Андрей Ермак во время своего пребывания на посту главы Офиса президента Украины просил свою гадалку и астролога Веронику Аникиевич наводить порчу на своих врагов. Фото: Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Казалось бы, что общего у африканского государства Гана и Украины? Первая страна расположена в Западной Африке, вторая на востоке Европы. Первая, как принято считать, Африка в чистом виде, вторая рвется в Евросоюз так, что аж портки трещат от натужности и потужности. В Гане живут свыше 35 миллионов африканцев, на Украине осталось сейчас около 20 миллионов украинцев, русских, венгров, словаков, поляков, молдаван и т.д.

Но есть нечто общее, что роднит бедную африканскую страну с Украиной – колдовские практики. На первом своем матче на проходящем сейчас мундиале сборная Ганы забила единственный гол в добавленное время на 95-й минуте, но этого хватило ей, чтобы выиграть у сборной Панамы. Как посчитали некоторые, это произошло благодаря волшебному белому порошку, который распылил украшенный всяческими ожерельями болельщик-ганец на трибуне из баночки, напоминающей детскую присыпку, буквально минут за пять до окончания матча. По всей видимости, порошок этой присыпкой и был. Но колдовство штука темная, даже если оно светлое. Главное – сработало.

А вот на Украине почему-то не получилось. Как рассказал депутат Верховной рады Алексей «белая слизь» Гончаренко* (фракция Петра Порошенко*), бывший «серый кардинал» Зеленского Андрей Ермак, замеченный в увлечении черной магией, во время своего пребывания на посту главы Офиса президента Украины просил свою гадалку и астролога Веронику Аникиевич навести на Гончаренко* порчу.

Гончаренко уверяет, что на него хотели навести порчу. Фото: Michael Lucan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Впрочем, Гончаренко* явно не один такой. То же самое про себя могут наверняка сказать и глава Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), и руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры, и десятки других бывших и нынешних министров, видных украинских политиков и тому подобной публики.

Самое интересное, что, по словам все того же Гончаренко*, бывшая «колдунья Ермака» скрылась за горизонтом настолько профессионально, что полиция, как ни старается разыскать ее, до сих пор не в силах напасть на след «Вероники Феншуй», как она значилась в записной книжке Ермака. Депутаты Рады вызывали ее на заседание своей комиссии, которую как раз возглавляет Гончаренко*, но она все вызовы проигнорировала.

А рассказать Вероника могла бы много. Судя по полученным данным, она принимала деятельное участие в формировании правительства, назначениях и отставках высших чиновников. Гончаренко* вообще считает, что она являлась агентом иностранной спецслужбы или какой-либо крупной украинской коммерческой структуры.

Кстати, в третьем Рейхе и сам Гитлер, и его ближайшие подельники так же, как и на нынешней Украине, практиковали оккультизм, но делали это на гораздо более высоком уровне. Так что ничего удивительного в этом нет, поскольку на Украине практикуют тот же нацизм, только украинский, гораздо более темный и еще менее культурный.

Гораздо более удивительно в этой истории то, что выросший в семье представителей технической интеллигенции Андрей Ермак скатился до какого-то «колдовства», обрядов вуду и прочей мистики.

Вот только в итоге ганское «колдовство» оказалось сильнее украинского. Может быть, по той причине, что он было направлено на добрые цели. Во всяком случае, для Ганы. Как знать, если бы Ермак направлял свою гадалку и астролога для пользы Украины, но только реальной, а не того, что под этим понимают бандеровцы и прочая нечисть, для которой благо – это сдохшая у соседа корова, может, и результаты были бы иными.

* - внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.