, - подчеркнул Председатель правления банка. - Искусственный интеллект уже не просто помогает человеку выполнять отдельные операции, а становится полноценным участником рабочих и управленческих процессов. По сути, формируется новая экономика, в которой интеллектуальные системы способны самостоятельно решать всё более сложные задачи, а роль человека смещается в сторону постановки целей, принятия решений и ответственности за результат.

Фото: Сбер

Все это вкупе с активным развитием робототехники и появлением антропоморфных роботов нового поколения, которые смогут выполнять широкий спектр задач в физическом мире (над созданием которых также работает Сбер) потребует переосмысления многих управленческих практик, отметил Герман Греф. А в перспективе - откроет новые возможности для роста эффективности, создания продуктов и развития человеческого потенциала.