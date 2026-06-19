Владимир Зеленский Фото: REUTERS.

Зеленский и Ко вслед за прахом приспешника Гитлера Андрея Мельника готов предать болотистой земле под Киевом останки его духовного отца, агента абвера, убийцу польских министров и советских дипломатов Евгения Коновальца.

На воздвигнутом на болотах Национальном военном мемориале под траурные залпы и салюты опустят в землю привезенные из голландского Роттердама кости главного идеолога украинских националистов в 1920-е и 30-е годы. Этот сын директора народной школы в селе Зашков Львовского уезда Королевства Галиции и Лодомерии Австро-Венгерской империи дал жизнь главным структурам межвоенного украинского ультранацонализма — УВО и ОУН*. Этот человек дал им человеконенавистническую идею. Подарил им «имена, явки, пароли». И, конечно, дал деньги. А точнее сначала рейхсмарки. А потом - дойчмарки пришедшего к власти в Берлине фашистского государства.

Именно Коновалец — а не сменившие его после гибели отца-основателя Мельник или его противник Бандера — главный гнилой столп, вбитый в фундамент этой ультранационалистической башни безбашенных отморозков.

Евгений Михайлович был хитрее, умнее, циничнее. И потому - опаснее своих «младших товарищей». Оттого и было принято решение выжечь эту опухоль. Пока она не поразила все тело. Вот только жаль - опоздали...

АВСТРО-ИМПЕРСКИЙ ДУХ

Евген (Евгений) Коновалец родился 135 лет назад. Он появился на свет в странном образовании. Называлось оно Королевство Галиции и Лодомерии. Это был гнилой отросток Австро-Венгерской империи. Примыкало королевство к юго-западным границам империи Российской. Именно в этих землях скрывался Владимир Ульянов-Ленин в начале Первой мировой. Потом это аукнулось...

Евгений Коновалец - полковник корпуса Сечевых Стрельцов. Киев, 1918 г.

Окончив народную школу, директором которой был его отец Михаил, Коновалец-младший напитался идеями национализма во Львовской академической гимназии. Закреплял ненависть к русским на юрфаке Львовского университета. Задубел в неприятии русских в национально-демократической секции правления Украинского студенческого союза. И за год до войны близко сошелся с идеологом укронацизма Дмитрием Донцовым. Который позже станет автором предисловия к книге «Гитлер» Р. Эндика.

Логично, что уже на второй день Первой мировой 23-летний Коновалец получает погоны прапорщика в австрийской армии. Он идет бить русских в 19-м полку Краевой обороны Львова. Правда, через полтора года попадает в плен. И за два года в лагере под Царицыном проникается совсем уже лютым неприятием Московии. Он за колючкой вместе с другом и будущим сватом Мельником доступно объясняет военнопленным малороссам, кто их главный исторический враг — на веки вечные.

Февральская революция позволяет Коновальцу не просто покинуть лагерь — он герой-бунтарь, который, добравшись до Киева, формирует Галицко-Буковинский курень сечевых стрельцов. Конечно, из бывших «узников совести».

КАРАТЕЛЬ БЕЗ СТРАХА

В январе 1918-го, когда Центральна рада провозглашает независимость Украинской народной республики (УНР), упыри Коновальца вырезают восставших против нациков рабочих киевского завода «Арсенал». Они были интернациональны и сплошь русскоязычны. После ввода в марте 1918-го на Украину немецких войск сечевики полковника Коновальца стерегли правительственные здания в Киеве. Служили и немцам, и гетману Скоропадскому. Но недолго. Потом предали его, сражаясь за антисемита Петлюру. Которому Коновалец приглянулся. И который дал ему дивизию, почти год воевавшую и против Советов, и против Деникина. Резавших и «жидов, и большевичков, и полячишек». Его вечный девиз.

В 1920-м Коновалец попал в Чехословакию. Там создал нелегальную Украинскую военную организацию. Ее цель — создание самостийного украинского государства на «этнических украинских землях». Петлюровский полковник стал одним из организаторов вторжения националистов в Украинскую ССР - для организации «всенародного восстания против большевиков» с приграничных польских земель. После провала рейда бежал в Берлин. Там поборника украинской национальной идеи быстро взяли в оборот. Приняли его немецкие разведывательные структуры. И не опускали — уже до смерти.

НА СОДЕРЖАНИИ НЕМЦЕВ

Коновалец, фигуру которого делают одной из икон нынешнего «независимого и сугубо национального» киевского режима, 15 лет жил на содержании немцев, сытно питаясь в столице Германии. Сначала - Веймарской республики. Потом - Третьего рейха. В 1920-е годы Коновалец получал по 9 тысяч рейхсмарок в обмен на разведывательную информацию для Берлина о состоянии польской армии. Это данные из немецких архивов.

В 1929-м он при немецком спонсорстве собрал в Вене шабаш. Создал там Организацию украинских националистов (ОУН*). Которую успешно и возглавил.

«В решении украинской проблемы ни одно государство не заинтересовано так, как заинтересована Германия» - это писал лидер ОУН* именно тогда.

Именно боевики Коновальца убивали польских чиновников - в том числе главу польского МВД Перацкого в Варшаве.

Именно его последыши стреляли и взрывали советских работников - в том числе нашего дипломата Майлова во Львове.

Рейх благославлял. Рейху нравился Конвалец. Он жестил под контролем. С 1934-го ОУН* переносит свою штаб-квартиру в столицу Великой Германии.

Евгений Коновалец, желавший создать Великую Украину, дважды встречается с Адольфом Гитлером, желавшим создать Великую Германию. Это вдохновляло. В окрестностях германской столицы создают разведывательно-диверсионные курсы. Там готовят убийц из членов ОУН*.

Евгений Коновалец, желавший создать Великую Украину, дважды встречается с Гитлером, желавшим создать Великую Германию

После аншлюса Австрии эта организация садистов получила для своих нужд замок близ Зайберсдорфа. Это к югу от Вены.

Диверсантов отсюда забрасывают на восток. И уже, как правило, не в Польшу. Укронацистов отправляют на территорию Украинской ССР. Там они вырезают на лбах звезды и разбивают молотками головы - и не только сотрудникам НКВД. Садисты убивают советских врачей, учителей, почтальонов. Не только мужчин, но и женщин. Коновалец это «благославил».

«Германия под руководством своего фюрера Адольфа Гитлера перед всем миром взяла на себя эту миссию уничтожить большевистскую Россию» - так пишет Коновалец в те годы.

Но «освободительного» вторжения вермахта в Советский Союз этот подонок увидеть не успел.

УБИТ СУДОПЛАТОВЫМ

Финал Евгения Коновальца был закономерным — и показательным для тех, кто идет по его стопам сегодня.

После серии терактов, совершенных на территории Украинской ССР и Польши, диверсантами, которые готовились в Германии и Австрии под патронажем Коновальца, в Москве вынесли ему приговор. В окружение главы ОУН* был внедрен агент НКВД. Его звали Павел Судоплатов. За несколько лет рейдов из Германии на Украину и обратно, он заслужил относительное доверие главаря укронацистов.

23 мая 1938 года Судоплатов встретился с Коновальцем в кафе голландского Роттердама. Павел передал упырю коробку шоколадных конфет с украинским орнаментом «в подарок от патриотов Украины». Основатель ОУН* очень любил сладкое. Часовой механизм спрятанной в конфетной коробке бомбы был рассчитан на полчаса. Судоплатов выдержал в милой беседе о новых операциях 25 минут. Спокойно вышел из кафе. И через несколько минут осколки стекла и то, что осталось от первого лица украинского национализма, полетело ему в спину.

Гибель Коновальца привела к расколу в ОУН*. Во главе основы организации встал ближайший соратник Коновальца - Андрей Мельник. Его уже закопали под Киевом. Другую часть организации возглавил Степан Бандера. Ему перезахоронение предстоит.

Да, теперь всех их ждут могильные ямы на родине. Куда никто из них не спешил возвращаться при жизни. И не завещал хоронить там после смерти.

Антисемита Мельника под скорбь еврея Зеленского под Киевом уже зарыли. Остальные «убийцы жидов» встали в очередь. Ласкаво просимо — говорит Зеленский?

*признанная террористической и запрещенная в России организация