«Я ошеломлена»: Трамп оскорбил Джорджу Мелони и получил ее жесткий ответ

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони Фото: REUTERS.

Совсем недавно казалось, что «химию» между премьер-министром Италии Джорджей Мелони и президентом США Дональдом Трампом вряд ли что-то способно разорвать. Но сегодня разразился дикий скандал со взаимными оскорблениями и упреками.

Итальянка считалась самым удобным для главы Белого Дома партнером в Европе и была единственным лидером ЕС, приглашенным на инаугурацию Дональда. Гостила она и в его поместье Мар-а-Лаго. «Парочка» регулярно заявляла о «прекрасных отношениях», а в марте этого года Трамп называл Мелони «другом и великим лидером».

Но после начала Вашингтоном войны против Ирана между политиками пробежала черная кошка.

Сначала Италия отказала американским военным самолетам в использовании базы Сигонелла на Сицилии для операций на Ближнем Востоке, развернув в воздухе уже направлявшиеся туда бомбардировщики. Из-за океана ответили нападками на Папу Римского - мол, он ничего не смыслит во внешней политике, а туда же, пытается защитить Иран. Вице-президент США Джей Ди Вэнс даже решил преподать главе Римско-католической церкви урок теологии, отметив что понтифик неверно понимает Священное Писание.

Но это оказалось лишь предварительным «обменом любезностями». Настоящая же буря разразилась сегодня.

Скандал грянул после сделанного Трампом в интервью итальянскому телеканалу «La7» заявления о том, что Мелони в ходе саммита «Большой семерки» во Франции чуть ли не выклянчивала фото с ним.- Она умоляла меня сфотографироваться с ней, мне стало даже жалко её, - сказал американский лидер. - Я бы не стал этого делать, но она мне показалась такой жалкой!

А затем добавил, что премьер Италии должна была быть рада уже тому, что «он с ней поговорил», хотя не был обязан это делать.

Трамп заявил, что Мелони в ходе саммита во Франции чуть ли не выклянчивала фото с ним. Фото: REUTERS.

После таких насмешек Мелони даже покинула проходившее в Брюсселе заседание по бюджету ЕС, чтобы записать на видео ответ обидчику.

- На некоторые вещи нужно отвечать сразу: заявления Дональда Трампа — полная выдумка, я, честно говоря, просто ошеломлена. Не знаю, почему президент США так ведет себя со своими союзниками, впрочем, уже не в первый раз.

Жаль, что он не проявляет такой же решимости по отношению к врагам Запада, к врагам Соединённых Штатов. Но одно он должен запомнить: Италия и я никогда не умоляем! - сказала Мелони.

А министр иностранных дел Италии Антонио Таяни решил отменить запланированный на 21 и 22 июня визит в США, сообщив: слова Трампа в адрес Мелони «оскорбляют всю Италию».

Беседа Трампа и Мелони на полях саммита Большой семерки. Фото: REUTERS.

Столь эмоциональная реакция объясняется еще и тем, что заявления хозяина Белого дома разрушают всю коммуникационную стратегию Мелони. Ведь, комментируя итоги «G7», она подчеркивала, что разногласия последних месяцев между Италией и США преодолены.

- Наши отношения остались прежними. Не было взаимных упреков: у нас достаточно сильные характеры, мы оба решительно отстаиваем национальные интересы, но нам не нужно выяснять отношения, когда мы не согласны друг с другом. Мы вернулись к обсуждению того, что можно сделать в ближайшие месяцы, - заявляла она накануне.