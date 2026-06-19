Екатерина Стриженова сажает гортензии, Елена Валюшкина - груши: Что выращивают звездные дачники на своих фазендах

Александр и Екатерина Стриженовы Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Дачный сезон в разгаре. Чего только не выращивают звездные дачники на своих фазендах. И виноград, и магнолии. Многие актрисы увлекаются цветоводством и садоводством.

Елена Валюшкина Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

Народная артистка Елена Валюшкина отчаянная дачница. Она живет за городом круглый год. Где-то на Рублевке. В прошлом году Валюшкина посадила огурцы, они её радовали весь летний сезон. Каждое утро Елена подходила к огурцам с линейкой – ну ка, посмотрим, насколько подросли, голубчики. Всегда на столе - свежий урожай. Но наступила осень, огурцы дали дуба (чему Елена была искренне удивлена). Поэтому в этом году для своих огурцов она приобрела теплицу. Точнее - ей подарили по бартеру.

Еще у нее есть незабудки, которые рассеялись по всему саду. Не остановить. Но Елена в восторге. Ещё она посадила три груши – это её гордость. Скоро начнет околачивать. И смородину, но её уже, всю зеленую, съели птицы. И красную тоже…

Олег Меньшиков. Фото: Женя Сирина

Неделю назад Олег Меньшиков сажал сирень в Царицыно в честь 100-летия театра Ермоловой, которым он руководит. Пришел он на полевые работы во всем белом. Народный артист… Наверное, такой был дресс-код для звездных сиреневодов. Вся труппа Ермоловского театра сажала сирень. Кристина Асмус тоже была в белой блузке, нарядных шароварах и в открытых, почти вечерних туфлях. Главное – с лопатой.

Олег Меньшиков и Кристина Асмус. Фото: Женя Сирина

Когда Александре Урсуляк удается вырваться на дачу – у неё наступает майский день, именины сердца. Она постит фотки в соцсети с хештегом #на дачу!.

Александра Урсуляк Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Алена Свиридова лето проводит в Керчи – там у неё дом на берегу Черного моря. Весь утопает в цветах, что неудивительно – солнце шпарит. «Розы цветут, птички поют», - рассказывает Алена. Есть помощники, которые ухаживают за всей это красотой. Но и Алёна не выпускает из рук секатор – «вот розочки отцветшие обрезала». Скоро распустятся новые.

Алена Свиридова Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

Актриса и телеведущая Екатерина Стриженова тоже любит сажать цветы на даче. То у нее фиолетовые ампельные петунии, то крупнолистная гортензия. Цветотерапия! Недавно Екатерина с мужем Александром Стриженовым оказалась в… кустах багульника. Оба были очень довольны.

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