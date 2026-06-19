Дмитрий Шепелев сделал шаг к миру с близкими Жанны Фриске: сын певицы Платон впервые за 11 лет увидится с крестной мамой

Ольга Орлова много лет дружила с Жанной Фриске. Фото: социальные сети.

В ближайшее время Ольга Орлова может встретиться с крестником Платоном Шепелевым. Как стало известно KP.RU, одним из условий этой встречи на первом этапе договоренностей с папой мальчика стало обсуждение условий - о том, чтобы не делать фото и видео для публичного просмотра.

Сейчас Ольга Орлова — блогер, ведущая «Дома-2», счастливая жена обеспеченного мужа-бизнесмена. Популярной Орлова стала в «золотом» составе группы «Блестящие», после чего на долгие годы стала подругой другой экс-солистки коллектива Жанны Фриске. Орлова и Фриске дружили так крепко, что Жанна попросила Ольгу стать крестной ее единственного сына Платона. Папа мальчика телеведущий (теперь еще и продюсер) Дмитрий Шепелев не возражал…

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Платона Шепелева крестили в одном из храмов Риги в июле 2014 года, мальчику исполнился год и три месяца. Тогда Дмитрий Шепелев почти на все лето арендовал дом на побережье в Юрмале, этот комфортный морской климат рекомендовали врачи Жанне. Накануне Жанна и Дмитрий вернулись из Лос-Анджелеса: весной в клинике «Синайские кедры» Фриске прошла лечение экспериментальным лекарством — иммунным модулятором. Шепелев рассказывал: лечение дало результат — исчезли головные боли, судороги, апатия, панические атаки. Жанна воспряла, занялась лечебной физкультурой, йогой, строила планы на свадьбу с Димой… Тогда еще никто не знал, что улучшение было временным. Осенью болезнь вернется с новой силой… Но тем летом они семьей отмечали 40-летие Жанны в Юрмале и мечтали о будущем, обсуждали стройку дома в Подмосковье. В том доме на побережье жили Жанна и Дмитрий с сыном, мама певицы, а приезжали их навещать — близкие, родные, друзья. Когда крестили Платона — крестной мальчика стала Ольга Орлова, крестным - Федор Фомин. Это было последнее лето в жизни Жанны Фриске, она умерла в июне 2015 года.

После этого Дима Шепелев рассказывал (в том числе и нам на презентации своей книги) о том, что Ольга Орлова помогала во время болезни Жанны. Шепелев говорил в интервью: «Если мы просили — Оля, нам нужна твоя помощь, пожалуйста, не могла ли бы ты к нам приехать. Мы знали, что она приедет, и она приезжала. Не важно куда: в Европу или в Америку. Из всех подруг моей жены она проводила с нами больше всего времени. Для нас это более чем ценно. Все-таки это забота, которая нужна каждому, особенно в тяжелых ситуациях. Мне известно, что крестная мать порой гораздо важнее, чем другие родственники». Поэтому было ясно, что крестная мама обязательно вновь появится в жизни Платона… Дело времени, которое лечит любые обиды...

Дмитрий Шепелев Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

После смерти Жанны случился сложный период — родственники певицы несколько лет ходили по ток-шоу и рассказывали неприятные истории об отце своего внука Дмитрии Шепелеве. Часто звучали в том числе или лживые, или преувеличенные, или додуманные и провокационные истории. Окружение Дмитрия знает — сначала он недоумевал, потом злился, потом перестал обращать внимание, но переживал за сына всегда… Естественно, что это не способствовало дружбе между родителями Жанны и Дмитрием. Естественно, что Ольга тогда поддержала пожилых людей, которые потеряли дочь.

Однако Орлова старалась быть объективной, в проекте «СтопАбьюз с Александром Добровинским» она делилась своей точкой зрения о конфликте родителей Жанны и ее гражданского мужа: «Там нет правых. Неправильно ведет себя папа. И неправильно ведет себя Дима».

Орлова так объясняла нежелание Шепелева общаться с ней: «Я думаю, что ассоциируюсь у Димы с тем временем, которое он не хочет вспоминать. Всегда есть две правды. Важно суметь как-то договориться. Я согласна, что после того, как Жанны не стало, началась какая-то некрасивая грязная история, в которую я не хотела вступать, потому что я считаю, что моя Жанна не заслужила, чтобы вот эта грязь была после ее ухода. Но случилось как случилось. В любом случае я очень бы хотела, чтобы Дима разрешил мне хотя бы раз в полгода на десять минут при нем просто попить чая в каком-то кафе с Платоном. Потому что я его крестная мама. Для меня это очень важно...».

И если с родителями Жанны Фриске у Дмитрия Шепелева возникала ни одна, а сразу несколько неприятных историй, то с Орловой никаких конфликтов не было. Мы неоднократно объясняли причины конфликтов Шепелева с родней Фриске — в том числе был репортаж с судебного процесса, где озвучили, что остаток денег собранных благотворительным фондом на лечение певицы (21,6 млн. руб.) сняла мама Жанны по доверенности за 2 недели до смерти певицы. В итоге суд обязал возвращать фонду 21,6 млн. руб. в равных долях всех наследников: родителей и сына (за него платит отец Дмитрий Шепелев). И дело было не в сумме. А в самом факте снятия «чужих» денег. Обид, претензий, недопонимания было много. Дмитрий Шепелев в какой-то момент консультировался с психологами — они советовали, как воспитывать Платона, как рассказывать ему о маме.

Сын Жанны Фриске и Дмитрия Шепелева Платон. Фото: личная страница в соцсети Дмитрия Шепелева

Но время лечит любые обиды. Поэтому Платон Шепелев может скоро пообщаться с крестной Ольгой Орловой, которая видела мальчика последний раз когда ему было два года.

На днях Дмитрий Шепелев сделал публикацию в своем блоге в 11-ю годовщину смерти Жанны. Написал, что большой портрет мамы стоит на столе сына: «Сегодня мы с Платоном купим цветы, как всегда в этот день, и крепко обнимем друг друга. Не забывай, мама всегда рядом — повторяю ему одни и те же слова. Я вижу ее продолжение в Платоне — улыбку, жесты, они даже молчат похоже. Жанна всегда рядом. Она остается с нами тихо, каждый день, без даты в календаре. Как может быть по-другому?». Дмитрий также сообщил, что отклонял предложения о встрече сына с родителями Жанны, так как предполагал — это будет афишироваться в СМИ. А он хочет для сына непубличную жизнь. Орлова под этим постом в блоге Шепелева написала: «Дима, разреши мне, пожалуйста, встретиться с Платоном. Без камер, телестудий и контента». Дмитрий ответил ей уже в личные сообщения…

Платону Шепелеву сегодня 13 лет. Он многое знает о своей маме. Из рассказов папы. Из Сети, где много информации не только о его маме, но и выступлений ее родных на ТВ за последние 11 лет… Мальчик учится в престижной частной школе, третий год занимается баскетболом в спортивной школе олимпийского резерва, играет на гитаре. Много путешествует на каникулах: или вдвоем с папой, или со своей семьей. Отец мальчика очень старается, чтобы детство Платона было счастливым. Дмитрий Шепелев женился в прошлом году на дизайнере Екатерине Тулуповой, у них 5 лет назад родился общий ребенок, сын Тихон. У Кати есть дочь Лада от первого брака — ровесница Платона, они ходили в одну группу в саду, а теперь учатся в одном классе. Ребенок внешне очень похож на маму. Многие свидетели трагедии молодой и успешной женщины, Жанны Фриске, будут рады и вздохнут с облегчением, когда взрослые смогут забыть обиды, пожать друг другу руки - и тогда Платон станет общаться с бабушкой и дедушкой не только со стороны папы, но и мамы.

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