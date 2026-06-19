Модель Елена Кулецкая дала россиянам неожиданный совет перед походом на пляж: главное – улыбка

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Лето уже вступило в свои права, а вместе с ним началась и традиционная гонка за идеальной формой. Однако известная фотомодель и телеведущая Елена Кулецкая уверена: готовиться к пляжному сезону нужно не только с помощью диет и тренировок. В разговоре с корреспондентом KP.RU она рассказала, что на самом деле важно взять с собой на отдых, призналась, как экономит на одежде, а также высказалась об уроках эмпатии для детей.

Несмотря на статус модели, Кулецкая не скрывает, что не гонится за дорогими обновками и предпочитает разумный подход к гардеробу. По ее словам, основу образов составляют простые базовые вещи, а вот модные акценты она выбирает в бюджетном сегменте.

Фотомодель и телеведущая Елена Кулецкая Фото: Личный архив.

«Я в одежде использую свой любимый прием: основу гардероба составляют вещи лаконичные и понятные, а перчинку образу добавляю акцентами. Я их обновляю со сменой трендов, но беру в недорогом сегменте», – сказала Кулецкая.

Особенно актуальной в начале лета является тема подготовки к отпуску. Впрочем, здесь у Елены оказался довольно неожиданный взгляд. Модель убеждена, что гораздо важнее правильный настрой, чем бесконечные переживания из-за внешности: «Перед походом на пляж нужно запастись солнцезащитой, купальником, шляпой, очками, накидкой и… улыбкой! Даже если вы не готовились — вы готовы!»

Высказалась Кулецкая и по поводу инициативы о введении уроков эмпатии в детских садах. Тема оказалась ей близка, ведь вместе с мужем она воспитывает двух дочерей — 10-летнюю Нику и 7-летнюю Александру. По словам телеведущей, развитию эмоционального интеллекта в семье уделяют большое внимание уже давно.

«Захотелось вернуться в детский сад! Эмоциональный интеллект, понимание своих чувств и чувств окружающих — на мой взгляд, ключ к успешной коммуникации. Мы с дочками уже давно уделяем этому внимание самостоятельно», – сказала KP.RU Елена Кулецкая.