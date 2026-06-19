«Я не стесняюсь таких фото»: Ярослав Сумишевский ответил Кате Лель

Певец Ярослав Сумишевский ответил Лель, которая просит фанатов удалить неудачные фото. Фото: Личный архив героя публикации.

Певец Ярослав Сумишевский признался, что спокойно относится к фотографиям, которые поклонники делают во время концертов и встреч. В отличие от некоторых коллег по сцене артист не видит проблемы в том, что зрители хотят сохранить память о встрече со своим кумиром.

Певец Ярослав Сумишевский признался, что спокойно относится к фотографиям, которые поклонники делают во время концертов и встреч. Фото: Личный архив героя публикации.

В разговоре с корреспондентом KP.RU Сумишевский прокомментировал недавнее признание Кати Лель. Ранее певица рассказывала, что просит поклонников удалять снимки, если они были сделаны исподтишка. Ярослав придерживается противоположной позиции и считает, что запрещать съемку не стоит.

Певица Катя Лель рассказывала, что просит поклонников удалять снимки, если они были сделаны исподтишка. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

«Я так не делаю, конечно. Я не стесняюсь таких фото. На моих концертах разрешены и фото, и видеосъемка на любую технику. Если люди хотят снимать, важно поддержать и разрешить», — заявил артист.

Певец также признался, что довольно равнодушен к моде и не относится к числу людей, которые постоянно обновляют гардероб. По словам Сумишевского, для него гораздо важнее удобство и комфорт, чем тренды или громкие бренды. «Я вообще не шопоголик и не гоняюсь за трендами или модными брендами. Считаю, что одежда должна быть комфортной, удобной и отражать меня. В жизни предпочитаю кэжуал или спортивный стиль, а на съемки или мероприятия мы подбираем образы совместно со стилистами, которые знают меня и мои предпочтения в одежде», — рассказал исполнитель.

По словам Ярослава Сумишевского, для него гораздо важнее удобство и комфорт, чем тренды или громкие бренды. Фото: Личный архив героя публикации.

Высказался артист и о популярном сегодня явлении, когда пользователи все чаще ищут поддержку не у специалистов, а в социальных сетях. По мнению Сумишевского, короткие ролики и публикации могут помочь отвлечься, но не способны заменить профессиональную помощь. «Лично я считаю, что если у человека серьезная проблема и серьезный запрос, то здесь должны подключаться специалисты. Ни одна соцсеть не заменят профессиональную беседу с психологом. Но для поддержки духа, переключения и разгрузки соцсети вполне могут кому-то помочь», — отметил певец.

А тем, кто переживает из-за приближающегося пляжного сезона, Сумишевский советует относиться к себе проще и не зацикливаться на недостатках внешности. «Просто выдохнуть, не волноваться из-за лишних килограммов. Просто взять и поехать на море, наслаждаться долгожданным отпуском и летом», — считает артист.