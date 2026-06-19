Доксериал «Слепая зона Вермахта: Анатомия партизанской войны» посвящен партизанским бригадам. Кадр телеканала «Звезда»

22 июня 2026 года вся наша страна поминает добрым и благодарственным словом тех, кто 85 лет назад принял коварный и вероломный удар фашистов на себя. Не праздновать — поминать. И благодарить. Эти события навсегда вписаны кровавой краской в историю страны и забывать их, несмотря на канонические стенания и вой с либеральных болот, никто не собирается.

Именно поэтому в День памяти и скорби, который отмечен в календаре у каждого российского гражданина, ТВ подготовило несколько исторических проектов, что можно и нужно смотреть именно сегодня, когда история делает круг и повторяется на юге России (и не только на юге — ведь купленные на западные деньги беспилотники нацистского киевского режима бьют не только по прифронтовым окраинам и двум столицам, но долетают уже и в самую глубину России).

Кадр Первого канала

Во-первых, продолжается докцикл «Вторжение» (Первый, 19 июня, 18.40) от потомка главы МИД СССР Вячеслава Молотова: телеведущий Вячеслав Никонов на пальцах объясняет, как и почему Европа не просто сложила лапки перед Третьим Рейхом, а и поддерживала развитие фашизма. И не только Европа. И не только поддерживала. Италия, к примеру, позволяла себе запросто десантироваться в Африке. А японцы организовали геноцид китайцев. О чем до сих пор почему-то громко никто не говорит.

— Я считаю, что датировка начала Второй мировой войны 1 сентября 1939 года — неправильная, западноцентристская и даже, я бы сказал, расистская, — подчеркивает Никонов. — Потому что уже в 1931 году Япония напала на Китай и к 1939 году погибли более 10 миллионов китайцев. Затем была война в Испании, где воевали немецкие и итальянские войска, да и наши там воевали. Еще полтора миллиона человек погибли. А была и итальянская агрессия в Эфиопии. Еще полмиллиона погибших!

Кадр НТВ

Во-вторых, интересная документалка «Они снимали за Родину» (НТВ, 22 июня, 1.10)

посвящена скрытым за кадром героям Великой Отечественной. Фронтовым фотографам, что «с лейкой и блокнотом», или даже кинокамерой наперевес, фиксировали происходящее для потомков. Именно благодаря их самоотверженной и жертвенной работе мы сегодня и можем не только изучать летопись Великой Победы по документам, но и воочию видеть, как это происходило. Проект детально изучает восемь самых известных советских снимков времен ВОВ, которые знакомы абсолютно каждому: «Комбат» с политруком Еременко, поднимающим советских солдат в атаку, «Узники фашизма» с истощенными нацистами детьми за решеткой концлагеря, московское объявление начала войны, когда люди на Тверской замерли в оцепенении, «Горе» — где бабушка в платке причитает над молодым казненным героем в Крыму (расстрел семи тысяч советских граждан у Багеровского рва). Про их авторов — фотографов Дмитрия Бальтерманца, Евгения Халдея, Всеволода Тарасевича, Макса Альперта, Галину Санько, Николая Ситникова и других — и пойдет речь. Ведет проект Андрей Мерзликин.

Кадр телеканала "Звезда"

В-третьих, серия проектов традиционно выйдет на «Звезде»: документальный сериал «Европейская сделка с дьяволом: история Второй мировой» (22 июня, 10.40) напомнит, какие уроки преподнесла миру Вторая мировая война и что может произойти, если они так и не будут выучены.

Кадр телеканала "Звезда"

Еще одна документалка, исследующая историю знаменитого эпизода Великой Отечественной, — «За секунду до выстрела: тайна легендарного фотоснимка» (22 июня, 20.05) — покажет, откуда и как появился известный кадр, где мужественный советский солдат, окруженный фашистами в ходе обороны Советского Заполярья, стоит, поставив руки в боки и смотрит прямо в глаза тем, кто пытается его допрашивать и узнавать данные по позициям его сослуживцев. Дело происходило на высоте 122 в предгорье хребта Муста-Тунтури (Кольский полуостров). Окруженный, но не сломленный рядовой Сергей Макарович Корольков, конечно, ничего и никого не выдал. За что и был расстрелян.

Кадр телеканала "Звезда"

Еще одна премьера на том же канале покажет героическую и креативную работу советского подполья. Доксериал «Слепая зона Вермахта: Анатомия партизанской войны» (22-23 июня, 22.05) посвящен партизанским бригадам в годы Великой Отечественной войны, действовавшим в Брянской, Смоленской, Псковской и Ленинградской областях под руководством Никифора Коляды, Героев Советского Союза Михаила Ромашина, Александра Германа и Георгия Пяткина — именно они помогали эффективно разваливать фашистские войска изнутри, на временно оккупированных территориях.