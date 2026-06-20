Ученые развенчали главный миф современности: смартфоны все же не вызывают рак мозга

Главный страх человечества после появления в наших жизнях мобильных телефонов, что они своим электромагнитным излучением поджаривают наш мозг и вообще несут сплошной вред. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Главный страх человечества после появления в наших жизнях мобильных телефонов, что они своим электромагнитным излучением поджаривают наш мозг и вообще несут сплошной вред. Но, согласитесь, жить без них мы попросту уже не можем. Поэтому в последнее время появляется все больше исследований именно современных смартфонов, с их излучением и влиянием на наш организм. И оказывается, что все не так страшно и плохо!

Так ученые из Японии и Южной Кореи провели международное исследование: в течение двух лет подвергали самцов крыс облучению, которое очень близко к максимально допустимому порогу современных мобильников. Причем делали это по 18 часов в день, с 10-минутным перерывом между «сеансами». Вряд ли кто-то из людей столько держит смартфоны в руках или у головы.

Выводы однозначны: даже при предельном пороге безопасности излучения (900 МГц с уровнем SAR 4 Вт/кг) частота опухолей у крыс во всех группах (включая контрольную) осталась в пределах естественной нормы. То есть после гистологического исследования (когда берутся ткани и делают очень тонкие срезы, чтобы найти возможные опухолевые клетки) никаких отличий в состоянии мозга, сердца или надпочечников у облученных и обычных крыс не нашли.

При предельном пороге безопасности излучения частота опухолей у крыс во всех группах осталась в пределах естественной нормы. Фото: New Africa/Shutterstock/Fotodom

На самом деле резюме японских ученых подтверждает выводы систематического обзора ВОЗ: полтора года назад он охватил 63 наблюдательных исследования с 1994 по 2022 годы. Связи между использованием телефона и раком не обнаружено даже у тех, кто буквально днюет и ночует с телефонами.

Да и если подумать: за эти годы количество телефонов во всем мире выросло в геометрической прогрессии, а статистика по раку мозга осталась на том же уровне, что и в домобильной эпохе.

Более того, есть в мобильниках и огромный плюс: первое цифровое поколение состарилось и оказалось, что гаджеты на 58% уменьшили риск возрастного снижения интеллекта.

Но все же, не будет забывать, что зависимость от мобильников вовсе не так безобидна: ее реально можно сравнить с тяжелым наркотиком. Как пишет Nature, у людей со смартфонной и наркозависимостью активны одинаковые зоны мозга.

ВАЖНО

Не рак, так сколиоз

Конечно, демонизировать современные телефоны не стоит. Но все-таки они способны навредить здоровью.

Вот о каких опасностях предупреждает профессор Вера Ларина, заведующий кафедрой поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского Университета Минздрава России:

Сбивают биоритмы и нарушают сон.

- Светящийся экран в постели может сбить биологические ритмы нашего организма, поскольку излучение очень близко по своему спектру к дневному свету. Поэтому надо постараться выключить компьютер, планшет, телефон как минимум за час до сна. Также важно избегать громких звуков, слишком ярких и быстро сменяющихся картинок, образов. Это может приводить к эмоциональному всплеску, который мешает спокойному отдыху, - объясняет Вера Ларина.

Нарушение осанки и головные боли.

Пугающе ссутуленную, с длинными паучьими пальцами девушку будущего смоделировали ученые, обвиняя гаджеты в том, что они реально способны изменить человека.

- Действительно, прослеживается связь между длительным применением смартфона и скелетно-мышечным дискомфортом, - подтверждает Вера Ларина. - Есть же особые положения тела, позы, когда человек разговаривает по телефону или же пишет смс. Поэтому очень частые, повторяющиеся, длительные сгибания головы, когда используется телефон, тоже могут провоцировать и боль в области шеи, головную боль. Здесь уже вступают законы физики, которые также могут способствовать возникновению боли в области шеи. Особенно, если исходно уже есть какая-то патология.

Действительно прослеживается связь между длительным применением смартфона и скелетно-мышечным дискомфортом. Фото: VH-studio/Shutterstock/Fotodom

Цвет мутнеет, изображения размываются.

При постоянном вглядывании в смартфон глаза утомляются, снижается восприятие изображения, снижается восприятие цвета, скорость переработки информации, которую получают с помощью органа зрения.

- Особенно частое пользованием смартфоном опасно, конечно же, для маленьких детей, особенно уязвимых для гиподинамии. Две серьезные группы риска – это дети от нуля до пяти лет и студенты, которые много учатся, занимаются с помощью электронных технологий. Все вредные привычки, которые формируются в молодом возрасте, в будущем как раз и являются основой развития всех хронических заболеваний, - объясняет Вера Ларина.

КСТАТИ

Сколько можно пользоваться гаджетами

* Взрослым людям нежелательно находиться за компьютером больше 6 часов в день.

* Надо делать перерывы каждые 50-60 минут: отдых должен длиться 10-15 минут. Желательно в этот момент подвигаться, расслабиться, переключить свой взгляд куда-то вдаль, в пространство, чтобы тем самым предупредить утомление органа зрения.

* Детям от 0 до 2 лет ученые настоятельно не рекомендуют давать смартфоны в руки.

* Малышам от 3 до 7 лет можно разрешать какие-то развивающие игры, мультфильмы, но не более 1-1,5 в день и, желательно, с перерывами, например, по полчаса утром и вечером.

* Подросткам желательно ограничить экранное время 3-4 часами (ну, попробовать-то, договориться с ними можно).

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