Стейк из фламинго, салат из игуаны и привет из Пенсионного фонда: Какая дикость встречается в райдерах звезд

Баста. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Иногда кажется, что стать знаменитым хотя бы ради составления райдера. Этот список бытовых прихотей — привилегия избранных. Захотел — потребовал люксовую машину с ковровой дорожкой, караваном свежеиспеченного хлеба и солью, захотел — суточные щи на говяжьей косточке в гримерку, захотел — кальянщика с опахалом. И все потому что звезда. Жалко только организаторов и продюсеров, которые изумляются изобретательности артистов, когда открывают список обязательных к исполнению условий. Или не жалко? «КП» приводит примеры необычных требований и объясняет, как и откуда они возникают.

Баста. Фото: Lantyukhov Sergey/news.ru/Global Look Press

Баста: сосисон, чтобы ты заплакала

Это в Ростове-на-Дону начинающий рэпер Василий Вакуленко позиционировал себя как Баста Хрю и мог съесть козявку из носа на камеру. Теперь Василий Михайлович — уважаемый и авторитетный музыкант, владелец лейба, футбольной команды и разных видов бизнеса. И под псевдонимом Баста собирает стадионы как один из самых востребованных артистов страны. Конечно, он может себе позволить и звездный райдер. Только уличного рэпера можно вывезти из Ростова-на-Дону, то Ростов-на-Дону из уличного музыканта — никогда. Поэтому в списке бытовых требований Басты, выступление которого стоит как минимум 10 миллионов рублей, до сих пор числятся полсотни...сосисок. Определенной марки!

Рэпер Василий Вакуленко позиционировал себя как Баста Хрю и мог съесть козявку из носа на камеру. Фото: соцсети

Летать музыкант предпочитает, конечно, бизнес-классом. Передвигаться по городу исключительно на автомобилях Mercedes Maybach S-class W223, Mercedes S-class W223, трех Mercedes V-class. Все машины с водителями должны находиться в распоряжении команды звезды круглосуточно. Если организатор не сможет найти в своем городе указанные автомобили, он должен арендовать их в другом месте. «Не надо удивляться и отчаиваться, надо просто продолжать поиски», — советуют бывалые организаторы.

Если менеджерам Басты придется заниматься этим вопросом самостоятельно, принимающую сторону штрафанут на 200 тыс. рублей. А если еще и водитель не будет знать маршруты следования артиста заранее, он будет оштрафован на 100 тыс. рублей.

Да, санкции — обязательная часть каждого райдера. Именно при помощи них менеджмент и борется с нерадивыми «оргами». К примеру, если менеджменту Басты не выдадут номера телефонов водителей за три дня до прибытия коллектива в город и не проведут с ними инструктаж, прописано — организатор может быть оштрафован на 500 тыс. рублей.

По еде: обязательное наличие в гостиничном номере клюквы, голубики, груш, авокадо, орехов, хлеба, печеной тыквы и нескольких видов молока. А еще шесть бутылок «Боржоми» и свежий черный хлеб (по два батона «Бородинского» и обычного). Алкоголь в райдере отсутствует (с недавних пор Баста на ЗОЖ — занимается боксом и держит вес). Зато есть сигареты определенной марки с вишневым ароматом. И оригинальная зарядка для айфона, которая возвращается после использования.

Так, а что по колбасным изделиям продолговатой формы? На столе в номере должны быть 60 сосисок определенной марки. 30 из них надо отварить и 30 подать сырыми (видимо, на случай, если степень проварки не совпадет с ожиданиями артиста и его команды). Куда столько?! Глядя на Басту можно поверить, что он способен приговорить шесть пачек сосисок. И все же хочется верить, что все это лакомство предназначено не только рэперу. Хотя, скорее всего, это лишь проверка организаторов на внимательность.

Фото: BONDART PHOTOGRAPHY/Shutterstock/Fotodom

Кроме того, в райдере указаны так называемые форс-мажорные ситуации, при которых менеджмент исполнителя оставляет за собой право перенести концерт без возврата предоплаты: несчастный случай, задержка или отмена передвижения транспортных средств, соответствующие указания органов власти, природные катаклизмы, чрезвычайные происшествия, траур или трагедии, а также — дословно — «инопланетное вторжение, конец света, война».

Лолита: амбассадор ПФР

Еще не так давно попавшая в опалу после «голой вечеринки» Лолита Милявская плавно восстанавливает репутацию: появляется на светских мероприятиях (в одежде!), тихо дает концерты и участвует в телешоу в качестве арбитра. Прайм-эра певицы прошла, поэтому теперь она весьма скромно подходит к составлению требований от организаторов. Самый необычный пункт — это загадочная фраза про Пенсионный фонд России.

— Ничего особо интересного в моем райдере нет, все как у всех, — поясняла Лолита. — У меня есть только надпись: «Рекомендовано Пенсионным фондом», чтобы понять, читают организаторы требования или нет.

Как и в случае с сосиской Басты, — это всего лишь тест организаторов на профессионализм. Заметят — зададут вопрос, что еще за Пенсионный фонд и при чем тут концерт. Нет — значит, не читали райдер. Да, бывают и такие! Позвали артиста в город, с грехом пополам договорились с площадкой, напродавали билетов, заработали круглую сумму — и досвидос. Вот с такими артисты и воюют путем придумывания наиболее изощренных и абсурдных пунктов. Вот если в райдере появляется фраза «20 кальянщиков с перьями, стоящих у трапа» — это явно не всерьез. Хотя, если этот пункт встретится у Филиппа Киркорова, лучше все же перепроверить.

Лолита Милявская. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Юлия Зиверт: зеркало заряжено на гармонь и лосось

Когда Юлия Зиверт (она же просто Zivert) работала в бизнес-классе «Аэрофлота» стюардессой, то наверняка внимательно относилась к пожеланиям клиентов и выполняла все просьбы. А теперь она — звезда, наставница шоу «Голос» и стадионная артистка. Может себе позволить диктовать условия организаторам так, как считает нужным.

— Не могу обойтись в гримерке без зеркала в пол, потому что во время выступлений я часто переодеваюсь, — объясняла певица. — С точки зрения продуктов — ничего сверхъестественного: вода без газа, чай с лимоном и медом, натуральный черный шоколад и фрукты. Ну и еда для моих музыкантов.

Кстати, про еду. В списке пищевых предпочтений звезды есть ассорти шашлыка из нескольких видов мяса, птицы и рыбы: говядина, телятина, куриная грудка, лосось (готовить надо на углях, а подавать в виде кубиков). Свой райдер вокалистка называет «скромным и базовым».

Zivert. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Леонид Агутин: заклейте окна мусорными пакетами, принесите виски

Вроде бы легковесные хиты, ни к чему не обязывающие мелодии, западные мотивы фламенко и боссановы, сплошной хоп-хей-лала-лей — и вот уже босоногий мальчик Леонид Агутин стал музыкальным гуру. Через пару лет отметит 60 лет, но с легкостью собирает стадионы (даже выпав из обоймы шоу «Голос»). Звездному артисту — звездный райдер. Любой перелет начинается с пропуска в VIP-зал аэропорта в городах вылета и прилета. Только компанией «Аэрофлот», конечно, в бизнес-классе. Для передвижения по городу нужны два автомобиля Mercedes-Benz S-Class — не ранее 2010 года выпуска. Для команды артиста нужен комфортабельный пассажирский автомобиль или микроавтобус.

Транспорт находится в распоряжении артистов и коллектива на все время гастролей.

— Группа не должна ждать автомобили, — строго указано в райдере. — За каждые 5 минут ожидания организатор штрафуется на 5 тысяч рублей.

Жить артист намерен в пятизвездочном отеле, в номере, который ни в коем случае не должен выходить на дорогу, и где есть минимум две комнаты.

— Спальня должна быть оснащена темными шторами (блэкаут) для достижения полного затемнения, — требует райдер. — Только в крайнем случае при отсутствии таких штор можно использовать черную пленку или пакеты для мусора (!!! — Авт.) для заклеивания окон и создания затемнения. Заклеивание по возможности производить со стороны улицы.

Кроме того, организаторы обязаны заблаговременно оставить депозит на номер артиста, чтобы он смог заказывать еду в номер.

В гримерку нужен натуральный молотый кофе (лучше от «Комсомольской правды», конечно! — Авт.), есть табу на порционные сливки. А еще Леонид Николаевич должен обнаружить вино — белое сухое из Франции или Северной Италии: стоимость бутылки не менее двух тысяч рублей, заранее откупоривать их запрещено (следует оставить закрытыми). Можно и виски, но только Maccalan (и 12 лет выдержки), средняя стоимость которого около 10 тысяч рублей. После концерта певцу надобно подать супец — лёгенький минестроне. Восстановить водно-солевой баланс и закрыть углеводное окно.

Леонид Агутин. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Анна Асти: зажарьте мне фламинго, нашинкуйте игуану

В дуэте Artik & Asti певица Анна Асти (Дзюба) была не на первых ролях, зато теперь ушла в сольное плавание и после ряда штормов (пережила «отмену» за ту же «голую вечеринку», что и Лолита) успешно катает гастрольные туры по российским городам. Зрители встречают артистку тепло, а вот организаторы каждый раз оказываются в недоумении, открывая бытовой райдер.

— У меня в бытовом райдере одна необычная позиция — стейк из фламинго и салат из игуаны, — признавалась Анна. — Мы специально написали в конце файла, что мне через 15 минут после концерта обязательно надо эти блюда принести.

Зачем? Ну как обычно — проверка. Если организаторы доходят до этого пункта и уточняют: «Стейк из фламинго? Игуана? Вы серьезно?», их быстро успокаивают: «Все нормально, ребята, мы вас поздравляем, вы дочитали райдер до конца! Это шутка».

Анна Асти. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Сергей Жуков: против понтов!

Или вот Сергей Жуков — не 18 ему уже. В этом году музыкант отметил 50-летие. Он теперь уже — не просто димитровградский милаха с обложки альбома. Он — очень крупный продюсер, сценарист, бизнесмен, отец многодетной семьи. И вообще долларовый миллионер. Который дает концерты группы «Руки вверх!» по всей стране (и за пределами тоже) со стадионной программой «30 нам уже!». А вот в быту совершенно неприхотлив. И это принципиальная позиция: артист уверен, что райдер не должен содержать дорогостоящие позиции и разувать организаторов.

Певец признался, что в райдер его группы входят лишь самые необходимые вещи — черный чай, вода, огурцы, имбирь, мед и лимон. Максимально необычные или высокобюджетные позиции в список требований, по мнению Сергея, добавляют молодые артисты, которые недавно попали в шоу-бизнес и дорвались до опции «заказать».

— Давайте будем честны: накрыть такую поляну, расписать странный и дорогой звездный райдер — это понты, — считает Жуков. Более того, музыкант резонно отметил, что изысканные блюда в гримерке — блажь и бессмыслица, ведь выходить на сцену с полным желудком и отрабатывать несколько часов полноценный концерт попросту невозможно.

Сергей Жуков.

КАКИЕ БЫВАЮТ РАЙДЕРЫ

Райдер — перечень условий и требований, предъявляемых артистом, музыкантом или творческим коллективом к организаторам выступлений. Полное выполнение всех условий райдера стороной организатора является необходимым условием организации выступления артиста или музыканта. В противном случае артист имеет полное право отказаться от выступления без возврата внесенной предоплаты и возмещения убытков организатора.

Бытовой райдер — документ (группа документов), содержащий перечень требований к быту (в том числе к питанию, охране и способу передвижения), предъявляемый выступающим артистом к организаторам мероприятия.

Технический райдер— это документ (группа документов), содержащий перечень технического оборудования (звукового, светового, сценического), необходимого для выступления звезды эстрады или артиста, работающего в эстрадном жанре.

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